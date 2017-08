Disse TV-seriene kan du glede deg til høsten 2017

Hundrevis av nye og gamle serier kommer til en skjerm nær deg i høst. VG guider deg gjennom den viltvoksende fjernsynsjungelen.

Flere kanaler har presentert sine høstmenyer, proppet med alt fra dokumentarer og spørreprogrammer til realityshow.

Denne oversikten viser kun dramaserier på hovedkanalene og enkelte av strømmetjenestene tilgjengelig i Norge, og den er ikke ment som en komplett oversikt, men som et utvalg av godbitene som bys frem. Først tar vi for oss de nye dramaseriene i høst, og deretter noen av seriene som kommer tilbake.

Der kanalene har gått ut med det, opplyser vi premieredato i kronologisk rekkefølge, men ellers står anslått premiereperiode. Det kan selvsagt komme endringer og flere serier på programmet fram i tid.

Nye serier:

August:

«Loch Ness» på TV 2 14. august

Britisk krimdrama med Laura Fraser fra «Breaking Bad» og Siobhan Finneran fra «Downton Abbey». Samtidig som det blir funnet et menneskehjerte på et skjær i Loch Ness, blir et lik oppdaget ved foten av et fjell. Så starter jakten på en antatt seriemorder.

SKREKKFUNN: Flere makabre funn dukker opp i «Loch Ness». FOTO: TV 2

«Mercur» på TV 2 og Sumo 17. august

Dansk dramaserie om en radiokanals fødsel, storhet og fall, sett gjennom tre hovedrollefigurer, Flemming, Jan og Anne-Marie. Serien er inspirert av virkelige hendelser fra 1958 til 62, da Radio Mercur gikk på luften fra et skip i Øresund. Der gjorde et hull i loven det mulig å sende radio med rock, pop og reklamer.

RADIOSERIE: Anne-Marie Jensen (Neel Rønholt) og Jan Irsinger (Jon Lange) i danske «Mercur». FOTO: Carsten Andersen, TV 2

«Marvel’s The Defenders» på Netflix 18. august

Amerikansk superheltserie som samler Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage og Iron Fist i én serie.

September:

«Riviera» på Sumo/C More 6. september

Amerikansk thrillerserie med Julia Stiles, Lena Olin og Iwan Rheon fra «Game of Thrones». Serien er skrevet av Neil Jordan («Borgias») etter en idé fra tidligere U2-medlem Paul McGuinness. Den handler om en amerikansk kunstkjenner som lever et glamorøst jetsettliv på den franske rivieraen. Når ektemannen blir erklært død i en mystisk båteksplosjon, starter en farlig jakt på sannheten.

THRILLER: Iwan Rheon, mer kjent som Ramsay Bolton, spiller i «Riviera». FOTO: C More

«The Deuce» på HBO Nordic 11. september

Amerikansk dramaserie fra «The Wire»-skaper David Simon. James Franco og Maggie Gyllenhaal har hovedrollene i serien som følger 70- og 80-tallets New York og da særlig pornoindustrien og prostitusjonsaktiviteten rundt Times Square. Franco spiller to tvillingbrødre mens Gyllenhaal har rollen som en gateprostituert med nese for forretninger.

DOBBELTROLLE: James Franco spiller to roller i «The Deuce». Her med Maggie Gyllenhaal (t.h.). FOTO: HBO

«Tin Star» på Sumo/C More 12. september

Amerikansk krimdrama om politimannen Jim som flytter til en idyllisk småby i Rocky Mountains i håp om et rolig liv. Når området plutselig blir rammet av en bølge av organisert kriminalitet og Jims familie opplever en sjokkerende tragedie, blir mørke hemmeligheter om fortiden hans avslørt.

«Star Trek: Discovery» på Netflix 25. september

Konseptet «Star Trek» har vi sett på film og TV i mange tiår, men denne serien er lagt til ti år før Kirk, Spock i «Enterprise» og utforsker den kalde krigen mellom Føderasjonen og klingonene.

NY «STAR TREK»-SERIE: Michelle Yeoh spiller kaptein Georgiou. Foto: NETFLIX

«Rebecka Martinsson» på NRK1

Svensk serie Basert på Åsa Larsson krimbøker med Rebecka Martinsson som hovedperson. Hun må blant annet reise hjem til Kiruna når en barndomsvenn plutselig dør. Der dras hun inn i jakten på en morder samtidig som hun må takle spøkelser fra egen fortid.

