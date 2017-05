Denne 80-tallsserien kommer tilbake

20 år etter at den gikk av luften, har ABC bestemt seg for å spille inn en ny sesong av sitcomserien «Roseanne».

Originalserien «Roseanne» gikk i ni sesonger fra 1988-1997 på ABC i USA, og ble også vist i Norge. Roseanne Barr hadde hovedrollen som Roseanne Conner og John Goodman spilte mannen hennes, Dan Conner. Serien handlet om familien med tre barn og deres utvidede familie og venner i Lanford, Illinois.

Tirsdag ble det klart at serien føyer seg inn i en lang rekke serie- og filmkonsepter som er gjenopplivet de siste årene, og får en ny sesong på åtte episoder, som er planlagt sendt i 2018.

I fjor og i år har vi blant annet sett fortsettelser eller nyinnspillinger av serier som «X-Files», «MacGyver», «24», «Prison Break», «Gilmore Girls», «Under samme tak» og neste ukes «Twin Peaks».

NY «LOOK»: Skuespiller Roseanne Barr på veldedighetsball i Wien i mai 2015. Foto: Monika Fellner , Getty Images

I nye «Roseanne» kommer både Barr og Goodman tilbake i rollene, i tillegg til Sara Gilbert som deres datter Darlene og Laurie Metcalf som Roseannes søster Jackie.

– Conner-familiens gleder og sorger er like relevante – og morsomme – i dag som de var den gang. Og det er virkelig ikke noen som er bedre til å kommentere moderne USA enn Roseanne, sier ABCs underholdningssjef Channing Dungey i en uttalelse gjengitt av The Wrap.

Ifølge Entertainment Weekly ble det forrige måned avslørt at det var planer om en ny runde «Roseanne». Da tvitret Barr selv at hun ville gi beskjed hvis og når en «reboot» var aktuelt, og hun skrev også at landets «nye politiske virkelighet» ville gi materiale til noen veldig gode spøker.

SAMMEN IGJEN: Roseanne Barr på NBC Universals pressedag i april 2014, og John Goodman på Los Angeles-premieren av «Kong: Skull Island» 8. mars i år. Foto: Richard Shotwell, Jordan Strauss , Invision/ AP

Originalserien vant 17 Emmy-priser før den sluttet med at Goodmans rollefigur Dan døde av et hjerteinfarkt. I episoden ble det også vist en drømmeversjon der han overlevde og familien vant i Lotto.

Andre gjenopplivede serier som snart dukker opp på skjermen igjen er blant annet «Will and Grace» og såpeserien «Dynastiet».

