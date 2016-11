Derfor må du vente på Netflix-serier

Netflix er kjent for å legge ut hele sesonger på én gang, men på flere nye serier må du nå vente én uke mellom hver episode.

Helt siden strømmetjenesten begynte å produsere eget innhold i 2013, har de gått på tvers av den innarbeidede TV-tradisjonen med ukentlige episoder, og sluppet hele sesonger på én gang.

Mens strømmetjenester som HBO holder seg til det tradisjonelle TV-tempoet med én ny episode i uken, er Netflix blitt synonymt med begrepet «binge-watching», eller fjernsynsfråtsing.

«Orange is the New Black», «Lilyhammer» og «House of Cards» er eksempler på populære Netflix-produserte serier som er sluppet løs på konsumentene i én jafs.

KLASSIKER: Piper Chapman (Taylor Schilling) og Alex Vause (Laura Prepon) i «Orange is the New Black», som er produsert av Netflix og slippes sesongvis. Foto: Jojo Whilden , Netflix

Men prøver du å se de nye seriene «Designated Survivor» med Kiefer Sutherland, eller «Snikskytter» («Shooter») med Ryan Phillippe på Netflix, må du pent vente én uke mellom hver episode.

– Vi har fremdeles full tiltro til modellen med å slippe hele sesonger i én omgang, og vil fortsette å gjøre det med Netflix-originaler som «Narcos», «Stranger Things» og «The Crown». Vi tror på det å gi fansen muligheten og friheten til å se, eller «binge», serier på en måte som passer for dem, sier talsperson for Netflix, Jai Dattani, til VG.

Rettigheter

Forskjellen er at de nevnte eksemplene ikke er originale Netflix-serier. «Designated Survivor» er produsert av amerikanske ABC og «Shooter» av USA Network.

– Når det gjelder «Designated Survivor» og «Shooter», er dette Netflix-originaler utenfor USA. Det vil si at Netflix har rettighetene til seriene etter at de er sendt i USA. I stedet for å vente på at seriene er ferdig sendt og så slippe dem, jobber vi for å få de ferske episodene over på vår tjeneste så raskt som mulig så fans verden over, også i Norge, får tilgang. Det er nok en måte Netflix jobber for å bryte ned gamle TV-konvensjoner på, sier Dattani.

SJEF: Netflix-sjef Ted Sarandos med «House of Cards»-skuespiller Robin Wright på Emmy-fest i Los Angeles i september. Foto: Matt Winkelmeyer , AFP

Netflix-sjef Ted Sarandos, som har hovedansvar for innhold, har forklart HitFix hvorfor de velger å gjøre alt tilgjengelig samtidig.

– Det er ingen grunn til å slippe episoder på ukentlig basis. Folk flest ser disse seriene via strømming eller DVR-opptak og ser flere episoder av gangen, sier han ifølge Business Insider.

En annen grunn til modellen, skal være at Netflix har funnet ut at seerne har en tendens til bare å se én serie av gangen. Da risikerer man å miste seere om man sprer lanseringen til uke til uke.

– Om du bestemmer deg i morgen for å se «Breaking Bad», så bruker du de neste to månedene på å se alt av «Breaking Bad» før du går videre til neste serie. Det er radikalt forskjellig fra å se én serie per kveld slik folk gjorde før, sier han.

Netflix startet i sin tid med å tilby DVD-utleie per post, og gikk deretter over til å tilby andres innhold via strømming på nett, før de startet med produksjon av eget innhold.