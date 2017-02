Deltakere slakter «Dødens tjern»

«Spenningen kommer ikke gjennom skjermen». «For mange elementer som er sauset sammen». «Deltakerne blir bare statister». Kritikken er hard fra deltagerne i TV Norges krim-reality.

Det er ikke bare seerne som svikter TV Norges krim-reality «Dødens tjern». Flere av deltakerne er heller ikke fornøyd med resultatet. VG har snakket med to av dem.

– Jeg er skuffet over resultatet. Jeg levde meg inn i det som skjedde, skvetter og skriker. Den spenningen vi som deltakere opplevde kommer ikke gjennom skjermen, sier en av deltakerne, Hans Erik Borgen til VG.

Han får følge av en av de andre deltakerne, Veronica Sinclair:

– Redselen og spenningen vi følte, kommer ikke frem, sier hun til VG.

TV Norge har opplevd en dramatisk nedtur for nysatsingen «Dødens tjern». I løpet av tre episoder har serien falt fra 190.000 til 69.000 seere.

– Disse tallene er under pari, sa kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks, Espen Skoland til VG tidligere i uken.

«Dødens tjern», karakterisert som verdens første krim-reality, sendes på tirsdager i beste sendetid. Seere og deltakere dykker ned i et gammelt drapsmysterium rundt forsvunne speidergutter. Avkappede kroppsdeler, døde dyr, blodige kjellere og psykisk press er blant ingrediensene.

I hver episode ryker én av deltakerne ut. Til slutt står én vinner igjen med løsningen. Serien er skrevet av krimforfatteren Jørn Lier Horst.

SKUMMELT I «DØDENS TJERN»: Deltakerne VG har snakket med mener at det kommer ikke frem hva vi mener, føler og tenker om hvor skummelt dette var. –Det var mye dramatikk, mye følelser, nerver og adrenalin, sier de. Dette bildet er fra innspillingen. Foto:

Sinclair legger heller ikke skjul på at hun er veldig skuffet over den anonyme rollen deltakerne er tildelt i «Dødens tjern».

– Vi blir bare statister i et rollespill. Jeg synes ikke vi blir fremstilt som individer, intervjuer blir klippet bort. Det kommer ikke frem hva vi mener, føler og tenker om hvor skummelt dette er. Det var mye dramatikk, mye følelser, nerver og adrenalin, sier Veronica Sinclair.

Har vært en tøff innspilling

– «Dødens tjern» har vært en tøff innspilling å være med på for deltakerne, og at det har vært skummelt underveis, er det ingen tvil om. Vi forsøker alltid å gjengi på beste måte det som har utspilt seg under innspilling, og så tar vi dramaturgiske grep som hjelper historiefortellingen, sier mediesjef i TVNorge og Discovery, Hanne McBride, til VG.

Veronica Sinclair understreker at hun ikke var med i «Dødens tjern» primært for å bli kjendis.

– Men når man er med i en reality-serie så regner man med å bli kjent igjen på gaten. Likevel dette var et helt nytt konsept, hvor spenning og redsel var mer i fokus enn det å komme på TV. I andre reality-serier får TV-seerne et forhold til deltakerne, de får ofte en favoritt. En de kan heie på. Men i «Dødens tjern» er det ingenting. Publikum får ikke noe forhold til oss. Vi blir helt anonyme, sier en skuffet Veronica Sinclair.

– Jeg for min del hadde ikke noe behov for å bli kjendis – og tenker at produsenten har valgt riktig når de har klippet vekk oss. Mysteriet burde være i fokus og la de hjemme være med på å løse det, sier Hans Erik Borgen.

VGs anmelder ga «Dødens tjern» terningkast tre - og hadde blant annet denne innvendingen:

«Mangelen på programleder bidrar nok til en sterkere innlevelse for de 12 deltakerne, men som seer sitter jeg og krysser fingrene for at Triana Iglesias skal poppe hodet innom og fortelle meg hva i all verden det er jeg ser på».

– Dette er blitt en krevende form, og man må være veldig interessert for å klare å følge med. Jeg tenker at de burde beholdt noen vesentlige kjennetegn fra andre reality-serier som for eksempel en programleder, en stemme som kan forklare hva som skjer, mener Hans Erik Borgen.

For mye av det meste

Han tenker at det er mange gode elementer i dette konseptet og synes det er synd at «Dødens tjern» ikke har slått an som forventet.

– Men det blir for mye av det meste. Det er for mange biter som er sauset sammen og kjemper om oppmerksomheten, sier Hans Erik Borgen.

Hanne McBride understreker at hovedvekten i «Dødens tjern skal være spenningen i historien og deltakernes samarbeid om å løse et krim-mysterium.

– For å oppnå den effekten har vi tatt noen bevisste grep, som er skritt bort fra det tradisjonelle realityformatet. Med «Dødens tjern» har vi forsøkt å pløye ny mark, og å lage en ny sjanger. Det er helt klart krevende, og det er uvant for seerne. Når vi ikke har klart å få med oss seerne videre i programmet, er jo det et tydelig tegn på at noe ikke virker. Den erkjennelsen tar vi med oss til nye produksjoner, sier McBride.