Bidro med egen sperm i TV-program

Programleder Jo Røislien (44) tar det å by på seg selv til et nytt nivå når han viser fram sin egen sperm og kloner sitt eget DNA i «Kampen om livet».

– Jeg deltar med min egen sperm og lar dem konkurrere mot andre dyr for å se hvordan de klarer seg. Har man sagt A, får man si B, sier Røislien og ler.

Etter halvannet år med så intens jobbing at barna sluttet å tegne ham på familietegningene i barnehagen, har det populærvitenskapelige underholdningsprogrammet «Kampen om livet» premiere på NRK palmesøndag.

– Vi hadde ikke sett på det som et påskeprogram. Påsken forbinder man jo med noe hellig, og så kommer vi valsende inn og eksperimenterer med liv på søndagskveldene. Men vi gjør ikke noe slemt! Det å eksperimentere med bakterier, og et lite spermrace, det tåler vi! fastslår Røislien.

JAKTER PÅ SVAR: Jo Røislien reiser verden rundt for å finne svar i «Kampen om livet». Foto: Bulldozer Film , NRK

Moser okseballer



Fakta Jo Røislien (44) * Forsker og biostatistiker fra Lillehammer * Har doktorgrad i statistikk fra NTNU * Debuterte som programleder for «Siffer» på NRK i 2011 * Har også laget «Verdens største tall» på VGTV, og «Med livet som innsats» med Andreas Wahl * Deleier av Bulldozer Film som drives av produsent Christian Holm-Glad

Faktum er at han også moser okseballer i blender og torturerer bjørnedyr – alt for å finne svar på de virkelig store spørsmålene. Det vil si, biostatistiker Røislien vet kanskje svarene selv, men han vil gjerne formidle dem til flere.

– For et par år siden leste jeg en overskrift i en av de store avisene der det sto «Folk er redde for gene-mat». Da tenkte jeg: «Nå har vi et kjempeproblem: For det er gener i all mat». Alt som lever har gener. Bioteknologi og moderne genteknologi, som er så viktig, det vet vi ikke hva er, sier han.

– Det går så fort på de forskningsfeltene at de fleste av oss ikke har lært det på skolen. Så det må ut til folk – et grunnkurs i bioteknologi for alle sammen. Folk er livredde for kloning, men hva er det, da? De ser på genmodifisering som noe negativt, men tenker ikke på at vi har holdt på med det i hundrevis av år. Avl er jo genmodifisering, påpeker vitenskapsentusiasten.

ET ANNET LIV: Programleder Jo Røislien med barna ved strandkanten i Los Angeles. Foto: Mishka Røislien

Han har jobbet som forsker i over 15 år, og debuterte som programleder på NRK i 2011 med serien «Siffer». Der dro Røislien blant annet til Las Vegas for å gjøre matte moro og sannsynlighet og statistikk spennende. Nå er det livsvitenskap Jo skal gjøre lett og ledig.

– Jeg lar meg fascinere av litt store spørsmål og bruker de store spørsmålene som inngang. Noen ganger må man reise til andre siden av jordkloden for å få svar, andre ganger til norske skoger. Jeg er opptatt av å finne små, enkle forklaringer på svære ting, sier han.

Ble tegnet ut av familiebildene



Kanskje var 40-åringen litt for opptatt av det, for innspillingen av «Kampen om livet» ble så heftig at den fikk konsekvenser for familien.

– I forbindelse med at vi laget TV-serien, jobbet vi oss dønn i hjel. Vi hadde over 100 innspillingsdøgn og 70 reisedøgn på alle kontinenter i løpet av våren, så da vi var ferdige falt vi ned som skinnfeller alle sammen. Kona mi hadde da holdt fortet hjemme med to små barn, forteller Røislien og fortsetter:

– Jeg hadde et øyeblikk i den verste innspillingsperioden i fjor der ungene kom hjem fra barnehagen med tegninger av familien – uten meg. Da jeg spurte hvor jeg var, svarte de «Pappa er på flyplassen».

– Når du forsvinner ut av barnetegningene til barna dine, da må du gjøre noe!

Det programlederen gjorde, var å ta med familien til Los Angeles for en periode, før den eldste datteren begynner på skolen til høsten.

– Det var siste sjanse til å ha et familieeventyr. Jeg må nesten minne meg selv på at det egentlig er forskning jeg driver med. Nå sitter jeg i LA og tenker store tanker og skriver forskningsartikler.

Hadde ikke TV



– Hvordan gror de store tankene i Los Angeles?

– De store tankene gror kjempefint i varmen. Vanligvis bruker jeg saltvannsspray i håret for å få det stort, men nå er det bare å stikke ned på stranda og få det naturlig. Både tankene og håret er stort her, sier han leende.

(Saken fortsetter under videoen der Bård Tufte Johansen raser mot Jos hår)

– Mange er jo lidenskapelig opptatt av vitenskap, mens du også er lidenskapelig opptatt av å formidle den. Hvorfor?

– Jeg ble selv kastet inn i dette formidlingsuniverset med «Siffer». Jeg hadde ikke TV før det, men gikk og kjøpte TV da jeg skulle lage TV. Jeg lærte veldig mye av den prosessen, og har etter det holdt 50 foredrag i året for blant annet forskere og departementer om hvordan de skal snakke om kompliserte ting så det når ut. Men det er ikke sikkert alle skal drive med formidling. Det å finne ut noe og det å snakke om det er to forskjellige ting, understreker han.

Dilla på rosa



Men det er ikke bare vitenskap det er plass til i Røisliens tettpakkede hode.

PRISNOMINERT: Jo Røislien på Guullruten i Bergen i 2012, der «Siffer» var nominert til to priser. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Jeg lar meg fascinere av alt mulig rart. Jeg er like fascinert av mote, musikk, film og samfunnsvitenskap som mitt eget felt. Jeg får dilla på ting ved jevne mellomrom.

– Hva var det siste du hadde dilla på?

– I vinter var jeg fantastisk opptatt av duse rosa ting. Alt fra tallerkener og gensere til sko og husvegger. I desember og januar var jeg helt fiksert på det, men det har dabbet litt av nå.

– Nå da?

– Nå er jeg veldig opptatt av «smoochy» LA-musikk. Sånn musikk som når man hører det i Norge høres utrolig corny og klissete ut, men så plutselig sitter man i sola i bilkø på seks felts motorvei med taket nede, omgitt av palmer, og da er det akkurat det du trenger!

Overraskende koselig med barn



– Hva gjør du når du ikke er opptatt med forskning eller de store verdensspørsmålene?

– Det spørsmålet skjønte jeg ikke. Jeg jobber med det jeg synes er det morsomste i hele verden. Jeg har ikke behov for å gjøre så mye annet. Jeg sitter ikke på kontor fra ni til fire – jeg rusler rundt på stranda og tenker eller sitter med bestekameraten på kvelden og diskuterer TV-prosjekter. Ære være arbeidsgivere som gir meg den muligheten, sier Røislien og fortsetter:

– Siden forrige NRK-program har jeg også fått to barn som nå er 3 og 5 år, så alt det som før var «drikke drinker og gå på kino» heter nå «bygge Lego og gå i dyrehagen», og det er hyggelig nok. Det er mye koseligere enn jeg trodde det skulle være! Hadde jeg visst hvor koselig det var å få barn, hadde jeg gjort det før!