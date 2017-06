Dette får vi i sesong 2 av kontroversielle «13 Reasons Why»

Netflix-serien fikk mye kritikk for dens fremstilling av selvmord. Nå røper produsenten hva vi kan vente i sesong 2.

Produksjonsleder Brian Yorkey sier han ofte blir spurt hva sesong 2 skal handle om nå som hovedpersonen Hannahs historie er fortalt.

Bakgrunn: Netflix-serien vekker bekymring

«13 Reasons Why» handler om 17-årige Hannah, spilt av Katherine Langford, som tar sitt eget liv. Hun etterlater seg 13 kassettopptak, hvert av dem ment for ulike mennesker hun mener må ta sin del av skylden for at hun nå er død. Sesong 1 slutter med Hannahs død og hennes siste forklaring på hvorfor hun valgte å ta sitt eget liv.

Les mer om hovedrolleinnehaveren: Katherine Langford ble stjerne over natten

Mer fra Hannah



Men på et pressemøte for Netflix i helgen, fortalte Yorkey at Hannahs historie er langt fra over.

FORTVILET: Katherine Langford som Hannah. Foto: Beth Dubber , Netflix

– Hannah har fortalt sin versjon av hendelsene, men det er minst tolv andre ungdommer som har andre versjoner enn henne som vi egentlig ikke har hørt fra ennå. Så jeg tror det er ganske mye mer av Hannahs historie igjen å fortelle, sa han ifølge E! News.

TV-anmeldelsen: Selvmord i sosiale mediers tid

Produsenten understreker at det ikke betyr at Hannah løy på sine kassetter.

– Jeg tror ikke hun fortalte noen usannheter. Jeg tror hun fortalte sin historie og tok tilbake sitt narrativ som hun var blitt frarøvet. Hun sa «Dette er historien om mitt liv», men det er andre mennesker som kanskje ønsker å fortelle den historien annerledes, eller andre personer i den fortellingen som kan ha andre perspektiver på enkelte av hendelsene, sier han.

Når livet går videre



Yorkey røpet også at han mener det er på tide å fortelle historien om hva som skjer med Hannahs etterlatte.

– For dem som ble igjen, er historien akkurat begynt. Fortellingen om veien tilbake til livet har akkurat begynt. Sesong 2 handler om hvordan vi går videre med livene våre, for det er alltid det folk sier: At livet må gå videre. Men hvordan gjør man det etter noe som dette?

ETTERLATTE: Kate Walsh som Hannahs mor Olivia og Dylan Minnette som Hannas venn Clay. Foto: Beth Dubber , Netflix

Kirkens SOS : – Snakk tydelig med barna om selvmord

«13 Reasons Why» er blitt kritisert for å glorifisere selvmord og ikke å vise tenåringer at det finnes alternativer til å sitt eget liv når man har det vanskelig. Grafiske scener som viser voldtekt og selvmord har også vakt bekymring blant amerikanske organisasjoner og skoler.

Tenåringsdramaet er basert på en roman av Jay Asher, og er produsert av blant andre popstjernen Selena Gomez. Opprinnelig var planen at Gomez selv skulle spille Hannah, men hun trakk seg.

Debattinnlegg: Den dagen jeg døde

Serieskaper Yorkey har tidligere forsvart seriens tema og den brutale selvmordscenen. Han har uttalt til The Hollywood Reporter at en selvmordsscene bør være vanskelig å se på:

– For oss har det vært veldig viktig å være tydelige på at det absolutt ikke er noe som er verdt å ta livet sitt for, uttalte han.

Også den svenske popstjernen Zara Larsson (19) har refset serien. «Den romantiserer et hevnmotivet selvmord», skrev hun på Twitter.