Gosling med rørende takk til kona Eva Mendes - Meryl Streep med stikk til Trump

OSLO/NEW YORK (VG) Ryan Goslings kone Eva Mendes fikk hederen da skuespilleren vant pris for beste mannlige skuespiller under Golden Globe.

– For en fantastisk måte å starte showet på, fleipet programleder Jimmy Fallon fra scenen under Golden Globe Awards 2017.

For da Fallen skulle begi seg ut på sin åpningsmonolog, måtte han i stedet avsløre at teleprompteren – maskinen som viser programlederen hva han skal si – hadde sviktet.

MinMote: Sjekk Golden Globe-kjolene!

Den scenevante 42-åringen tok det hele med et smil og spøkte med at han godt kunne improvisere det hele, men kort tid etterpå var de tekniske problemene fikset.

LATTERMILD: Programleder Jimmy Fallon. Foto: Handout , Reuters

Sparket mot Trump



Da han først kom i gang, erklærte Fallon at søndagens prisutdeling er «ett av de få stedene i USA der folkets stemme fortsatt teller».

Om det ikke tolkes som et direkte angrep på Trump, var det en tydelig henvisning til at den kommende presidenten ikke fikk flertall i folket, selv om han fikk et klart flertall i valgmannskollegiet som formelt utnevner presidenten.

Fjoråret: Dette var 2016s prisvinnere

Fallon gikk hardere til verks da han sammenlignet Trump med den onde kong Joffrey i «Game of Thrones».

– Hvordan ville ting sett ut om kong Joffrey levde? Vel, det finner vi ut om tolv dager, sa Fallon, som også kostet på seg et spark på leggen til den russiske presidenten. Han beskyldes for å ha beordret en kampanje for å påvirke valgresultatet. Resultatet av Golden Globe-avstemningene er det derimot ingen grunn til å bekymre seg for:

– Alle resultatene er sertifisert av revisjonsselskapet Ernst & Young og Putin, forsikret Fallon.

Legenden Meryl Streep ble hedret med æresprisen Cecil B. DeMille Award. Hun benyttet anledningen til å sparke litt i retning den kommende presidenten Donald Trump.

– Det var en opptreden i år som imponerte meg. Ikke at den var bra, det var intet bra med den. Men den var effektiv og den gjorde jobben: Den fikk publikum til å le og vise tenner. Det var øyeblikket da personen som skal sitte i den viktigste posisjonen i landet vårt imiterte en bevegelseshemmet reporter - en person han står over både hva gjelder privilegier, makt, og evnen til å slå tilbake. Jeg mistet stemmen den helgen med skriking og klaging.

Streep referterte til episoden fra høsten 2015 da Donald Trump etterlignet og gjorde narr av New York Times-reporteren Serge Kovaleski.



– Det knuste hjertet mitt at jeg så det, og jeg får det ikke ut av hodet mitt fordi det ikke var film. Dette var ekte, sa Streep som mener Trump bidrar til at folk tror det er fritt fram å ydmyke andre.

- Når de med makt bruker posisjonen sin til å mobbe andre, da har vi alle tapt.

Heder til Danmark



Serien «The Crown» om dronning Elizabeth II av Storbritannia ble beste dramaserie da TV-prisene skulle deles ut. I tillegg vant Claire Foy, som spiller den unge dronningen i serien, kategorien beste kvinnelige hovedrolle.

BESTE KVINNELIGE HOVEDROLLE, TV-DRAMA: Claire Foy i «The Crown» Foto: Robyn Beck , AFP

I TV-klassen ble det også prisdryss til våre skandinaviske naboer i sør. Danske Susanne Bier fikk riktignok ingen egen pris, men tre av skuespillerne i hennes serie «The Night Manager» ble hedret. Tom Hiddleston vant kategorien beste mannlige skuespiller, mens birolleprisene gikk til Olivia Colman og Hugh Laurie. Sistnevnte uttrykte sin bekymring for prisens fremtid i et USA ledet av Donald Trump. Prisen deles nemlig ut av Hollywoods utenlandske presseforening.

