«Frikjent»-Amrita: –Det har gått i ett hele året

Amrita Acharia har gått fra slave i «Game of Thrones» til statsadvokat i Lifjord i «Frikjent 2». I virkeligheten pendler skuespilleren mellom Tromsø og London.

I «Frikjent 2» spiller Amrita Acharia (29) rollen som statsadvokat Amina Sahir. Hun kommer til Lifjord med et kritisk blikk på de nære båndene i bygda og hvordan de har påvirket den tidligere etterforskningen.

Achaira selv er en travel kvinne som nylig har vært tre måneder i Sri Lanka for å spille en av hovedrollene i den kommende ITV-dramaserien «The Good Karma Hospital». Nå er hun i London for å gjøre stemmearbeid, og tar seg tid til en prat med VG over telefon.

– Hvorfor ville du ha rollen i «Frikjent»?

– Jeg syntes det var spennende fordi det, i hvert fall i Norge, er en av de første rollene som ikke handler så mye om at hun er utenlandsk. Det har selvsagt en del å si for at hun gjenkjenner seg i Aksels fremmedfølelse, men det handler ikke så mye om hvor hun er fra og hvorfor hun er i Norge, men om de menneskelige relasjonene i Lifjord og hva det har gjort med dem, sier hun og fortsetter:

SAMSPILL: Nicolai Cleve Broch som Aksel Borgen får kontakt med statsadvokaten Amina Sahir, spilt av Acharia. Her må han demonstrere hva som skjedde med rifla. Foto: Eirik Evjen , TV 2

– Jeg syntes det var artig å få spille i en norsk dramaserie jeg var veldig hektet på første sesong!

Amrita er vokst opp i blant annet Katmandu, London, USA og Ukraina. Moren er fra Ukraina og faren er fra Nepal. Jobb førte dem til Tromsø da hun var 13, og hun regner Tromsø som «hjemme», selv om skuespillerjobben fører henne over store deler av verden.

«Game of Thrones»



Like etter dramalinjen på Kongsbakken videregående i Tromsø, flyttet Acharia til London for å studere drama ved The Academy of Live and Recorded Arts (ALRA). Ikke lenge etter at hun var ferdig utdannet, fikk hun rollen som Daenerys Targaryens slavepike Irri i «Game of Thrones», og ble brått sett av millioner av mennesker.

– Det var en av de første jobbene mine, så det åpnet mange dører. Sånn sett var det en god plattform for å komme seg inn i bransjen og få foten innenfor. Samtidig må jeg gå på auditions som alle andre, det er sånn det fungerer i England og USA der det er en større bransje. For meg handler det mest om at jeg fikk sjansen til å jobbe på en stor HBO-serie med mange skuespillere og regissører. Det var en stor lærdom i seg selv, sier hun.

SLAVE: Amrita Acharia med Emilia Clarke som Irri og Daenerys i «Game of Thrones». Acharia var med i åtte episoder. Foto: , HBO

– Hender det du skulle ønske Irri var med lenger?

– Jeg syntes det var veldig gøy å være med på, og fikk to sesonger, så jeg synes ikke jeg kan klage. Jeg har hatt flere prosjekter i ettertid som har vært like morsomme og like interessante. Så det er både og, men jeg synes jeg hadde «a good run»!

I ettertid har hun blant annet hatt hovedrollen i Iram Haqs spillefilm «Jeg er din» (2013), spilt i Tommy Wirkolas «Død snø 2» (2014) og i den britiske romantiske komedien «Amar Akbar & Tony» (2015).

– Jeg har hatt jobb jevnt over så lenge jeg har jobbet som skuespiller, og så er det ganger det ikke skjer noe som helst, eller jeg velger ikke å ta jobbene som er på bordet. Jeg trives med å være «busy.» Akkurat nå er det litt fint å ikke ha så mye å gjøre, for det har gått i ett hele året, sier Amrita.

Jul i Tromsø



Til vanlig fordeler hun tiden mellom basene i London med ektemannen og i Tromsø med familien. Hun liker å koble av med å trene vekter og bokse, eller drikke kaffe og se skandinaviske noir-serier.

FØRSTE HOVEDROLLE: Amrita Acharia spilte mot Ola Rapace i «Jeg er din». Foto: Marie Sjøvold , Mer Film

– Hvordan balanserer du jobb og privatliv?

– Mannen min er ganske kreativ, og det er fint å være sammen med noen som skjønner hvordan er å være et kreativt menneske. Jeg synes det går ganske greit. Når du er borte så lenge, gjør det også at man er mye sammen med dem man er glad i når man først kan: Jeg verdsetter det kanskje mer, sier Acharia.

Julen, i hvert fall romjulen, skal hun tilbringe i Tromsø.

– Hvilke juletradisjoner har du?

– Jeg pleier å lage julekalender til mannen min hvert år. Det synes jeg er veldig viktig! Ellers blander jeg ukrainske, engelske og norske tradisjoner. I år blir det nok mer ukrainsk, siden jeg kommer hjem etter jul og de feirer i januar. Det blir ikke jul uten en ukrainsk salat mamma lager – og masse marsipan!

Flørt med Aksel Borgen?



Men før den tid skal statsadvokaten grave videre i Lifjord. I fjerde episode så vi den ellers reserverte Amina Sahir tø litt opp og komme nærmere på Aksel Borgen. Men hvor nærme hun kommer, vil ikke Amrita røpe:

– Dere får se. Vi vet jo alle hvordan Aksel er, så det kan gå alle veier! Sier hun og referer muligens til at Aksel i førte sesong både klarte å innlede et forhold til gamlekjæresten og ødelegge forholdet til kona.

(Saken fortsetter under videoen)



– Amina er ganske lukket og gir ikke så mye. Det som er interessant er at hun er veldig annerledes. Hun og Aksel er ganske fremmed et sted de på ulikt vis hører til, påpeker skuespilleren

– Litt vanskelig



Hun har ingen nye norske prosjekter på kalenderen nå.

– I Norge har vi hatt debatt både om roller for kvinner og om roller for skuespillere med flerkulturell bakgrunn. Hvordan har du opplevd det?

– Jeg synes det har vært litt vanskelig. Jeg synes debatten er ganske aktuell. «Frikjent» har sterke og gode kvinneroller som driver handlingen frem. Det forbedrer seg, men noen må gjøre noe med det for at det skal skje, og publikum må være åpne for at det skjer. Jeg har vært heldig med de rollene jeg har tatt så langt.

– Er det annerledes i Storbritannia?

– Debatten går her også, men kanskje ikke på samme nivå. Det er jo et større land og større prosjekter. Jeg har et utseende som kan passe inn i mange ulike etnisiteter, og er sånn sett ganske heldig. På andre siden kan det hende jeg ikke er spesifikk nok. Det er mange gode jobber, men også mange gode skuespillere. Enten er du rett for rollen, eller ikke. Sånn er det bare!