De 20 beste seriene i 2016

Det var året vi fikk norsk krigsdrama fra samtiden, sci fi-skrekk som alle elsket og opptil flere knallgode serier om O. J. Simpson.

De lineære kanalene er kanskje ikke hva de engang var, men innholdet blomstrer som aldri før. I TV-serienes nye gullalder kommer perlene, om ikke på en snor, så i en digital strøm.

Filmviter og film- og TV-anmelder i VG, Ingvill Dybfest Dahl, har gått gjennom premierene i 2017, og presenterer her et utvalg av de aller beste.

VENNER: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo og Caleb McLaughlin er de store stjernene i «Stranger Things». Foto: , Netflix

1. «Stranger Things», sesong 1

Min aller største favoritt i 2016 må bli denne Netflix-produserte nostalgi-godteskåla av en serie. Én ting er at Winona Ryder returner til skjermen i storform, men de unge skuespillerne står fram som stjerner i det som er noe så motsetningsfullt som en varm sci fi-grøsser om familiebånd og vennskap. «Stranger Things» har absolutt noe å by på også for ikke-sci fi-fans, og er verd å se for 80-tallsreferansene alene.

Tilgjengelig på Netflix.

MØRK: John Turturro og Riz Ahmed i «The Night Of». Foto: Craig Blankenhorn , HBO

2. «The Night Of», miniserie

En av de mer elegante krimseriene jeg har sett i nyere tid. Nå «Rogue One»-aktuelle Riz Ahmed skiller seg ut som Nasir som våkner i leiligheten til en brutalt drept kvinne og så ferskes av politiet med en kniv på innerlomma. Historien er en dvelende oppnøsting av «gjorde han det eller gjorde han det ikke?» mens Naz blir stadig mer herdet av fengselslivet. Forsvareren spilt av John Turturro og etterforskeren spilt av Bill Camp er storspillende lyspunkter i denne mørke, briljante serien.

Tilgjengelig på HBO Nordic.

TRANS: Jeffrey Tambor som Maura Pfefferman og Gaby Hoffmann som datteren Ali (til høyre) i sesong 3 av «Transparent». Foto: Jennifer Clasen , Amazon Content Services LLC

3. «Transparent», sesong 3

Jeg oppdaget ikke denne perlen av en serie før i år, men da var det til gjengjeld kjærlighet ved første blikk! Den «lille» Amazon-produserte serien med Jeffrey Tambor i hovedrollen som den aldrende familiefaren som etter en livstid i skapet bestemmer seg for å leve som kvinne, er stor fortellerkunst. Foruten Tambor, som har vunnet to Golden Globes for rollen, er persongalleriet med ekskonen, tre barn og deres utfordringer også ytterst severdig. En nydelig, original, trist og varm serie.

Tilgjengelig på Viaplay, og sesong 1 på amerikansk iTunes.

SOME-PERFEKT: Bryce Dallas Howard som den sosiale streberen Lacie i «Nosedive». Foto: David Dettmann , Netflix

4. «Black Mirror», sesong 3

Som opprinnelig «Black Mirror»-skeptiker, ble jeg omvendt i 2016. Denne «serien» er egentlig en samling enkeltstående filmer, som har det til felles at de har et skarpt satirisk blikk på dagens samfunn. Sesong 3 leverte to favoritter: Åpningsepisoden «Nosedive» om Lacie som gjør alt for å få likes og høy score i sosiale medier – med katastrofale konsekvenser, og sci fi-kjærlighetshistorien «San Junipero». Er du småbekymret for datastyring, overvåkning og virtuell virkelighet, er det bare å la seg skremme inn til margen!

Tilgjengelig på Netflix.

VIDUNDERLIG VERDEN: Evan Rachel Wood og James Marsden i «Westworld». Foto: John P Johnson , Westworld

5. «Westworld», sesong 1

Den kom sent på året, men godt, HBOs nye storsatsning. «Westworld» er også en sci fi-serie som tøyer sjangre og appellerer like mye til dem som liker et finurlig drama, eller en blodig western. Som en «Deadwood» møter «A. I. kunstig intelligens», utforsker serien etiske og moralske problemstillinger rundt underholdningsindustrien og kunstig intelligens. Anthony Hopkins, Ed Harris og vår egen Ingrid Bolsø Berdal er blant skapningene som avdekker stadig nye lag i denne overraskende friske fortellingen.

Tilgjengelig på HBO Nordic.

SPIONSPENNING: Tom Hiddleston og Hugh Laurie som Pine og Roper i «The Night Manager». Foto: Des Willie , TV 2

6. «The Night Manager», miniserie

Danske Susanne Bier har regissert spionspenningen signert John le Carré som kom til påske. Tom Hiddleston stjeler rampelyset som en Bond-lignende hotell-nattevakt i serien som også markerte Hugh Lauries retur til TV etter «House». Hiddleston spiller den noe tilfeldige undercover-agenten Jonathan Pine, mens Laurie er hans nemesis, den våpenselgende filantropen Richard Roper. Vil du ha elegant spenning i omgivelser du lett mister pusten av, er dette serien for deg.

