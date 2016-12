Disse seriene kan du glede deg til i 2017

VG gir deg et utvalg av de mange nye seriene og de mange gjensynene som kommer på en skjerm nær deg i 2017.

TV-serier har gode dager for tiden. Det er penger til TV-innhold, og den ene etter den andre av Hollywood-stjernene lar seg lokke over på den lille skjermen.

Hundrevis av TV-serier har premiere i året som kommer, så dette er ikke noen komplett liste. Det er en oversikt over noen av seriene vi vet blir tilgjengelige på norske kanaler eller hos norske digitaldistributører. Det vil selvsagt dukke opp mange flere nye, og nye innkjøp, i løpet av året.

Først kommer de nye konseptene, og nederst i saken kan du lese hvilke serier som vender tilbake med nye sesonger i 2017.

Nye serier 2017



I BIBELBELTET: Helena Bergström og Mattias Nordkvist forsøker å oppklare et drap i «Saknad». Foto: , C More

«Saknad», kommer 1. januar på C More

Et nytt svensk krimdrama fra Colin Nutley med Helena Bergström på laget. «Saknad» er et samarbeid mellom C More og TV 4, hvor Berström spiller politioverbetjent i Stockholm, Maja Silver. Hun blir involvert i etterforskningen av drapet på en utsultet jente som blir funnet i det svenske bibelbeltet, samtidig som ønsket om gjenforening med datteren drar henne tilbake til den lille hjembyen. Også Samuel Fröler og Johan Widerberg er blant skuespillerne.

LYSSKY: Ravn (Sven Nordin) og Leif (Pål Sverre Hagen). Foto: Johan-Fredrik Bødtker , Tordenfilm / NRK

«Valkyrien», kommer 1. januar på NRK1 og NRK TV

Norske «Valkyrien» er en dramathriller av Erik Richter Strand med blant andre Sven Nordin, Pål Sverre Hagen og Laila Goody. Den handler om en kirurg (Nordin) og en dommedagsfantast (Hagen) som inngår en allianse og etablerer en illegal, underjordisk klinikk for lyssky pasienter. Serien har kostet 65 millioner kroner og er spilt inn over 110 dager i Oslo og i filmparken på Jar.

ARV: Louis Hynes og Malina Weissman som Klaus og Violet Baudelaire og Neil Patrick Harris som Count Olaf i «A Series of Unfortunate Events» Foto: Joe Lederer , Netflix

«A Series of Unfortunate Events», kommer 13. januar på Netflix

En serie basert på Lemony Snicket-bøkene (tidligere filmatisert med Jim Carrey i hovedrollen til slett kritikk i VG) som er solgt i over 60 millioner eksemplarer. Handler om Violet Klaus og Sunny Baudelaire som blir foreldreløse, og deres formynder Grev Olaf som gjør alt for å slå kloa i formuen deres. Neil Patrick Harris spiller Count Olaf og Joan Cusack er med som Justice Strauss.

MYSTISK FYR: Tom Hardy i «Taboo». Foto: , HBO

«Taboo», kommer 7. januar på HBO

En serie skapt av Tom Hardy, produsert av blant annet Ridley Scott, med Hardy selv i hovedrollen. Det historiske spenningsdramaet utspiller seg i 1814, når eventyreren James Keziah Delaney, som er antatt død, vender hjem til London fra Afrika og forsøker å ta over arven – restene av farens shippingimperium. Men flere fiender venter, og han dras inn i et nett av konspirasjon, drap, forræderi og en mørk familiehemmelighet. Jonathan Pryce, Michael Kelly og Oona Chaplin er blant skuespillerne.

TROPPEN SIX: Rip, Graves, Fishbait, Ortiz, Caulder, Buckley og Chase. Foto: Michael Muller , HBO

«Six», kommer 19. januar på HBO

Miniserie om en gjeng amerikanske marinejegere (Navy SEALs) som under et oppdrag i Afghanistan avdekker at en amerikansk statsborger samarbeider med Taliban. Filmprodusent Harvey Weinstein hadde selv ideen til serien, basert på reelle aksjoner gjennomført av Navy SEALs på fremmed jord. Vietnam-veteranen William Broyles, som har skrevet manus til blant annet «Jarhead», «Flags of Our Fathers» og «Apollo 13», står for manuset sammen med sønnen David.