– Jeg mener ikke å være dyster, men tittelen inneholder ordene «Hollywood», «utenlandsk» og «presse», sa Laurie og erklærte at han tok imot prisen «på vegne av psykopatiske milliardærer, uansett hvor de er».

I takketalen takket han også regissør Susanne Bier.

– Jeg vil følge deg betingelsesløst, sa han fra scenen.

Gosling med rørende tale

Musikaldramaet La La Land høstet en rekke priser under nattens utdeling. Da Ryan Gosling skulle takke for sin pris for beste mannlige hovedrolle komedie/musikal, var det en rørt forsamling som lyttet.

– Du kommer deg ikke opp hit uten å stå på skuldrene til et fjell av folk. Men det er ikke tid til å takke alle, så jeg vil heller forsøke å takke én person skikkelig, begynte den superpopulære skuespilleren fra scenen.

– For mens jeg sang, danset og spilte piano, og hadde en av de beste opplevelsene under en innspilling, var min kjære opptatt med å oppdra datteren vår, samtidig som hun var gravid med vår neste, og samtidig som hun forsøkte å hjelpe sin bror med å overvinne kreften, fortalte Gosling.

– Hadde hun ikke båret alt dette, kunne ikke jeg spilt inn denne filmen. Da ville noen andre stått her. Så takk, kjære. Og hvis jeg kan, ønsker jeg å dedikere denne prisen til minnet om hennes bror.

DANSET SEG TIL PRIS: Emma Stone vant Golden Globe for beste kvinnelige hovedrolle i «La La Land» Foto: Paul Drinkwater , AP

Filmen vant også beste film-kategorien for musikal eller komedie, og Emma Stone tok med seg prisen for beste kvinnelige skuespiller.

Med en slik storeslem seiler filmen dermed opp som en av de heteste kandidatene til Oscar neste måned.

Prisen for beste mannlige hovedrolle dramafilm gikk til Casey Affleck for rollen i «Manchester By The Sea». Han overtok rollen etter Matt Damon som måtte gi den fra seg. Det fleipet han med fra scenen.

– Jeg tipper du ikke vil gi fra deg flere filmer i årene som kommer, sa han henvendt til en lattermild Matt Damon i salen.

Den franske divaen Isabelle Huppert slo alle sine svært sterke amerikanske konkurrenter og vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i «Elle».

– Det er folk her fra hele verden. Film skal ikke bidra til å lage murer grenser, sa hun i takketalen.

Filmen «Moonlight» vant prisen for beste film drama, som var den aller siste prisen som ble delt ut.

RØRTE SALEN: Ryan Gosling hyllet sin kjære under takketalen da han vant årets mannlige hovedrolle i kategorien musikal/komedie-film. Foto: Paul Drinkwater , AP

Her er alle vinnerne:



Listen oppdateres fortløpende.

BESTE DRAMAFILM

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

VINNER: Moonlight





BESTE KVINNELIGE HOVEDROLLE — DRAMAFILM

Amy Adams, Arrival

Jessica Chastain, Miss Sloane

VINNER: Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie





BESTE MANNLIGE HOVEDROLLE — DRAMAFILM

VINNER: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

BESTE FILM — MUSIKAL ELLER KOMEDIE

«20th Century Women»

«Deadpool»

«Florence Foster Jenkins»

VINNER: «La La Land»

«Sing Street»





BESTE KVINNELIGE HOVEDROLLE — MUSIKAL/KOMEDIE-FILM

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, Rules Don’t Apply

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

VINNER: Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins





BESTE MANNLIGE HOVEDROLLE — MUSIKAL/KOMEDIE-FILM

Colin Farrell, The Lobster

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Jonah Hill, War Dogs

Ryan Reynolds, Deadpool

VINNER: Ryan Gosling, La La Land





BESTE ANIMASJONSFILM

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life As a Zucchini

Sing

VINNER: Zootopia





BESTE IKKE-AMERIKANSKE FILM

Divines — Frankrike

Neruda — Chile

The Salesman — Iran, Frankrike

Toni Erdmann — Tyskland

VINNER: Elle — Frankrike

BESTE KVINNELIGE BIROLLE



Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

VINNER: Viola Davis, Fences





BESTE MANNLIGE BIROLLE

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Simon Helberg, Florence Foster Jenkins

