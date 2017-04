«Grey’s Anatomy»-stjerne skilles

Skuespiller Jesse Williams og Aryn Drake-Lee går fra hverandre etter fem års ekteskap.

TMZ får opplyst av kilder tett på paret at de søkte om skilsmisse sist uke. Det to skal ha skilt lag som venner. Også People får bekreftet at de to går fra hverandre.

35 år gamle Williams, som er kjent som legen Jackson Avery i TV-serien «Grey’s Anatomy», giftet seg med eiendomsmegleren Drake-Lee i Los Angeles i 2012.

De to hadde da vært sammen i fem år. Ifølge People møttes de da Williams jobbet som lærer i New York.

Williams og Drake-Lee har datteren Sadie (3) og sønnen Maceo sammen. Sønnen ble født i 2015.

– De er veldig glade, for dette var noe de virkelig ønsket seg. De er et veldig privat par, og derfor har de bare fortalt babynyheten til nær familie og venne, sa en kilde til nettstedet E! News da den andre graviditeten ble kjent.

I tillegg til «Grey's» har Williams blant annet spilt i filmene «The Cabin in the Woods», «The Butler» og «Brooklyn's Finest».

