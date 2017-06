«Norsemen» heter serien når Kåre Conradi, Trond Fausa Aurvåg og co snakker engelsk til et internasjonalt Netflix-publikum denne sommeren.

Humorserien «Vikingane», med manus og regi av Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen, ble i fjor spilt inn på to språk over 28 innspillingsdager og et budsjett på rundt 20 millioner kroner.

Så langt har 964.000 i snitt sett de seks «Vikingane»-episodene om trivielle, mellommenneskelige problemer i en vikinglandsby i 790, ifølge NRK.

Bakgrunn: Stjernespekket storsatsing fra NRK.

Målet var hele tiden å selge den engelske versjonen til utlandet, som en del av en ny finansieringsmodell. Poenget var å «hoppe over» leddet med nyinnspilling på engelsk, og heller levere en ferdig pakke.

PÅ ENGELSK: Kåre Conradi og Silje Torp i humordramaet «Vikingane» som nå blir «Norsemen». Foto: Viafilm

– Netflix har kjøpt den engelske versjonen av «Vikingane», som heter «Norsemen». Vi er vel en av de første ikke-engelsktalende land i hele verden som gjør det, så det var jo uvant for alle, sier produsent Anders Tangen i Viafilm til VG.

«Vikingane»-Trond: Det ekleste var å bli «tisset» i munnen

Krevende



Han har tidligere fått internasjonal oppmerksomhet med både «Lilyhammer» og «Dag», og hadde kontakter i Netflix fra før.

– Jeg begynte med å «pitche» versjonen rundt til flere kanaler, og jobbet lenge med å finne en partner vi syntes var ålreit. Vi landet på Netflix, som er innovative og villige til å ta en risiko. Det blir moro å komme rundt i hele verden, sier han.

Les mer: «Vikingane»-Silje blir personlig trener

Ifølge produsenten kommer serien på strømmetjenesten allerede i sommer. Netflix har kjøpt de seks episodene i sesong 1 for å teste ut denne nye måten å servere norsk drama på. Viafilm og NRK har også spilt inn sesong 2, men den er så langt ikke forsøkt solgt.

– Å eksportere norsk humor er generelt morsomt. Det er jo en markedsføring av oss selv og skuespillerne. Det blir spennende å se hva det kan føre til, sier Tangen, som tror det er mulig at finansieringsmodellen kan forandre markedet.

Å spille inn to versjoner simultant var anstrengende for både skuespillere og crew. Flere av dem har tidligere fortalt VG hvor mye jobb det var med å pugge den engelske teksten i tillegg til den norske. Det var også vanskelig for flere av dem at engelsken skulle være «norsk-engelsk»: Grammatisk riktig, men med sterk norsk aksent.

TV-anmeldelsen : Piss, mjød og vikinger med fisleproblemer

SKUESPILLERNE: F.v: Silje Torp (Frøya), Mads Jørgensen (Viljar), Jon Øigarden (Jarl Varg), Nils Jørgen Kaalstad (Arvid), Mariann Saastad Ottesen (Hildur), Henrik Mestad (Høvding Olav), Mikkel Bratt Silset (Ragnar), Kristine Riis (Liv), Kåre Conradi (Orm), Øystein Martinsen (Kark) og Trond Fausa Aurvåg (Rufus). Foto: Glenn Meling/Finn Erik Johannessen , NRK

– Mange av skuespillerne, som Kåre og Trond og Jøgge, snakker veldig bra engelsk, så vi måtte «ta dem ned». Vi hadde også en amerikansk oversetter som har funnet opp ord som er norske, men som folk skjønner internasjonalt – som «stomach feelings», forklarer produsenten.

Les mer: Conradi måtte tøyle engelsken

– Sinnssykt moro

Det at serien er spilt inn simultant på norsk og engelsk har ifølge Kåre Conradi ført til søvnløse netter:



– Det er utrolig modig valg at de tenker engelsk og norsk. Det krever enormt mye mer jobb fra oss alle, og tiden er alltid knapp, så det har vært mange søvnløse netter med pugging både i fjor og i år, men det kjennes riktig. Spesielt nå som Netflix banker på døra, sier Conradi til VG.

FEIG HØVDINGBROR: Kåre Conradi som Orm og Marian Saastad Ottesen som Hildur i «Vikingane». Foto: , NRK

– Hva betyr Netflix-eksponeringen for deg som skuespiller?

– Dette er jo sinnssykt moro, og virkelig ikke noe jeg hadde forestilt meg! Hva det vil bety for meg personlig aner jeg ikke. Det er jo mange serier der ute, men jeg er veldig stolt av å være del av en så original og morsom serie! Vi bruker Netflix mye, og jeg gleder meg, sier Conradi.

Fikk du med deg: Skuespillernes barn ble syk - måtte på legevakt i vikingkostymer

Han spiller Orm, høvdingens bror og dermed en lederfigur, men som er mer glad i strikking og poesikvelder enn vikingtokt. Skuespilleren håper rollefiguren også vil få fotfeste hos et internasjonalt publikum.

– Jeg håper de blir like irritert og glad i den tafatte, rare, ensomme og onde fyren som det jeg har blitt. Han er først fremst et produkt av Jonas og Jon Ivers hoder, og jeg er veldig glad den rollen endte hos meg! Jeg har fått mange fine tilbakemeldinger fra folk her hjemme, så får vi se hva responsen blir der ute, avslutter han.

Så du denne?