Dramatisk nedgang i seertallene for Jon Almaas

«Praktisk info med Jon Almaas» gikk ned fra 342.000 seere på premiere-programmet til 192.000 seere på tirsdag. – Et tankekors, mener TV-ekspert.

Samtidig offentliggjør TVNorge og Discovery Network de såkalte TSR-tallene for premiereprogrammet som inkluderer tre reprisesendinger.

Bakgrunn: 308.000 seere fikk med seg Almaas-premieren

– Første program ble sett av 660.000 når vi regner med opptaksseing og repriser, noe som er veldig bra. Andre episode fikk tøff konkurranse fra partilederdebatten på NRK, og seingen på førstegangsvisningen gikk derfor noe ned. Men det viktigste er totalseingen, og vi regner med at en god del flere velger å se andre program av «Praktisk info med Jon Almaas» utover uken, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks.

Fikk du med deg: Slik feiret Almaas 50-årsdagen

Morten Wiberg, TV-sjef i Carat Media synes likevel det er et tankekors at programmet faller så mye som 40 prosent på førstegangsvisningen fra den ene uken til den andre.

SHOW: Almaas i første program av «Praktisk info med Jon Almaas». Foto: Martin Østby/TVNorge

Les anmeldelsen her: Pausefyll-programmet

– Vi skal selvfølgelig gi «Praktisk info med Jon Almaas» litt tid, men seertallene for førstegangsvisning sier noe om programmets styrke til å etablere vaner. Det handler om at vi som reklamekjøpere planlegger etter tidspunker og hvem som ser på hvilke tidspunkter. Vi vil selvfølgelig at flest mulig seere skal være der da, hvis ikke kan det gå utover effekten av kampanjene, sier Wiberg.

Samtidig understreker han at han det er viktig å ha is og magen, og tror at programmet vil heve seg igjen neste tirsdag.

TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom, synes seerutviklingen totalt sett for «Praktisk info med Jon Almaas» er svært god.

NRK-kollegene røper: Dette visste du ikke om Jon Almaas

– Onsdag ble reprisen av program nummer to sett av over 140.000 seere. Inkluderer vi oppptaksseing på førstegangsvisningen på tirsdag som løftet seertallene fra 192.000 til 205.000, er det allerede nå 345.000 som har sett program nummer to. Samtidig viser total-seertallene for det første programmet, som nå er kommet opp i 660.000, at 20 prosent av befolkningen over 12 år har sett programmet. Det er meget bra, sier Massaiu til VG.