NY MACGYVER: Lucas Till på et pressepanel for «MacGyver» i august. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

«MacGyver», kommer på TV 2 og TV 2 Sumo i januar

En nyinnspilling av 80-tallskultserien «MacGyver», som følger altmuligtalentet Angus MacGyver som 20-åring. Lucas Till har rollen Richard Dean Anderson er kjent for, mens «CSI»-George EADS spiller CIA-agenten Jack Dalton. Serien har fått til dels dårlig kritikk, men det bryr ikke hovedrolleinnehaveren seg noe om.

EKTEPAR: Drew Barrymore og Timothy Olyphant i «Santa Clarita Diet» Foto: Saeed Adyani , Netflix

«Santa Clarita Diet», kommer 3. februar på Netflix

Drew Barrymore og Timpthy Olyphant har i hovedrollene som Sheila og Joel Hammond i Netflix-serien om eiendomsmegler-ekteparet som bor i Santa Clarita i Los Angeles med sin tenåringsdatter. Etter en dramatisk hendelse i Sheilas liv, havner den lett misfornøyde familien i et helt nytt spor med både død og ødeleggelse – angivelig på en god måte.

«24: Legacy», kommer i februar på TV3

Først fikk vi åtte sesonger av «24», så dukket Kiefer Sutherland opp igjen i 2014 med «24: Live Another Day». I 2017 fortsetter spenningen, men i stedet for Sutherland, følger vi Corey Hawkins (fra «Straight Outta Compton») som ny agent i tidsnød. Også Miranda Otto og Jimmy Smits er på rollelisten.

FAR OG DATTER: Ola Rapace som Rickard og Louise Nyvall som datteren Thyra i «Farang». Foto: , Viaplay

«Farang», kommer 9. mars på C More

Svensk dramathriller med Ola Rapace i hovedrollen som bankraneren Richard som har rømt fra Sverige og familien der til Thailand. Der lever han med falsk identitet og livnærer seg som småkriminell i Phukets bakgater i flere år, men så legger hans 15-årige datter ut på leting etter faren. Serien er skapt av Malin Lagerlöf og Stefan Thunberg.

HARDTSLÅENDE: Finn Jones som kung-fu-mester og milliardær Danny Rand. Foto: Myles Aronowitz , Netflix

«Marvel’s Iron Fist», kommer 17. mars på Netflix

I serien av Marvel-superhelter som har fått egne TV-serier (hvorav «Jessica Jones» muligens er den mest vellykkede så langt), er turen kommet til milliardær Danny Rand (spilt av Finn Jones). Han vender tilbake til New York etter å ha vært savnet i flere år, og forsøker å ta opp tråden fra sitt tidligere liv. Der må han med sine kung fu-ferdigheter, og ikke minst den mystiske kraften «Iron Fist», bekjempe kriminelle som korrumperer byen.

«Svartsjøen», kommer på TV3 i februar

Denne skandinaviske krimserien hadde premiere på Viaplay i oktober. En gjeng ungdommer reiser til et øde skianlegg i fjellene. Karene er noen pappagutter fra Stockholm, hvorav den ene, Johan, vurderer å kjøpe stedet som ikke har vært i drift i 20 år.

MOTSTAND: Politimannen spilt av Espen Reboli Bjerke møter motstand under drapsetterforskningen. Foto: Rune Bendiksen , TV3

«Elven», på TV3 i mars

Krimserien utspiller seg i Nord-Norge og starter med at en liten jente finner en likdel i elven. Den viser seg å stamme fra et uløst mord i et større internasjonalt politisk spill med tråder tilbake til den kalde krigen. Den lokale politimannen (Espen Reboli Bjerke) begynner å nøste opp i saken, men møter kraftig motstand fra forsvaret (Ingeborg Sundrehagen Raustøl spiller befal). Også Dennis Storhøi, Stig Henrik Hoff og «Skam»-stjerne Thomas Hayes er med i serien skrevet av Arne Berggren og Kristine Berg.

«Feud», kommer på HBO i mars 2017

Nok en antologiserie fra Ryan Murphy, mannen bak «American Horror Story» og «American Crime Story». Denne serien skal handle om skandaløse Hollywood-feider, og tar for seg én i hver sesong. Første sesong er viet rivaliseringen mellom Joan Crawford og Bette Davis under innspillingen av filmen «What Ever Happened to Baby Jane?» fra 1962. Kathy Bates, Judy Davis, Jessica Lange og Susan Sarandon er blant skuespillerne.

