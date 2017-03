«Gutta på tur» gjør comeback

15 år etter at «Gutta på tur» satte punktum, er de klare for nye eventyr.

Arne Hjeltnes, Arne Brimi, Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang dukker til høsten opp med fire nye programmer på TV 2.

– Vi gutta er en del sammen, og har snakket om dette en stund. Når TV 2 i år fyller 25 år, syntes vi det var en riktig anledning. Det blir fantastisk moro, selv om jeg av idrettsfolk har lært at comeback kan være veldig skummelt, sier Arne Hjeltnes i en pressemelding.

Som ved en rekke anledninger tidligere skal de fire turkameratene ha med seg en kjent gjest på hver av turene, både i innland og det store utland.

Hjeltnes, som er turgeneral, lover «et imponerende knippe gjester», men enn så lenge er navnene hemmelig.

«Gutta på tur», som er et kombinert reise- og matlagingsprogram, hadde premiere i 1995, men rundet av åtte år senere.

– Jeg tror gutta har godt av å trekke pusten, selv om det har vært fantastisk. Om det blir to eller fire års pause, vet jeg ikke, uttalte Dæhlie den gangen.

De gjorde et lite comeback i 2010, da med selveste kong Harald som reisefølge.

Forfatter Jan Guillou og polfarer Børge Ousland har også vært blant gjestene.

På det meste hadde serien om lag en million seere.

TV 2s programdirektør Jarle Nakken er er fornøyd med å ha fått med seg kvartetten enda en gang.

– «Gutta på tur» er et av de mest markante programmene gjennom TV 2s historie. At de nå gjenforenes på skjermen og får med seg prominente gjester på nye turer, er vi sikre på vil være til glede for både gamle «Gutta på tur»-fans og en ny generasjon seere, sier Nakken.

