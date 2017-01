Bekreftet: «Will & Grace» returnerer til TV-skjermen

«Will & Grace»-gjengen gjenforenes for ti episoder.

Det amerikanske TV-nettverket NBC bekrefter at komiserien «Will & Grace» vender tilbake til skjermen, skriver The Hollywood Reporter.

Nyheten ble sluppet på et pressemøte onsdag.

For tre uker sider hevdet skuespilleren Leslie Jordan (61), som spilte i serien fra 2001 til 2006, i et radiointervju at det skulle produseres nye episoder av serien. Da ville ikke TV-nettverket bekrefte comebacket.

Men nå avslører NBC at ti nye episoder av «Will & Grace» vil sendes på TV i 2017 og 2018.

De originale stjernene Debra Messing (48), Eric McCormack (53), Megan Mullally (58) og Sean Hayes (46) vender alle tilbake. De gamle serieskaperne og regissøren er også involvert i de nye episodene.

BESTEVENNER: Debra Messing og Eric Mccormack spilte bestevennene Grace og Will i TV-serien, som hadde premiere i 1998. Her er de fotografert i 2004. Foto: Jennifer Graylock , AP

– Vi er svært glade for at en av de smarteste og morsomste komiseriene i NBCs historie vender tilbake. Denne banebrytende serien, for alt fra homofiles rettigheter til sosiale og politiske spørsmål, kommer tilbake der den hører hjemme, sier TV-nettverkets styreformann, Robert Greenblatt, i en uttalelse.

Vant 16 Emmy-priser

Det ble spilt inn nesten 200 episoder av «Will & Grace» i løpet av åtte sesonger fra 1998 til 2006. Serien, som ble sendt på TVNorge her til lands, har vunnet hele 16 Emmy-priser.

I fjor høst hadde de fire hovedrolleinnehaverne en mini-gjenforening, da de var tilbake i sine «Will & Grace»-roller for en video som handlet om det amerikanske presidentvalget. Ifølge The Hollywood Reporter var det under dette comebacket at det ble diskutert en enda større gjenforening.

Gjenskaping av gamle TV-serier er virkelig i vinden for tiden. En haug med TV-serier bygget på filmer, og serier bygget på tidligere serier, kom i fjor eller er i vente i år.

Noen av de TV-seriene som får nytt liv er «Prison Break», «The X-Files», «24», «MacGyver» og «Gilmore Girls».

