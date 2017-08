David Letterman gjør talkshow-comeback

Tre år etter at han ga seg med «The Late Show», er den ikoniske talkshow-verten tilbake fra pensjonist-tilværelsen.

Det er Netflix som har lokket Letterman tilbake til TV-formatet, ifølge Deadline.

På strømmeplattformen skal han stille med seks timelange episoder i 2018. I hver episode skal Letterman ha en lengre samtale med én gjest, mikset med reportasjesegmenter hvor han utforsker temaer han er interessert i. Serien har så langt ikke fått noen tittel.

– Jeg føler meg opprømt og heldig som får jobbe med dette prosjektet for Netflix, sier Letterman i en uttalelse blant annet gjengitt av E! News.

OPPTREDEN: David Letterman på scenen under Rock & Roll Hall of Fame-seremonien i New York 7. april i år. Foto: Lucas Jackson , Reuters

– Dette er hva jeg har lært: Om du pensjonerer deg for å tilbringe mer tid med familien, sjekk med familien først. Takk for at du ser på, kjør trygt! fortsetter talkshowverten.

Amerikaneren var vert for «Late Night» på NBC og «The Late Show» på CBS i totalt over 33 år. Det er rekord i amerikansk TV-historie. Han har også vært nominert til Emmy 52 ganger og har vunnet ti ganger. I mai 2015 ga han seg i «The Late Show» og ga stafettpinnen over til Stephen Colbert. Avskjedsepisoden hadde rundt 14 millioner seere i USA.

Innholdssjef i Netflix, Ted Sarandos, gleder seg til samarbeidet:

– David Letterman er et ekte TV-ikon, og jeg kan ikke vente til jeg får se ham ute på reportasje, se ham flytte seg fra bak skrivebordet for å intervjue menneskene han synes er interessante. Vi får se om han beholder skjegget, sier Sarandos i en uttalelse.

GIFT: David Letterman og Regina Lasko på middag i Det hvite hus i Washington i mai 2016. Foto: Mary F. Calvert , Reuters

Siden han ga seg har Letterman bare sporadisk vært å se i rampelyset og på TV. Han var blant annet å se i én episode av National Geographic-dokuserien «Years of Living Dangerously».

70-åringen er gift med Regina Lasko (56) og har sønnen Harry Joseph Letterman (13) med henne.

I fjor skapte Letterman overskrifter da han viste seg med et stort skjegg fikk ham til å se ugjenkjennelig ut. Letterman hadde vært kjæreste med Lasko siden 1986 da de bestemte å gifte seg i 2009.

I 2009 innrømmet han å ha hatt sex med flere kvinnelige ansatte, men i 2013 snakket han om at ekteskapet med Lasko var sterkere enn noensinne.

