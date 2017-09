Faten på «Jævla homo»-premiere: – Merkelapper er helt jævlig

Faten Mahdi al-Hussaini, Ulrikke Falch og Noman Mubashir er blant kjendisene på premierefesten for TV-serien «Jævla homo» i kveld.

I den nye NRK-serien utforsker journalist Gisle A. Gjevestad Agledahl egne og andres fordommer rundt det å være skeiv.

Les anmeldelsen: Jævla nødvendig

På premierefesten i Oslo mandag kveld var en rekke NRK-profiler og kjendiser til stede.

Faten Mahdi al-Hussaini, som nylig måtte tåle sterk kritikk - fordi hun gikk i hijab da hun ledet programmet «Faten tar valget», var blant dem som støttet NRK-kollegaen.

På spørsmål om hva hun synes om merkelapper på legning, svarer al-Hussaini:

– Jeg tenker det er noe helt jævlig. Men jeg synes det er veldig kult at Gisle eier det!

Fikk du med deg: Fikk rundt 5700 klager

– Hva kaller du deg selv?

– Faten. Jeg kaller meg blant annet hijabist fordi det er så synlig. Og muslim. Jeg kaller meg selv frekk og dum og blond og mye forskjellig. Jeg kaller meg hijabist, jeg føler det er min merkelapp.

PREMIEREKLAR: Ulrikke Falch på gul P3-løper. Foto: Odin Jæger , VG

– Er det da en merkelapp du selv tar?

– Ja, og en jeg får av andre. Jeg føler ikke noe behov for å ha merkelapp, men jeg opplever at folk har et behov for å sette det på deg hele tiden, om du skiller deg ut. Det betyr ikke at det er negativt, men de fleste gangene er det det. Jeg tror noen mener noe kult når de sier «hun er en hijabist», men etter alle disse klagene er det mer enn nok merkelapp at jeg går med hijab, sier hun og ler.

Programlederen mener det er bra om man tar tilbake eller «eier» en negativ merkelapp, fordi ingen da kan bruke det mot deg.

Les også: «Skam»-Iman om hijab-bråket: – Synd

– Om å føle seg utenfor



– Hva håper du denne serien vil oppnå?

– Jeg tror den kan oppnå veldig mye, ikke bare rundt homofili. Jeg kjenner meg igjen i serien fordi det handler om å føle seg utenfor og bli undervurdert fordi du er annerledes. Det føler jeg også. Folk antar at fordi jeg går med hijab, kan jeg for eksempel ikke svømme. Akkurat som homofile får høre at de sikkert sminker seg 24/7. Jeg tror alle vil føle at de relaterer seg til serien.

Les mer: Elin Ørjaseter trekker seg fra Kringkastingsrådet etter Faten-saken

PROGRAMLEDERDEBUT: Gisle A. Gjevestad Agledahl bruker seg selv som utgangspunkt i det journalistiske prosjektet «Jævla homo». Foto: Odin Jæger , VG

Programleder Gisle A. Gjevestad Agledahl synes det tøffeste med programmet for ham selv har vært å konfrontere egne fordommer.

– Det vanskeligste er å dukke inn i det man synes er vanskeligst i verden og ikke har turt å snakke med noen om noen gang - å ta det oppgjøret med seg selv, sier han til VG.

– Jeg har ofte tenkt «kanskje jeg ikke skulle gjort dette på TV». Det er et journalistisk prosjekt som ble veldig personlig. Og jeg møtte meg selv litt i døra, for jeg trodde jeg var en åpen og fin fyr, og så viser det seg at jeg bærer på mange fordommer jeg også. For mange er den største kampen inni deg. Det opplevde jeg!

– KJÆRLIGHET ER KJÆRLIGHET: Sophie Elise Isachsen mener merkelapper er unødvendig og håper serien kan fjerne noen fordommer. Foto: Odin Jæger , VG

– Skylder ingen å ha en merkelapp



«Skam»-stjerne Ulrikke Falch synes det viktigste programmet kan gjøre, er å bidra til debatt.

Leste du: Aftenposten-redaktør tordner mor Ulrikke Falch-aksjon

– Hva synes du om merkelapper på legning?

– Det er et interessant og viktig tema vi må diskutere. Jeg synes debatten rundt kjønn, identitet og seksualitet har eksplodert litt eller blitt litt mer synlig den siste tiden. Det tenker jeg er en ny revolusjon som redefinerer og kan bidra til å bedre psykisk helse og bedre ganske mange liv, sier hun og legger til:

– Jeg tenker at vi er mennesker og har behov for å kategorisere ting, og så er det noen kategorier som begrenser oss mer enn de bidrar og hjelper.