Tilgjengelig på TV 2 Sumo til mars 2017, og på amerikansk iTunes.

STORSPILLER: Sarah Paulson som Marcia Clark og Sterling K. Brown som Christopher Dardeni «The People v. O. J. Simpson». Foto: , FOX/TV3

7. «American Crime Story: The People v. O. J.Simpson», antologiserie

I juni kom endelig denne perlen av et rettssaksdrama til Norge. «The People v. O.J. Simpson» er en dramatisering av en bok om O.J.-rettssaken, men er langt fra tørr. Fortellingen drypper av rasisme, sexisme, klasse, systemmanipulasjon og mediemakt, og er fascinerende forførende fra første stund. Sarah Paulson er utsøkt som aktor Marcia Clark, mens Cuba Gooding Jr. går bananas som O. J. selv.

Tilgjengelig på amerikansk iTunes.

KRIG OG FRED: Aksel Hennie spiller Erling Riiser som vender hjem til kona Johanne (Tuva Novotny) og sønnen Rikard (Amund Wiegand). Foto: Erik Evjen , Monster/NRK

8. «Nobel – fred for enhver pris», norsk samtidsdrama

Per Olav Sørensens dykk i uvant farvann i norsk TV-historie: norsk deltakelse i Afghanistan, ble en helstøpt spenningsserie i høst. Med Aksel Hennie, Tuva Novotny og Anders Danielsen Lie i spissen utforsker serien temaer som krigsdeltakelse, korrupsjon, familiebånd, vennskap og hva opphold i stridsområder gjør med deg.

Tilgjengelig på NRK TV.

tb88a7d9.jpg - ROYAL SERIE: Claire Foy som dronning Elizabeth og og Matt Smith som hennes mann Phillip. Foto: Robert Viglasky , NETFLIX

9. «The Crown», sesong 1

Historisk drama er blant det britene gjør best, og «The Crown» er intet unntak. Serien som følger livet til dronning Elizabeth II, er en vakker og velskapt affære. Claire Foy, kjent fra «Upstairs Downstairs» har rollen som den unge kvinnen som blir dronning som følge av at onkelen ville gifte seg med en skilt amerikansk kvinne. I sesong 1 følger vi Elizabeth i årene like før og etter kroningen, og det er et fascinerende skue å se henne finne rollen som regent for et helt imperium.

Tilgjengelig på Netflix.

PAR I HJERTER: Tarjei Sandvik Moe som Isak og Henrik Holm som Even i sesong 3 av «Skam». Foto: , NRK

10. «Skam», sesong 3

2016 var også året som først ga oss Nora og William-feber og deretter fikk flere generasjoner til å felle tårer over Isak og Even. Sesong 3 tok opp både homofili og psykiske lidelser, og avsluttet med så vakre TV-øyeblikk at det gjorde vondt i sjelen. En serie som har klart å treffe flere generasjoner – og tydeligvis på opptil flere kontinenter, er det bare å ta av seg hatten for – og ikke minst benke seg for å se om du har klart å la være.

Tilgjengelig på NRK TV.

PÅ VEI TIL WESTEROS: Emilia Clarke som Danaerys Targaryen. Foto: HBO Foto: , HBO

11. «Game of Thrones», sesong 6

Maktkampen ruller videre i Westeros, men sesong 6 ga lenge etterlengtet «pay off» for dem som har lest bøkene: Nesten alt var uvisst. Flere overraskende dødsfall, en gjenforening og Sansas hevn over sin voldtektsmann gjorde sesongen til en grøssende fryd å følge.

Tilgjengelig på HBO Nordic og amerikansk iTunes.

FORVIKLINGER: Lena Dunham som Hannah bak Allison Williams som Marnie, flankert av Jemina Kirke som Jessa og Zosia Mamet som Shoshanna. Foto: , HBO

12. «Girls» sesong 5

Det var nok av dramatikk i sesong 5 av «Girls». Marine var gifteklar, Shoshanna testet ut livet i Japan og Jessa og Adam testet ut kjærligheten. Ikke minst var det deilig å se en litt mindre nevrotisk Hannah enn i tidligere sesonger, selv om det selvfølgelig ikke hindret henne i å vikle seg inn i flere severdige og ytterst underlige situasjoner.

Tilgjengelig på HBO Nordic og amerikansk iTunes.

VENN AV PASTOREN: Joseph Gilgun som den irske vampyren Cassidy i «Preacher». Foto: Lewis Jacobs , AMC/Sony/Viaplay

13. «Preacher», sesong 1

En brutal og mørk humorserie fra Seth Rogen og Evan Goldberg. Den er basert på tegneserien ved samme navn og balanserer mellom sjangrene drama, skrekk, komedie og sci-fi. Dominic Cooper spiller den forsofne pastoren Jesse, som får livet snudd opp-ned etter at han bokstavelig blir fylt av en hellig ånd og kan befale folk til hva han vil. Med i miksen er også en irsk vampyr og en flørtende yrkeskriminell, og det hele må bare oppleves!

