Alle gode ting var tre for «Lost in Time»

TVNorge kan puste lettet ut etter det som må kunne beskrives som en skjebnekveld for programmet.

I kveld gikk alt som det skulle. En deltager på TV-skjermen, Cal Hammerich, stakk av med en premiepott på 499.000 kroner, og en heldig spiller blant TV-seerne vant en like høy sum.

– Jeg har ikke vært så spent siden sønnen min ble født, og da er det så sinnssykt deilig når det endelig funker, sier en glad programelder, Fridtjof Nilsen, til VG etter sendingen.

– Nå fikk vi vist hva dette egentlig er for noe, og jeg er så takknemlig for alle de som har hatt tålmodighet med oss i denne prosessen. Nå gleder jeg meg til å ringe Elisabeth-Ann Sandum, som er vår hjemmevinner, og høre hvordan det føles å bli 499.000 kroner rikere, legger han til.

En stund så det ut til å spøke for fremtiden til det interaktive gameshowet. TV Norge bestemte imidlertid for tre uker siden å gi «Lost in Time» en ny sjanse etter å ha opplevd store problemer med mobilappen.

TVNorge: – Høye skuldre

Kanalen valgte å gå for to ukers påskepause for å utrede problemene.

– Veldig deilig! sprudler mediesjef i TVNorge og Discovery Networks, Hanne McBride.

– Alt har fungert knirkefritt, og det er jo intet mindre enn en liten TV- og spillinteraksjonsrevolusjon.

– Jeg skal egenhendig avbestille stress- og massasjeterapeutene som har stått på standby i korridorene våre de siste ukene. Det er vel ikke til å stikke under stol at det har vært svært høye skuldre, stram kjevemuskulatur og noen pustevansker på kontoret, legger hun til.

Programmet går ut på at publikum kan delta fra sofaen og ha sjansen til å vinne store pengesummer. Men både under premieren for fem uker siden og den påfølgende uken, hadde brukerne problemer med å logge seg inn og delta i konkurransen.

Seerskryt

Noen få TV-seere meldte også i kveld på Facebook-siden til «Lost in Time» at de hadde problemer med appen, men det skal ikke ha vært kanalens feil.

– At noen brukere opplever feil, vil man alltid oppleve. Det kan være lokale problemer med nettet, ikke-kompatible enheter eller brukerfeil. Alle systemene våre virket perfekt, forsikrer McBride.

«Litt skryt fikk TVNorge også: «I dag fungerer appen:) Ingen problemer så langt:) Tenkte bare dere fortjente litt positive tilbakemeldinger etter justeringer og tidligere uheldigheter med appen», skrev en TV-seer på Facebook midtveis i programmet.

«Noen har stått på bra i påsken ser jeg. Appen fungerer jo helt utmerket nå», skriver en annen fornøyd seer.

– Det er mye som står på spill, og det er deilig å konstatere at vi faktisk har klart å levere en banebrytende TV- og spillopplevelse, som aldri før har vært gjennomført. Og det har vært utrolig motiverende å følge tilbakemeldingene fra svært tålmodige seere som har prøvd før, og som prøver igjen, og opplever at det er gøy når det glir, sier McBride.

Programleder Fridtjof: – Tok en ekstra runde i baren

Programdirektør i TVNorge og Discovery Networks, Eivind Landsverk, uttalte til VG før påske at han hadde tillit til at problemene ville bli fikset.

– Når vi sier vi har tiltro til The Future Group, så innebærer det at de har gitt oss forsikringer om at endringene de foretar nå, skal løse problemene.

«Lost In Time» hadde 111.000 seere på premieren, men mistet 40 prosent av seerne på andre program, som kun lokket 63.000 skuelystne.