REALITY-KJENDIS: Grunde Myhrer, kjent fra «Paradise hotel» og «Skal vi danse», sier han ofte hørte «jævla homo brukt som skjellsord da han gikk på ungdomsskolen. Han håper serien kan åpne manges øyne. Foto: Odin Jæger , VG

Falch sier hun selv har opplevd å få spørsmål om legning.

– Ja, det kan til tider være et tema. Men jeg tenker at det ikke er så viktig, et jeg ikke skylder noen å ha en merkelapp, og så lenge jeg er komfortabel og har det bra med meg selv, så er det samme hva andre kaller meg, sier skuespilleren.

VG+: Homo, hetereo, bi eller pan - seksuelt forvirret?

– Hva håper du serien kan føre til?

– Det å belyse temaet, da har den allerede gjort en kjempeviktig jobb. Det å diskutere og bidra til debatt er det som er mest effektfullt, synes jeg.

Mubashir: – Selvforakt kan drepe oss



NRK-programleder Noman Mubashir, som i fjor sto fram som homofil i offentligheten, håper serien kan være med på å gi unge skeive mot til å bli glade i seg selv.

Bakgrunn: Noman Mubashir sto fram som homofil

LIKER Å PROVOSERE: Jan Thomas kom sammen med Cecilie Krogh Sundbø og sa han håper serien vil skape debatt. Foto: Odin Jæger , VG

– Kanskje serien kan være betryggende for unge som sitter hjemme og kanskje fremdeles er i skapet. At de tør siden Gisle tør. Da jeg sto fram var det mange meldinger som tikket inn hvor unge sa at det gjorde at de turte. Eller at de hadde blitt glad i seg selv. For forakten, den kan drepe oss - og det er det verste med å være homofil for mange – at du har en forakt for deg selv, at du tar til deg alle fordommene andre har mot deg, understreker Mubashir.

Fikk du med deg: Noman Mubashir sto fram som homofil - får massiv støtte

Han sier han skulle ønske vi kommer dit at vi ikke trenger å snakke om legning.

– Men man har jo ikke kommet dit, så derfor er det veldig viktig med disse seriene. Det hadde vært fantastisk om vi levde i en verden hvor ingen brydde seg om hvem man er glad i, men dessverre er det ikke så enkelt. Vi har gjennom tusenvis av år skapt merkelapper. Vi har blitt fortalt av dem som styrer verden – og høyere makter – at et forhold skal være mellom mann og kvinne. Og det er jo ikke slik, sier Mubashir.

HELDIGE I NORGE: Noman Mubashir håper serien kan bidra til mer toleranse. Foto: Odin Jæger , VG

Han er veldig glad for alt man har fått til for skeive i Norge, men føler fremdeles på ubehag andre steder i verden.

– Jeg er jo stadig ute og reiser, og det er ubehagelig å tenke på at i veldig mange av de landene jeg har vært i i år, i for eksempel Afrika, så er jeg kriminell. Det at jeg er homofil er straffbart, og jeg kunne vært satt i fengsel i mange år. Jeg snakker aldri høyt om at jeg er homofil i de landene, forteller han og fortsetter:

– Det går et skritt fremover, og så går det to skritt bakover i mange land. Og bare det at nynazister marsjerer gjennom en av Norges største byer, synes jeg er alarmerende og skremmende. Det er skummelt at de river ned regnbueflagget på mange pridemarkeringer, og at flere ordførere ikke ville heise pride-flagget på Sørlandet denne sommeren, det synes jeg er veldig trist. Jeg får en følelse av ubehag.

Les også: Pride-flagg fjernet fra Oslo S

Genser- og kyssekampenje i sosiale medier



Serien «Jævla homo» ligger tilgjengelig på NRKs strømmetjeneste NRK TV, og sendes på NRK3 mandager. Statskanalen har benyttet seg av egne profiler og kjendiser for å spre oppmerksomhet rundt serien i sosiale medier.

Da det ble kjent at serien kom, postet flere bilder av seg selv iført en genser det sto «Jævla homo» på. Mandag delte mange bilder der de kysser folk av samme kjønn, blant andre Trude Drevland og «Skal vi danse»-konkurrent Marna Haugen Burøe, Erik Solbakken og TV-makker Hasse Hope, samt Linnea Myhre, Tarjei Sandvik Moe og Sigrid Bonde Tusvik.

– «Jævla homo»-genseren ble laget fordi vi hadde lyst til å knuse bruken av det ordet og gi det en annen mening enn det det har. Det er fortsatt et av de mest brukte skjellsordene i skolegåreden. Vi ville gi den en ny betydning, og ved at kjente personer står i den genseren, kan det være med på det, forteller prosjektleder for «Jævla homo», Pernille Wroldsen, til VG.

– Kyssekampenjen er av samme grunn. Vi har lyst til å vise at det er helt greit å kysse folk av samme kjønn, at det er null stress og at kjærlighet er kjærlighet, sier hun.