«MELK» på TV3 og Viafree

Norsk dramakomedie. Julia Schacht og Ragnhild Myntevik er både manusforfattere spiller hovedrollene som om to unge alenemødre som sammen prøver å få hverdagen til å gå opp. Tinashe Williamson, Hege Schøien og Ingar Helge Gimle er blant gjesteskuespillerne.

AMMETÅKA: Ragnhild Heien Myntevik og Julia Schacht i «MELK». FOTO: Bendik Stalheim/Viafree

Oktober:

«Mindhunter» på Netflix 13. oktober

Amerikansk krimthriller med blant andre Anna Torv. Serien følger en agent i FBIs seriekrim-avdeling som sporer opp seriemordere og voldtektsforbrytere. David Fincher er blant regissørene.

PÅ JAKT: Jonathan Groff i «Mindhunter». FOTO: Patrick Harbron/Netflix

«Monster» på NRK1

Norsk thillerdrama med Jakob Oftebro og Ingvild Holthe Bygdnes. Den lokale politikvinnen Hedda Hersoug får spesialetterforsker Joel Dreyer med på laget når bygda i Nord-Norge rystes av flere drap. Småbyen er preget av eldgamle motsetninger, og jo nærmere etterforskerne kommer en løsning, jo farligere blir det.

ETTERFORSKERE: Hedda Hersoug (Ingvild Holthe Bygdnes) og Joel Dreyer (Jakob Oftebro) i «Monster». FOTO: Jørgen Johansson/NRK

«Vår tid er nu» på NRK1

Svensk familiesaga som følger familien Löwander som driver en av Stockholms mest populære restauranter – og personalet som jobber der. Handlingen utspiller seg over flere tiår fra 1945.

PERIODEDRAMA: Bakre rad fra venstre: Maggan (Josefin Neldén), Peter Löwander (Adam Lundgren), Stickan Backe (Peter Dalle), Gustaf Löwander (Mattias Nordkvist), Calle Svensson (Charlie Gustafsson), Lilly (Karin Franz Körlof), Fremste rad fra venstre: Suzanne Goldstein (Hedda Rehnberg), Helga Löwander (Suzanne Reuter), Nina Löwander (Hedda Stiernstedt) i «Vår tid er nu». FOTO: SVT

«Grenseland» på TV 2

Norsk krimthriller med Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Petersen og Benjamin Helstad. Santelmann har hovedrollen som politietterforskeren Nikolai som havner i et livsfarlig dobbeltspill når han vender hjem til den fiktive småbyen Tista og både han og familien blir involvert i en drapssak.

BRØDRE: Benjamin Helstad og Tobias Santelmann i «Grenseland». FOTO: Eirik Evjen/TV 2

November:

«Herrens veier» på NRK1

Dansk dramaserie. Lars Mikkelsen spiller presten og patriarken Johannes. Hans to sønner har gått hver sin vei: Yngstesønnen August har gått i farens fotspor, mens eldstesønnen Christian kjemper for å finne en vei utenfor prestegjerningen.

Høsten:

«Hvite gutter» på TVNorge og Dplay

Norsk dramakomedie om fire kompiser som bor sammen på Oslos vestkant og deres møte med voksenlivet når brorskapet tuftet på dagfylla og urealistiske framtidsplaner står i fare. Med Eirik Hvattum, Jørgen Evensen, Torjus Tveiten og Johannes Fürst.

«Comrade Detective» på Amazon Prime

Amerikansk satireserie med Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt og Chloë Sevigny . Handlingen er lagt midt i 80-tallets kalde krig-hysteri, og parodierer rumensk kommunistisk propaganda. Spilt inn med rumenske skuespillere og deretter dubbet.

SATIRESTEMMER: Channing Tatum og Joseph Gordon Levitt på premieren av «Comrade Detective» i Hollywood 3. august. FOTO: Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP

«The Tick» på Amazon Prime

Amerikansk komiserie om en superhelt hvis kostyme er en flått. En regnskapsfører blir noe motvillig hans «sidekick» i kampen mot skurken The Terror.

Nye sesonger:

August:

«Side om side», sesong 5, på NRK1

«Younger», sesong 4, på TV 2 Livsstil 21. august

«Suits», sesong 7, på TV 2 Zebra 24. august

September:

«Narcos», sesong 3, på Netflix 1. september

Sagaen om Colombias ubestridte narkokonge Pablo Escobar fortsetter, og Javier Peña og Steve Murphy jakter fremdeles kokain på flere kontinenter.

