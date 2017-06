«Britain's Got Talent»-dommer får kjeft for kjolevalg

Amanda Holden (46) overrasket programledere og seere på direkten torsdag kveld.

Den rutinerte TV-kjendisen, som i mange år har vært del av dommerpanelet i «Britain's Got Talent», møtte opp i en kjole med en ekstremt dristig utringning.

Programleder Ant McPartlin var blant dem som hevet øyebrynene:

– Se på hva Amanda har på seg... eller se på hva Amanda ikke har på seg, fleipet han.

Meddommer David Walliams kunne heller ikke dy seg for å komme med et ironisk spark til kollegaen. Han henvendte seg til noen kvinnelige korister og sa ifølge Daily Mail:

– Dere er veldig klassiske. Ingen av dere har på dere en skikkelig upassende, utringet topp.

GLAMORØS: Amanda Holden på Glamour Awards i London i fjor. Foto: AP

Storm på nettet

Reaksjonen fra TV-seerne lot ikke vente på seg. Den normalt så populære talentdommeren får så hatten passer på Twitter.

«Vet Amanda Holden at dette er et familieprogram? Hun trenger ikke å kle seg som en stripper», skriver en kvinnelige seer.

«Barn ser på. Holden kler seg som en stripper. Totalt usømmelig», mener en mann.

Holden tar oppstyret med stor ro:

– Kommer folk til å klage til Ofcom (britisk medietilsyn, red. anm)? Det håper jeg. Det håper jeg virkelig. Jeg har ikke gjort jobben min, hvis de ikke gjør det, sier hun eplekjekt til The Sun on Sunday, som konkluderer med at publikum aldri har sett 46-åringen så sexy noensinne – selv om hun har tøyd strikken for hva publikum mener er passende også tidligere denne sesongen.

«Har Amanda tatt på kjolen bak frem?», spør en kvinne på Twitter.

«Det at du kan, betyr ikke at du bør», lyder rådet fra en seer.

«Med tanke på at dette er et familieprogram, mener jeg Amanda Holden har valgt et helt hårreisende antrekk», skriver en annen opprørt TV-titter.

Noen ser imidlertid på Holdens stunt med blidere øyne:

«Kan vi alle bruke et sekund på å verdsette Amanda Holden 46 år», lyder det fra en kvinne.

Det skal være designer Julien Macdonald som har laget kjolen.