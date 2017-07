Espen P. A. Lervaag skal på TV-innspilling i USA: – Har kjempet mot alt og alle

Serieskaper Espen P. A. Lervaag har fått med i kontrakten at han skal på premierefest med Jonah Hill og Emma Stone.

Om bare noen uker starter innspillingen av den amerikanske versjonen av «Maniac» i New York.

– Om de lager fem sesonger, da kan man lene seg tilbake. Men lager de bare én sesong, er det en halv årslønn. Så det er bare å krysse fingrene og håpe, sier Lervaag til VG.

VG har selvsagt spurt hva avtalen med Netflix gir av klang i kassa.

– Så langt er det ikke økonomisk vi har fått størst gevinst. Men vi merker at interessen fra utlandet er der, og det er verd mer. Om man vil prøve seg i utlandet – må man gjøre det nå, sier han.

SPENT: Blir det mange sesonger med amerikansk «Maniac», kan Espen P. A. Lervaag lene seg tilbake. Foto: Krister Sørbø , VG

Sammen med Håkon Bast Mossige hadde han ideen til, skrev og spilte i TV-serien «Maniac» som gikk på TV 2 høsten 2015. «Maniac» handler om Espen som i sin egen fantasiverden er en helt i alle situasjoner. I virkeligheten er han pyskiatrisk pasient på institusjon. Lervaag spilte Espen, mens Mossige hadde rollen som hans fantasivenn Håkon.

Komiseriens sendetid ble flyttet flere ganger, og i snitt endte totalseertallet på rundt 80.000 per episode på TV 2.

Stjernelag i USA



Men i fjor ble den solgt til Netflix i USA. Der er Hollywood-stjernene Emma Stone og Jonah Hill på plass i hovedrollene, «True Detective»-regissør Cary Jojo Fukunaga er med, og manuset skrives av «The Leftovers»-manusforfatter Patrick Somerville.

– Det blir gøy å se hvordan de har valgt å tolke det. Jeg regner med de har «stepped up the game» ganske kraftig. Sjansen for suksess kan vel ikke ligge bedre til rette enn med den casten og det crew-et der, sier Espen til VG.

HOVEDROLLER: Emma Stone og Jonah Hill har spilt mot hverandre før. Her i kultkomedien «Superbad» fra 2007. Foto: , SF Norge

– Hvor stor innflytelse har dere på den amerikanske versjonen?

– Ikke så mye som man tenker. Det er nok derfor vi har fått solgt serien, fordi vi er så lite involvert. Amerikanerne er glade i å gjøre ting selv uten restriksjoner fra originalen, så vi så tidlig at vi måtte backe ut for å realisert salget. Det har nok vært et smart valg, sier Lervaag.

I fem år har han og Mossige, og flere andre aktører underveis, jobbet for å få den norske serien finansiert, filmet og sendt, og for å selge den til utlandet.

– Hvordan er det å gi bort sitt eget «TV-barn»?

NED I VEKT: Jonah Hill var betraktelig slankere enn han var for få år siden på SAG-prisutdelingen i Los Angeles i januar. Foto: Frederick J. Brown/AFP

– Det er todelt: Jeg er spent på om den lavmælte sårheten i vår versjon, som jeg tror er typisk norsk, blir borte. Samtidig har de budsjett til å la ideen slå ut i full blomst, påpeker serieskaperen.

Han ler av at han og Mossige har fått kontraktsfestet at de skal ha to turer til settet i New York, og komme på premierefesten.

– Så norske er vi, medgir han.

Stjernen slanket seg



Da Jonah Hill ble koblet til prosjektet tidlig i fjor, sa Rubicon TV-produsent Ole Marius Araldsen at det er et poeng at han som spiller Espen må ha litt den samme kroppen og trekkene som Lervaag. Men siden den gang har amerikanske medier skrevet spaltemetre om at Hill har gått voldsomt ned i vekt.

– Han følte vel at han måtte slanke seg for å bli mer lik meg, sier nordmannen smilende og legger til:

– Kanskje de har en litt annen «take» på rollefiguren. Men Jonah er jo en plugg – han blir aldri supertynn.

– Hva tenker du om å se Hill spille din rollefigur?

– Det må man bare glede seg til! Og med vissheten om at vi startet alt dette. Man kan vel f … ikke be om noe bedre!

– Har tvilt hele tiden



Men alt har ikke vært glam og Hollywood underveis fra ideen, som var eksamensoppgave på Westerdals, via finansieringsutfordringer, flere omskrivninger og til og med dødsstøt:

PSYKOLOG OG PASIENT: Rollene Stone og Hill skal spille, spilles av Ingeborg Raustøl og Espen P. A. Lervaag i norske «Maniac». Foto: , Rubicon TV

– Jeg har tvilt hele tiden. For hver gang det har nærmet seg, har vi fått en på trynet. Serien ble lagt død en periode også – da gikk vi til VGTV uten hell. NFI har heller ikke villet være med på laget. Selv da vi endelig kom på skjermen, fikk vi en på trynet: TV 2 ga oss seks ulike sendetidspunkt. Vi føler at vi hele tiden har kjempet mot alt og alle, forteller han og utdyper:

– Vi har hatt en gutteaktig naivitet til å lage serien som har reddet oss fra å gi opp – alvoret har aldri truffet oss. Og så har vi, og mange andre med oss, hatt dugnadsånd gjennom hele prosjektet.

Det ble heller ikke de øverste verdiene på terningen fra kritikerne da «Maniac» kom på skjermen.

– Vi har overlevd på at ideen er god. Så er jeg åpen for å diskutere gjennomføringen, legger Lervaag til og smiler.

BIG IN THE USA: Espen i en heltescene fra norske «Maniac», som snart spilles inn i amerikansk versjon. Foto: , Rubicon TV

– Du skal ha jæ… mye flaks

Etter fem års jobbing endte serieskaperne med 12.000 kroner hver per episode, ifølge Espen.

Fakta «Maniac» * Norsk komiserie skrevet og spilt av Espen P. A. Lervaag og Håkon Bast Mossige. * Ti episoder produsert av Rubicon TV gikk på TV 2 høsten 2015. Nordic World er distributør. * Solgt til Netflix i fjor. * Amerikansk versjon blir spilt inn i New York fra august til oktober/november. * Emma Stone og Jonah Hill har hovedroller, Cary Jojo Fukunaga regisserer og Patrick Somerville er manusforfatter. * Anonymous Content og Paramount TV produserer i USA.

– Før, da du kunne spise kebab og drikke øl, var det lettere. Nå som jeg har familie og må ha middag på bordet, er det utfordrende å skulle skape serier fra «scratch». Jeg må jobbe ved siden av og har ikke tid til å legge ned den mengden arbeid lenger, sier han.

Før Lervaag begynte på Westerdals, jobbet han som salgssjef i Hafslund. Nå er han gift og har ett, snart to, barn - og dermed innspurt på de nye TV prosjektene han jobber med.

– Jeg er i gang med ett nytt prosjekt sammen med Håkon, og så har vi ett hver på hver hånd i tillegg. Det ene mitt skal rett til utlandet, mens den andre håper jeg å få skrevet til høsten og TV neste år, forteller han.

At «Maniac» endte i USA, mener han også er noe tilfeldig:

– Nåløyet i USA er nesten umulig å komme gjennom. Man kan få solgt en opsjon, men veien til innspilt serie er lang: Du skal ha jæ… mye flaks og treffe de rette menneskene på den rette dagen. Det skal man ikke kimse av oppi alt!