MER DOP: Pêpê Rapazote i sesong 3 av «Narcos». FOTO: Nicole Rivelli/NETFLIX

«American Horror Story: Cult», sesong 7, på FOX 14. september

Kult-skrekkserien som kommer med helt ulike historier hver sesong, har denne gangen med seg Lena Dunham og Billie Lourd i tillegg til kjenninger som Sarah Paulson, Frances Conroy og Emma Roberts. Akkurat hva denne handler om, vet vi ikke ennå.

«Vice Principals», sesong 2, på HBO Nordic 18. september

Amerikansk komiserie med Danny McBride og Walton Goggins.

«Gåsmamman», sesong 3, på Sumo/C More 28. september

Svensk dramathrilleren med Alexandra Rapaport.

«Victoria», sesong 2, på NRK1

Denne sesongen fortsetter historien om Storbritannias største monark. Vi har kommet til 1840-årene, et tiår preget av uro, og for Victorias del: barnefødsler.

«RULER» VIDERE: Jenna Coleman som dronning Victoria. FOTO: ITV Global Entertainment

«Rita», sesong 4, på TV 2

Dansk dramakomedie



Oktober:

«Curb Your Enthusiasm», sesong 9, på HBO Nordic 2. oktober

Larry David er tilbake, seks år etter at sesong åtte av kultserien ble vist på skjermen. Serieskaperne markedsfører combacket på denne måten: « He left. He did nothing. He returned».

COMEBACK: Larry David, Sheryl Hines og Ted Danson blir å se i sesong 9 av «Curb Your Enthusiasm». FOTO: HBO

«Berlin Station», sesong 2, på HBO Nordic 16. oktober

Spionthriller med blant andre Rhys Ifans og Richard Jenkins. Denne sesongen er delvis spilt inn flere steder på Vestlandet og i Bergen.

«The Walking Dead», sesong 8, på FOX 23. oktober

Verdens mest kjente zombieserie vender tilbake.

ZZZMIL: Rick og Daryl i sesong 8 av «The Walking Dead». Foto: FOX

«Stranger Things», sesong 2, på Netflix 27. oktober

En av fjorårets største suksesser er tilbake. En varm sci fi-grøsser om familiebånd og vennskap, fyllt med 80-tallsreferanser.

ETTERLENGTET RETUR: Gaten Matarazzo, Winona Ryder, Sadie Sink og Noah Schnapp i «Stranger Things» sesong 2. FOTO: Netflix

«Ash vs Evil Dead», sesong 3, på Sumo/C More

November:

«Vikings», sesong 5, på HBO Nordic 30. november

Jonathan Rhys-Myers blir med på laget som biskop Heahmund i denne sesongen.

Desember:

«The Crown», sesong 2, på Netflix 8. desember

Et av fjorårets beste historiske dramaer kommer tilbake. Sesong 1 fulgte dronning Elisabeth II i årene like før og etter kroningen. Nå er tiden kommet til neste fase. Claire Foy, kjent fra «Upstairs Downstairs» har rollen som dronningen.

HISTORISK DRAMA: Claire Foy som dronning Elisabeth II og Matt Smith som hertugen av Edinburgh. FOTO: Netflix

Høsten:

NRK1:



«Doktor Foster», sesong 2, «Saltön», sesong 4 og «Shetland», sesong 4.

TV3:



«Aber Bergen», sesong 2, «Black Widows», sesong 2, «NCIS Los Angeles», sesong 9, «NCIS New Orleans», sesong 4, «This Is Us», sesong 2 og «Lethal Weapon», sesong 2.

GALGENHUMOR: Advokatene i «Aber Bergen» kommer tilbake på skjermen. FOTO: Rune Bendiksen/TV3

TV 2 Sumo/C More:



«Peaky Blinders», sesong 4, «Cardinal», sesong 2, «Turn», sesong 4 og «Into the Badlands», sesong 3.

TV 2 Zebra:

«Into the Badlands», sesong 2, «Fargo», sesong 3, «Arrow» sesong 6, «Hap and Leonard», sesong 2

TV 2 Livsstil:

«Unreal», sesong 3, «Jane the Virgin», sesong 4 og «Crazy Ex-Girlfriend», sesong 3.