Dev Patel, Lion

VINNER: Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

PRISVINNER: Aaron Taylor-Johnson vant årets mannlige birolle for sin innsats i «Nocturnal Animals». Foto: Robyn Beck , AFP





BESTE FILMREGISSØR



Tom Ford, Nocturnal Animals

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

VINNER: Damien Chazelle, La La Land





BESTE FILMMANUS

VINNER: La La Land

Nocturnal Animals

Moonlight

Manchester by the Sea

Hell or High Water





BESTE ORIGINALE FILMMUSIKK

Moonlight

Arrival

Lion

Hidden Figures

VINNER: La La Land





BESTE ORIGINALE FILMSANG

«Can’t Stop the Feeling» Trolls

«Faith», Sing

«Gold» Gold

«How Far I’ll Go» Moana

VINNER: «City of Stars», La La Land





BESTE DRAMASERIE

Game of Thrones

Stranger Things

This Is Us

Westworld

VINNER: The Crown





BESTE KVINNELIGE HOVEDROLLE I DRAMASERIE

Caitriona Balfe, Outlander

Keri Russell, The Americans

Winona Ryder, Stranger Things

Evan Rachel Wood, Westworld

VINNER: Claire Foy, The Crown





BESTE MANNLIGE HOVEDROLLE I DRAMASERIE



Rami Malek, Mr. Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

VINNER: Billy Bob Thornton, Goliath





BESTE SERIE — MUSIKAL ELLER KOMEDIE



Blackish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep

VINNER: Atlanta





BESTE KVINNELIGE HOVEDROLLE - MUSIKAL/KOMEDIE-SERIE



Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Sarah Jessica Parker, Divorce

Issa Rae, Insecure

Gina Rodriguez, Jane the Virgin

VINNER: Tracee Ellis Ross, Blackish

PRISVINNER: Tracee Ellis Ross' rolle i «Black-ish» ga henne prisen for årets kvinnelige skuespiller i en TV-komedie. Foto: Robyn Beck , AFP





BESTE MANNLIGE HOVEDROLLE - MUSIKAL/KOMEDIE-SERIE

Anthony Anderson, Blackish

Gael Garcia Bernal, Mozart in the Jungle

Nick Nolte, Graves

Jeffrey Tambor, Transparent

VINNER: Donald Glover, Atlanta





BESTE MINISERIE

American Crime

The Dresser

The Night Manager

The Night Of

VINNER: The People v. O.J.: American Crime Story





BESTE KVINNELIGE HOVEDROLLE I EN MINISERIE



Felicity Huffman, American Crime

Riley Keough, The Girlfriend Experience

Charlotte Rampling, London Spy

Kerry Washington, Confirmation

VINNER: Sarah Paulson, The People v. O.J.: American Crime Story





BESTE MANNLIGE HOVEDROLLE I EN MINISERIE

Riz Ahmed, The Night Of

Bryan Cranston, All the Way

Courtney B. Vance, The People v. O.J.: American Crime Story

John Turturro, The Night Of

VINNER: Tom Hiddleston, The Night Manager

PRISVINNER: Tom Hiddleston vant årets mannlige hovedrolle i en miniserie for innsatsen i «The Night Manager». Foto: Paul Drinkwater , AP





BESTE KVINNELIGE BIROLLE I EN TV-SERIE



Lena Headey, Game of Thrones

Chrissy Metz, This Is Us

Mandy Moore, This Is Us

Thandie Newton, Westworld

VINNER: Olivia Colman, The Night Manager





BESTE MANNLIGE BIROLLE I EN TV-SERIE

Sterling K. Brown, The People v. O.J.: American Crime Story

John Lithgow, The Crown

Christian Slater, Mr. Robot

John Travolta, The People v. O.J.: American Crime Story

VINNER: Hugh Laurie, The Night Manager