PÅ FEIL HYLLE: Rafael Edholm og Thomas Bo Larsen i «Veni Vidi Vici. Foto: Bersa Hallundgren , Viaplay

«Veni Vidi Vici», kommer på Viaplay våren 2017

Viaplays nyeste, danske dramaserie handler om en avdanket dansk filmregissør. Karsten Daugaard blir først tvunget til å forlate filmbransjen til fordel for jobben som grisebonde for svigerfaren sin. Det liker han såpass dårlig at han tar imot en håndsrekning fra en gammel kollega som tilbyr ham å regissere pornofilmer. Den nye jobben og dobbeltlivet skaper raskt problemer for Karsten og setter ham og familien i fare. Skapt av Rafael Edholm, med blant andre Thomas Bo Larsen og Michael Wincott blant skuespillerne.

EGEN SPIN OFF: Ryan Eggold som Tom Keen. Foto: , Sony Pictures Television

«The Blacklist: Redemption», kommer på TV3 til våren

«The Blacklist» har gått i fire sesonger, og nå kommer avleggerserien som følger Ryan Eggolds rollefigur Tom Keen. Her samarbeider han med lederen av Grey Matters, Famke Janssens Scottie.

FASADEPERFEKT: Reese Witherspoon, Shailene Woodley og Nicole Kidman i «Big Little Lies». Foto: , HBO

«Big Little Lies», kommer på HBO 2017

Ny miniserie med Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern og Alexander Skarsgård i hovedrollene. Den mørke komedien er basert på Liane Moriartys bøker har manus av TV-guruen David E. Kelley og er regissert av Jean-Marc Vallée som hadde regien på Oscar-nominerte «Dallas Buyers Club» og «Wild». Serien handler om mødrene til tre førsteklassinger hvis tilsynelatende perfekte liv går i oppløsning.

BLODIG: Michael Smyth (Landon Liboiron) og Declan Harp (Jason Momoa) i «Frontier». Foto: Duncan De Young , Netflix

«Frontier», kommer på Netflix i 2017

Spenningsserie fra Discovery, deres originale dramaserie. Med Jason Momoa i hovedrollen som Declan Harp, følger serien kampen for makt, rikdom og kontroll over pelshandelen i Nord-Amerika på 1700-tallet. Parallelt med dette kommer den blodige konflikten mellom urbefolkningen og europeiske innflyttere.

«Disjointed», kommer på Netflix i 2017

Kathy Bates spiller Ruth som hele livet har vært en forkjemper for legalisering, og endelig driver sitt eget marihuana-utsalg i Los Angeles-området. Hennes medarbeidere inkluderer hennes noenogtyveårige sønn, og viser seg alle å være mer eller mindre konstant høye.

INNSPILLING: Fra venstre: produsent Lasse Greve Alsos, regissør Anne Sewitsky, og skuespillerne Jakob Oftebro og Ingvild Holthe Bygdnes. Foto: Finn Krogvig , NRK

«Monster», kommer på NRK mest sannsynlig høsten 2017

Thrillerdrama som utspiller seg i fiktive Nemesoara – langt oppe på den nordlige halvkule. Serien handler om den lokale etterforskeren Hedda Gilbert som må samarbeide med spesialetterforsker Joel Dreyer (spilt av Jakob Oftebro) i etterforskningen av flere drap langt nord i landet. Underveis oppdager de at flere gamle drapssaker er knyttet sammen. Ifølge NRK «måler åndelighet og brutalitet krefter i en verden der naturen er nådeløs». Anne Sewitsky og Pål Jackman har regi.

Les mer om serien: Jakob Oftebro i ny NRK-thriller.

ETTERFORSKER: Ola Rapace som Roland Hassel. Foto: Crille Forsberg , Viaplay

«Hassel», kommer på Viaplay høsten 2017

Svensk krimserie basert på Olov Svedlids politikarakter Roland Hassel. Da hans sjef og mentor blir brutalt drept på åpen gate dras Hassel plutselig inn i en verden av makt, penger og korrupsjon. Jo nærmere Hassel kommer løsningen, desto mer setter han sin egen familie i fare. Med Ola Rapace i hovedrollen.

