LONDON (VG) I «Code Black» spiller hun en travel akuttlege. Ellers sjonglerer Marcia Gray Harden rollen som enslig trebarnsmor med å spille Christian Greys adoptivmor i «Fifty Shades»-filmene.

Skuespiller Marcia Gay Harden (57) har vunnet både Oscar og teaterprisen Tony, og vært nominert til to Emmy-priser. Hun slo gjennom i Coen-brødrenes «Miller’s Crossing» i 1990, og har siden spilt rundt 100 film- og TV-roller i tillegg til teater.

Onsdag kveld er hun tilbake på norske TV-skjermer med sesong 2 av «Code Black» på FEM. Der spiller Harden hovedrollen som akuttlegen Leanne Rorish – en rolle hun først ikke ville ha.

Fakta Marcia Gay Harden (57) * Amerikansk skuespiller, aktuell i legeserien «Code Black» på FEM. * Spiller også lege og Christian Greys adoptivmor i «Fifty Shades»-filmene. * Slo gjennom med Coen-filmen «Miller’s Crossing» (1990). * Har vunnet Oscar- og Tony-pris. * Skilt, har tre barn.

– Jeg var skeptisk fordi serien er så realistisk at det ville være som å være en akuttlege i virkeligheten, og det er utmattende. Du befinner deg i et rom med 100 statister, med hendene sittende fast i kunstig blod mens hjertet hamrer og det er alt på liksom. I hodet mitt var det veldig stressende da jeg leste manuset. Jeg visste ikke om jeg ville orke å tilbringe hver dag sånn. Men så sa de «se på dokumentaren» - og det var vakkert, forteller skuespilleren.

Legeserien er nemlig basert på en dokumentar ved samme navn fra 2013 som følger legene ved et akuttmottak i Los Angeles. Regissøren Ryan McGarry som også er lege, er med som manusforfatter på serien.

TILBAKE: Rob Lowe som Ethan Willis og Marcia Gay Harden som Leanne Rorish i «Code Black» sesong 2. Foto: , Disney Media Distribution / ABC Studios

Harden fikk også henge med på et legeteam på akutten som forberedelse til rollen. I serien refererer «code black» til tilstanden når det er for mange pasienter og for få leger på akuttmottaket. Begrepet er hentet fra dokumentaren, men på andre sykehus betyr koden andre ting.

– Jeg fikk følge med en gruppe leger i to-tre-tiden om på morgenen på sykehuset, for det er da det oftest er code black på akuttmottaket. Jeg fikk stå i bakgrunnen. Det er utrolig intimt og jeg ble fantastisk overrasket over hvor rolig de erfarne legene var. Sikkert fordi jeg bare har sett på TV, så jeg for meg at alle roper og kaster blodposer rundt i rommet, men det kan du ikke gjøre. Det var kanskje 100 mennesker der og det kan være veldig kaotisk, men de erfarne legene er stormens øye. Så jeg tenkte det var sånn Leanne er. Men hun er litt cowboy og hensynsløs også, fastslår Marcia.

I tillegg til å henge på akuttmottak, pugget hun medisinsk sjargong:

– Vi har dialogark med alle de medisinske uttrykkene, og jeg laster ned apper for å lære meg å uttale dem. Jeg også har en anatomi-app så jeg kan slå opp hvor de ulike tingene er, sånn at jeg har en idé om hva jeg gjør når vi kommer på settet og jeg skal si og gjøre det, forteller hun.

OSCARVINNERE: Marcia Gay Harden med fra venstre: Benicio Del Toro, Julia Roberts og Russell Crowe. De vant alle skuespiller-Oscar i mars 2001. Foto: David McNew , Getty Image

– Må forsørge familien

Harden mener det nå er flotte roller for kvinner i TV, men at det samme ikke gjelder for film.

– I hver krigsfilm er det kanskje én kvinne som venter hjemme. Hverken på film eller teater er det noen tendens med gode roller for kvinner. Men jeg liker det jeg ser for kvinner i TV nå. Det er det virkelig gode, sterke og kompliserte roller. For meg reflekterer det virkeligheten bedre: TV viser kvinner som kan ta ledelsen, som er kompliserte, som er snille eller ikke snille. Den miksen synes jeg er veldig interessant, sier hun og forteller at hun elsker den britiske krimserien «Happy Valley».

– Hovedrollen er så komplisert og sterk, og noen mener hun er slem, men jeg synes ikke det. Jeg elsker det. Jeg elsker å se at kvinner i 40- og 50-årene får fantastiske roller å spille – og at det ikke handler om sex eller å få seg mann, noe jeg er så lei av å se. Det handler om virkelige utfordringer i livet: Hvordan de takler jobben, syke foreldre og søsterens alkoholisme.

HOVEDROLLE: Marcia Gay Harden i rollen som Dr. Leanne Rorish i «Code Black». Foto: Monty Brinton , Disney Media Distribution / ABC Studios

– Hva motiverer deg til å ta en rolle?

– Jeg elsker språk. Så det motiverer meg. Jeg ser etter om jeg blir utfordret, om jeg kan presse meg selv, og om jeg føler jeg meg engasjert i stykket. Det er den kreative motivasjonen, og på den annen side er jeg alenemor for tre barn, så det setter sine egne krav. Jeg må forsørge familien min, fastslår Harden.

Hun og eksmannen Thaddaeus Scheel skilte lag i 2012 etter 16 års ekteskap. Sammen har de datteren Eulala Grace Scheel (18) og tvillingene Julietta Dee Scheel og Hudson Scheel Harden (12).

Snakker med ungene om voldtekt

Da VG møter Harden i 2016 forteller hun at året har gått i ett med jobbing.

– Så snart «Code Black» var ferdig, filmet vi «Fifity Shades Darker» og «Fifty Shades Free», så det ble ganske travelt. Jeg sjonglerte mange baller i luften og mistet en del av dem, hevder hun smilende.

– Hva gjør du for å slappe av?

– Jeg elsker å lese, og jeg henger med barna og sykler. Når jeg har tid lager jeg litt keramikk. Men det sies jo at når du har tre unger, så er jobb avslapning. Så send meg på jobb!

Hun ler.

På spørsmål om hvilken egenskap hun helst vil gi videre til barna sine, svarer hun kontant:

– Integritet! Det å ha et moralsk kompass er veldig viktig. Spesielt i vår tid når barn i all mulig kommunikasjon blir fortalt at «alt er lov». Datteren min skal begynne på college nå, så vi snakker mye om «date rape». Spesielt etter alle oppslagene om voldtekten på Stanford universitet: Visste ikke den gutten at det var feil? Og så å filme det og skryte av det - den mangelen på moralsk kompass og integritet, det forbløffer meg! Så jeg må sikre at ungene får det fra meg!