Tilgjengelig på Viaplay og på amerikansk iTunes.

GODSNAKKER: Shiri Appleby som Rachel i aksjon med en deltaker. Foto: , Lifetime/North Productions

14. «UnReal» sesong 2

Et fascinerende og underholdende sort komi-drama om produksjonen av en «Ungkaren»-aktig realityserie. Fiksjonsserien er både skarp, mørk og morsom og passer utmerket også for dem som IKKE liker realityserier. Shiri Appleby spiller TV-produsenten Rachel som er berømt som en slags «deltaker-hvisker» for sin evne til å manipulere, og hun når nye bunnpunkter i sesong 2.

Tilgjengelig på TV 2 Sumo og amerikansk iTunes.

RIVALER: Damian Lewis og Paul Giamatti i «Billions». Foto: Jojo Whilden , SHOWTIME

15. «Billions», sesong 1

Utpressing, hemmeligheter, sex og skandaler er banale ingredienser som kombineres med en viss originalitet i «Billions’» intense maktspill blant finanseliten i New York. Det er bare å la seg rive med når Damian Lewis og Paul Giamatti sparrer så det slår gnister.

Tilgjengelig på HBO Nordic.

FAMILIETRØBBEL: Matthew Rhys som Philip, Keri Russell som Elizabeth og Holly Taylor som Paige i «The Americans». Bildet er fra slutten av sesong 3. Foto: , Twentieth Century Fox

16. «The Americans», sesong 4

Serien følger en tilsynelatende erkeamerikansk kjernefamilie under den kalde krigen, sånn bortsett fra at Elizabeth og Philip Jenner egentlig er russiske spioner og den kalde krigen både varm og blodig. I sesong 4 ble det falske familielivet ytterligere komplisert av at datteren Paige delte hemmeligheten deres, og at flere store prosjekter sprakk fra hverandre i sømmene.

Tilgjengelig på amerikansk iTunes.

FASCINERENDE: Caitriona Balfe som Claire i første sesong av «Outlander». Foto: Neil Davidson , AP

17. «Outlander», sesong 2

Min store «guilty pleasure»! Her gjelder det å ikke la seg avskrekke av tidsreise-elementet, for «Outlander» er først og fremst et spennende historisk drama fra det skotske høylandet på 1740-tallet. At hovedpersonen er en britisk sykepleier som via noen Stonehenge-aktige steiner forsvinner fra mannen sin i 1945, er bare et bakteppe. Den fargerike historieveven som trer frem med uavhengighetskrig, staute skotter i kilt og en virvelvind-romanse er seriens velsmakende innhold.

Tilgjengelig på amerikansk iTunes.

PÅ'N IGJEN: F.v: David Marsden (Robert Bathurst), Adam Williams (James Nesbitt), Karen Marsden (Hermione Norris), Jenny Gifford (Fay Ripley) og Pete Gifford (John Thomson). Foto: Jonathan Ford , ITV

18. «Kalde føtter», sesong 6

Nok en «guilty pleasure». 13 år etter forrige sesong, kom en ny runde med det som var min britiske favoritt-vennegjeng på 2000-tallet. Gjensynsgleden var stor da Adam tok turen tilbake til Manchester og havnet i nye forviklinger med sin noe dysfunksjonelle venn Pete og den håpløse snobben David. Jeg skal innrømme at det nok er nostalgifaktoren som får denne serien på listen.

Dessverre akkurat utløpt på NRK TV.

SLITER: Logan Marshall-Green spiller vietnamveteranen Mac, kalt Quarry. Foto: , HBO

19. «Quarry», sesong 1

Krim i 70-tallskoloritt som følger den hjemvendte Vietnam-veteranen Mac Conway, etter hvert kalt Quarry, når han kommer hjem til Memphis. Bølger av negativitet slår i mot ham samtidig som han sliter med mareritt om krigsopplevelsene, og forsøker skape et nytt liv for seg og kona. Etter at kameraten roter seg inn i en kriminell gjeng, dras Mac motvillig inn i leiemorder-verdenen. Mørk og velspilt stemningsthriller.

Tilgjengelig på HBO Nordic.

NARKOKONGE: Wagner Moura spiller Pablo Escobar i «Narcos». Foto: Juan Pablo Gutierrez , Netflix

20. «Narcos», sesong 2

Sesong 1 av «Narcos» var en av 2015s beste serienyheter. Dramaserien basert på narkokongen Pablo Escobars liv var som en smektende samba for synsnerven. Sesong 2 fulgte opp som en femretters fjernsynsmåltid, med dop, drap, familie, politikk og lidenskap som ingredienser malt sammen i et velkomponert TV-kunstverk.

Tilgjengelig på Netflix.