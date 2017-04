Ewan McGregor – ble «feit» for «Fargo»

I sesong 3 av den sære serien om nordiske etterkommere på kant med loven i snøfrosne USA, spiller Ewan McGregor to roller. Det trengte han hjelp fra burgere, pommes frites og Donald Trump for å gjøre.

Torsdag har sesong 3 premiere på HBO Nordic. Der spiller Ewan McGregor (46) to roller: Som brødrene Emmit og Ray Stussy hvis søskenrivalisering fører dem inn i en verden av drap og gangstere.

Skotten McGregor sier Minnesota-dialekten, som har sterke skandinaviske og tyske røtter, er den vanskeligste han noensinne har prøvd seg på.

– Den er fylt med så mange ulike ting. I egne ører høres det av og til ut som du snakker den dårligste dialekten i verden, sier han til Los Angeles Times.

NY POLITISJEF: Carrie Coon, kjent fra «The Leftovers», som alenemoren Gloria som risikerer nedbemanning i «Fargo» sesong 3. Foto: , HBO Nordic

Inspirert av Trump



Carrie Coon har den kvinnelige hovedrollen som politisjef Gloria Bungle. Handlingen er lagt til Eden Valley i Minnesota i 2010, og manusforfatter Noah Hawley har uttalt at sesongen vil ha tilknytning til forløperne.

– Selv om sesongen utspiller seg i 2010, er det mye nåtid i den. Ray kan være en komplett idiot på jobb, men har hjerte og sjel. Og så er det Emmit som har dedikert livet til å tjene penger. I denne Trump-æraen var det interessant å spille. Emmit er veldig tynnhudet og går til angrep på andre når ting er hans feil. Jeg har sett på mye Trump-materiale mens jeg spilte ham, forteller McGregor.

Spiste seg opp



Han måtte også legge på seg vekt for rollen, forteller han i intervjuet. Og det rett etter innspillingen av «T2 Trainspotting», der McGregor var i toppform og løp opptil to timer om dagen.

ORIGINALEN: Peter Stormare og Steve Buscemi som skurkene Gaear Grimsrud og Carl Showalter i filmen «Fargo» fra 1996. Foto: , Gramercy Pictures

– Noah så på meg og sa. «Ewan, du må legge på deg. Dette er tross alt to fyrer som bor i Midtvesten. Jeg kunne nesten ikke tro timingen. Jeg har ventet hele karrieren på at noen skulle be meg bli fet. Men ikke nå – ikke når jeg akkurat har kommet i kjempeform, sier han.

Løsningen ble lassevis av mat:

– Fra oktober til januar spiste jeg alt jeg ville, når jeg ville. Jeg spiste massevis av burgere. Og pommes frites. Jeg hadde pommes frites til alt, forteller skuespilleren til LA Times.

UGLER I MOSEN: Martin Freeman som LesterNygaard og Allison Tolman som Molly Solverson i «Fargo» sesong 1. Foto: Chris Large , MGM/TV 2

Coen-brødrene startet moroa allerede i 1996, da filmen de hadde skrevet og regissert kom ut. Frances McDormand spilte den gravide Minnesota-politisjefen som må etterforske et drap på en kollega, og som kommer på sporet av bruktbilselger Jerry Lundegaard som har leid inn noen tvilsomme typer i Fargo, Nord-Dakota for å kidnappe hans kone.

«Fargo» er både en blodig krim og en svart komedie, og bruker mye tid på portrettere stemningen og talemåten blant norskamerikanerne i området. Det høres blant annet mye «oh ja». Svenske Peter Stormare hadde også en rolle som skurken Gaear Grimsrud.

SKURK: Billy Bob Thornton som den tvilsomme Lorne Malvo i «Fargo» sesong 1. Foto: , HBO Nordic

Filmen ble nominert til syv Oscar-priser, hvorav én gikk til McDormand og én til Coen-brødrene for Beste originalmanus.

Ble TV-serie



Fallhøyden var dermed stor da FX nesten 20 år senere bestemte seg for å lage en TV-serie løselig basert på filmsuksessen. Joel og Ethan Coen var med som produsenter, men denne gangen var det Hawley som skrev manuset.

Den første sesongen kom i 2014, med handling som utspant seg i 2006. Her var Billy Bob Thornton med som slu kar, mens Martin Freeman spilte en forsikringsselger som havner på skråplanet. På den riktige siden av loven så vi Allison Tolman som Duluth-politibetjent Molly Solverson, og Colin Hanks som hennes kollega Gus Grimly.

70-TALLET: Ted Danson spilte Hank Larsson i sesong 2 av «Fargo». Foto: , HBO Nordic

I kritikerdatabasen Rotten Tomatoes har første sesong 97 prosent positive anmeldelser, av 49 registrerte. Los Angeles Times mente «Fargo» gikk opp en ny, mørk sti for TV-serier, og anmelderen gikk så langt som til å si at filmen «Fargo» førte til «moderne TVs fødsel» i at «Sopranos» tok essensen av «Fargos» rollefigurer: at humor og sanseløs vold bare var ulike spektre på skalaen for menneskelig adferd – og lot Tony Soprano, en gangster med panikkanfall, personifiserte dem.

I sesong 2, som kom i 2015, var stjernegalleriet utvidet med blant annet Kirsten Dunst, Patrick Wilson og Ted Danson. Handlingen var flyttet til 1979, hvor faren til Molly Solverson, politibetjent Lou Solverson, nettopp har kommet hjem til Minnesota etter å ha tjenestegjort under Vietnamkrigen.

Der får han flere drap i fanget etter at ekteparet Peggy og Ed Blumquist forsøker å dekke over en påkjørsel. Også andre sesong ble kritikerrost, med en imponerende 100 prosent positiv score basert på 53 anmeldelser. «Brilliant og vakker», «Ulidelig, sjokkerende og kjempemorsom – serien sender blandede signaler til magemusklene», skrev The Guardian.