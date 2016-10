«Aber Bergen» mistet halvparten av seerne i dramakrig

Da TV 2 kjørte i gang «Frikjent 2» i samme sendetid som TV3s «Aber Bergen», mistet TV3 halvparten av direkteseerne.

I den varslede «dramakrigen» led TV3 store tap i premierekvelden på TV 2s nye sesong av «Frikjent».

I TV-miljøet har det lenge vært en uuttalt avtale om at man ikke programmerer norske dramasatsninger på ulike kanaler mot hverandre, for på den måte å støtte mest mulig opp om norsk dramaproduksjon. TV3 sender sin advokatserie med Odd-Magnus Williamson i hovedrollen torsdager klokken 21.55.

Fra 23 til åtte prosent



I de foregående fem episodene hadde serien 87.000 direkteseere i snitt, noe som gir en seerandel i sendeflaten på hele 23,2 prosent i snitt.

I går kveld, da TV3 sendte episode 6 av «Aber Bergen», og TV 2 hadde sesongpremiere på «Frikjent» klokken 21.40, falt antall direkteseere til 77.000, som ga seerandelen et mer dramatisk fall til 7,8 prosent, ifølge tall fra MTG.

I GANG PÅ TORSDAGER: Ellen Dorrit Petersen og Odd-Magnus Williamson i «Aber Bergen». Torsdag ble epsiode 6 av 10 sendt. Foto: Rune Bendiksen , TV3

TV 2s storsatsing landet på 631.000 direkteseere og en seerandel på 40,4 prosent. Det er på linje med premieren på første sesong, som hadde 660.000 seere og en andel på 38,8 prosent.

– Gårsdagens sesongpremiere for «Frikjent» på TV 2 i samme sendetidspunkt som «Aber Bergen» merket vi - som antatt - på livetallene, skriver kommunikasjonssjef i MTG, Line Vee Hanum, til VG.

Totalseingen på «Aber Bergen» er selvsagt høyere. Med seing i opptak, repriser og nettseing, kommer den såkalte «Total screen rating», eller TSR, på 225.000 i snitt per episode før «Frikjent» begynte. Første sesong av «Frikjent» endte på en TSR på 850.000.

Fare for kansellering



Programdirektør i TV3, Andreas Bakka Hjertø, uttalte til Dagbladet 19. oktober at de fryktet for seriens fremtid, og at en dramatisk nedgang i seertallet vil kunne ende med at «Aber Bergen» blir kansellert.

STARTET TORSDAG: Nicolai Cleve Broch som Aksel Nilsen i «Frikjent» sesong 2. Foto: CARL CHRISTIAN RAABE , TV 2

Da VG kontakter ham fredag, sier Hjertø at MTG vil se an både TSR totalt denne uken, og ikke minst hvordan det går mot episode to av «Frikjent» neste uke, siden premieretall ofte er spesielt høye.

– Det er klart av første utsendelse av programmet har noe å si, og det er kjedelig å få lavere seertall. Men vi vurderer serien suksess eller ikke-suksess ut fra TSR, sier programdirektøren og legger til:

– At dramapublikummet blir tvunget til å velge, er ikke heldig for norsk drama.

Han opplyser at TV3 nå har satt opp flere repriser av «Aber Bergen», og legger ut neste ukes episode en uke før på sine digitale plattformer, Viaplay og Viafree, samt gjør serien tilgjengelig på gratistjenesten Viafree.

– Vi gjør mange tiltak for å beholde det totale seertallet. Jeg tror også distribusjonen går i den retningen, at serier blir tilgjengelige over alt, sier han.

Uenige om forløp



Tidlig i oktober gikk TV 2 ut med at premieredatoen til «Frikjent» var flyttet en uke frem, til 27. oktober. Ifølge TV 2s programdirektør, Jarle Nakken, ble sendeplanen for «Frikjent 2» lagt for ti måneder siden.

ROLLER I BEGGE: Ellen Dorrit Petersen spiller i begge dramaseriene. Her er hun med Henrik Rafaelsen som Inger og Lars Hansteen i «Frikjent 2». Foto: Eirik Evjen , TV 2

– Da TV3 offentliggjorde sine sendeskjemaer, fant jeg det riktig å gjøre dem oppmerksomme på at «Aber Bergen» ville kollidere med «Frikjent». Vi gjorde en vurdering av en eventuell flytting av sendetid, men her snakker vi om kompliserte kommunikasjons- og markedsplaner for dette og andre program, slik at vi fant frem til at «Frikjent» skulle gå som planlagt, sa Nakken til VG i en tidligere sak om drama-kollisjonen.

Programdirektør Hjertø i TV3 har derimot fortalt VG at de ikke fikk noen offisiell anmodning, men hørte via «uoffisielle kanaler» at TV 2 kanskje ville flytte «Frikjent» fra mandager til torsdager.

Jobber med sesong 2



TV3 er for tiden i gang med prosessen å vurdere om det kommer en sesong 2 av «Aber Bergen».

– Vi er i gang med å skrive sesong 2, og har en søknad inne hos NFI. Vi har veldig lyst til å få det til, men dramaserier er en finansieringsøvelse, sier Hjertø.

TV3 jobber også i disse dager med å få solgt serien til utlandet.

– Vi har stor interesse fra utlandet, og om det skjer vil det bety en bedre sjanse for en sesong 2, fastslår han.

Skuespiller Ellen Dorrit Petersen har en rolle i begge de konkurrerende seriene. Etter en henvendelse fra VG opplyser hun at hun velger å ikke kommentere saken.