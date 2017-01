«Dr. Owen Hunt»: – Alle fortjener en ny sjanse til kjærlighet

LONDON (VG) «Grey’s»-skuespiller Kevin McKidd (43) beholder kontakten med sine skotske røtter ved å spille folkemusikk på pub i Los Angeles. Og han mener Owen Hunt fortjener en ny sjelevenn.

Han har spilt overlegen Hunt i ni sesonger og rundt 200 episoder av «Grey’s Anatomy». Og han synes fremdeles det er spennende.

– Etter 200 episoder synes jeg vi fremdeles avdekker interessante ting ved rollefiguren. I sesong 12 fant vi jo ut at han har holdt skjult at han har en søster. Manusforfatterne utvikler karakteren og overrasker stadig, så det gjør jobben interessant for meg, sier han til VG.

TV-LEGE: Kevin McKidd har spilt Owen Hunt i ni år. Her er han fotografert i forbindelse med filmen «Modig» i 2012, der han hadde stemmen til en rollefigur. Foto: Todd Williamson , AP

McKidd regisserer også flere av episodene, noe som bidrar til variasjon i jobben:

– Det er som å trene en annen muskelgruppe. Vi lager jo 24 episoder i året, og det blir ganske mye skuespill. Så jeg elsker når jeg får sjansen til å regissere, for jeg må jobbe mye hardere og blir helt stresset. Når jeg så går tilbake til å spille skuespill igjen, verdsetter jeg det og synes det er en stor lettelse. Variasjonen hjelper meg å holde meg engasjert, forteller han.

– Fortjener ny sjelevenn

VG møter McKidd i London før han har spilt inn sesong 13 som starter på TV 2 og TV 2 Sumo 3. januar.

– Jeg vet ikke hva som vil skje, men det blir en interessant sesong. Min rollefigur er nygift, og vi får se om det var for tidlig for ham eller dem, og hvor turbulent det blir – det blir interessant å se for meg!

Flere sesonger av «Grey’s» viste det stormfulle forholdet mellom Owen Hunt og hans ektefelle og sjelevenn Christina Yang, som til slutt forlot ham. I sesong 12 giftet han seg på nytt med Derek Shehperds lillesøster, nevrokirurgen Amelia Shepherd.

NY ROMANSE: Owen Hunt giftet seg nylig med Amelia Shepherd, spilt av Caterina Scorsone. Her er de i sesong 13. Foto: , TV 2

– Jeg har ofte spurt meg om han kan bli lykkelig med Amelia. Christina forlot ham jo. Han hadde ikke noe valg: Hun bare sa «ha det» og dro. Skulle han sittet på sidelinjen resten av livet og vært veggpryd? Jeg synes ikke det. Jeg synes han fortjener en ny kjærlighet og en ny sjelevenn, sier han og fortsetter:

– Jeg synes også Amelia er litt snillere mot ham enn Christina var. Selv om han ville gjort alt for Christina, frustrerte hun ham veldig da de var sammen. Hun var så rigid i måten hun levde livet på, og hun bøyde sjelden av for Owens ønsker eller behov. Hun var ganske egoistisk, men han elsket henne likevel. Med Amelia er maktforholdet jevnere, så jeg synes det er interessant. Jeg er åpen for at Owen kan få de samme følelsene for henne som han har hatt for Christina. Jeg tror han elsker Christina fremdeles: Hun er nok fortsatt en skygge i Owens hode, som kan skape problemer fremover, men jeg håper Owen føler den samme kontakten med Amelia. Han fortjener en ny sjanse! Det gjør vi alle!

Sensurerer sexscenene

STOLT SKOTTE: Kevin McKidd på «Modig»-premieren under filmfestivalen i Edinburgh i juni 2012. Han fikk amerikansk statsborgerskap i 2015. Foto: Martin Grimes , Getty Images for Disney

I USA er seriens sendetid flyttet fra klokken ni på kvelden til klokken åtte. Og det har fått konsekvenser for hva de kan ha med, ifølge McKidd:

– Vi har merket at vi må justere kjærlighetsscenene. De «amorøse» scenen må være tammere nå, på grunn av reglene for hva som kan sendes til hvilke tider i USA. Vi har måttet gjøre alt litt tammere. Det er vanskelig, for av og til må vi lage historier som involverer genitalier, og det liker ikke kontrollorganet at vi gjør. Du kan ikke snakke om det eller vise det, selv om hele episoden handler om en operasjon som involverer kjønnsorganer. Det er ganske vanskelig!

McKidd er fra Elgin i Skottland og hadde sin første filmrolle i «Trainspotting» (1996) der han spilte Tommy. Han gjorde seg også bemerket i TV-serien «Rome» (2005–2007) der han spilte Lucius Vorenus. I «Grey’s» har han vært med siden 2008. Han har to barn i tenårene med Jane Parker som han var gift med i 17 år. De to gikk fra hverandre i fjor sommer.

– Hvordan beholder du kontakten med de skotske røttene dine i et hektisk Los Angeles-liv?

– Jeg spiller på en pub hver tirsdag med en gruppe irske og skotske folkemusikere. Jeg elsker tradisjonell folkemusikk fra Irland og Skottland, så det hjelper. Jeg får en liten dose Skottland på en pub i LA. Og så ringer jeg moren min ofte og reiser hjem til Skottland så ofte jeg kan, men det blir normalt bare to ganger i året, forteller han.

ROMER: Kevin McKidd (t.h.) og Ray Stevenson under innspillingen av TV-serien «Rome» i mars 2006. Foto: , RAI fiction/ Getty Images

McKidd tok initiativet til å gi ut en folkemusikkplate i 2012, til inntekt for Redd Barna. Men han tror ikke det blir flere plater.

– Jeg utelukker det ikke engang i fremtiden, men det var et skikkelig morsomt éngangs-prosjekt som vi gjorde for veldedighet. Det var ikke for å lansere meg som plateartist – det er jeg ikke interessert i!

Pugger medisinuttrykk

Selv etter ni år i rollen som lege, må skuespilleren pugge den medisinske sjargongen.

IKONISK FILM: Kevin McKidd filmdebuterte som Tommy i «Trainspotting». Her med (f.v.) Jonny Lee Miller, Ewan McGregor og Ewen Bremner. Foto: , Mary Evans Picture

– Det er som å lese til en eksamen: Du må bare øve og øve til det til slutt sitter. Jeg begynner å bli bedre, for nå vet jeg hva ting som en satengsky-tang er. I starten ante jeg ikke hva Satinsky sto for – det var en kirurg som oppfant en tang. Sjargongen var bare lyder for meg – som et fremmed språk. Men nå har ordene betydning for meg, og det hjelper. Jo mer kunnskap du får om anatomi og om hvorfor ting har de navnene de har, jo bedre husker du det.

– Har du fått bruk for noe av lege-lærdommen noen gang?

– Jeg surfer mye, og da skraper man seg lett på steiner. Jeg har blitt ganske god på å gjøre småkirurgi på meg selv når jeg er helt oppskrapt. Jeg vet hvordan jeg skal rense sårene og sånt. Men heldigvis har ingen trodd jeg er en ekte lege. Om vi var på et fly og noen trodde jeg kunne hjelpe – det hadde vært veldig flaut, sier han og ler.