INNSPILLING: James Franco og Zoe Kazan på innspillingen av «»The Deuce» i New york i juli. Foto: Bobby Bank , GC Images

«The Deuce», kommer høsten 2017 på HBO

Ny dramaserie fra «The Wire»-skaper David Simon. James Franco og Maggie Gyllenhaal har hovedrollene i serien som følger 70- og 80-tallets New York og da særlig pornoindustrien og prostitusjonsaktiviteten rundt Times Square.

Serier som vender tilbake:

«Hotel Cæsar» sesong 34, kommer 2. januar på TV 2 Sumo

«Sherlock Holmes» sesong 4, på Netflix fra 2. januar

«Grey’s Anatomy» sesong 13, kommer 3. januar på TV 2

«Madame Secretary» sesong 3, kommer 3. januar på TV 2

«Code Black» sesong 2 kommer på FEM 4. januar

«Blindspot» sesong 2, kommer 5. januar på TV 2

«Major Crimes» sesong 5, kommer 8. januar på TVNorge

«Quantico» sesong 2 kommer 8. januar TVNorge

«Arrow» sesong 5, kommer 13. januar på TV 2

«Homeland» sesong 6, kommer 16. januar på TV 2 Zebra og Sumo og på Altibox 17. januar

«Unge lovende» sesong 2, kommer på NRK TV 20. januar og lineært uken etter.

«The Magicians» sesong 2 kommer 26. januar på HB=

«The Path» sesong 2 kommer 26. januar på HBO

«The Flash» sesong 3 kommer på MAX 27. januar

«Black Sails» sesong 4, kommer på HBO 30. januar

«Bones» sesong 12 kommer på TV3 i januar

«Girls» sesong 6 kommer 13. februar 2017 på HBO og 14 februar på C More

«Billions» sesong 2, kommer 20. februar på HBO

«House of Cards» sesong 5 kommer 24. februar på Netflix (ifølge Imbd)

GJENSYN: Dominic Purcell og Wentworth Miller vender tilbake i en ny sesong med «Prison Break». Denne gangen er rollene byttet om, og det er Purcell som prøver å få Miller ut av fengselet. Foto: , Fox Film/TV3

«Prison Break: Sequel», (erklærer seg for ny serie, men fortsetter etter de 4 foregående sesongene), kommer på Viasat 4 i løpet av våren

«The Leftovers» sesong 3 kommer på HBO i april

«Curb Your Enthusiasm» sesong 9, kommer sommeren 2017 på HBO

«Gåsmammaen» sesong 2 kommer til sommeren på TV 2-kanalene

«Criminal Minds» sesong 12 kommer til sommeren på TV 2-kanalene

«Badehotellet» sesong 4 kommer til sommeren på TV 2-kanalene

«Mord og mysterier» sesong 19 kommer til sommeren på TV 2-kanalene

«Game of Thrones» sesong 7, kommer på HBO og C More i 2017

«Stranger Things» sesong 2, kommer på Netflix i løpet av året

«Fargo» sesong 3, kommer på HBO i 2017

«Orange Is the New Black» sesong 5 kommer på Netflix i løpet av året

«Narcos» sesong 3 kommer på Netflix

«Black Widows» sesong 2 kommer på Viaplay i løpet av året

«Aber Bergen» sesong 2 kommer på TV3, Viaplay og Viafree i 2017

«Broadchurch» sesong 3 kommer på NRK

«Side om Side» sesong 5 kommer på NRK

«Neste sommer» sesong 4 kommer på TVNorge

«Thomas Giertsen: Helt perfekt» sesong 7 kommer på TVNorge

«Criminal Minds: Beyond Borders» sesong 2 kommer på TVNorge

«Okkupert» sesong 2 kommer høst 2017 på Viaplay

«Scandal» sesong 6 kommer på FEM

«The 100» sesong 4 kommer på FEM

«Once Upon a Time» sesong 6 kommer på FEM

«Secrets & Lies» sesong 2 kommer på FEM

«The Vampire Diaries» sesong 8 kommer på FEM

«The Originals» sesong 4 kommer på FEM

«Supernatural» sesong 12 kommer på FEM

«American Crime» sesong 3 kommer på VOX