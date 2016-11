«Aber Bergen» kupper seere i opptak

Fire torsdager på rad har dramaseriene «Frikjent 2» og «Aber Bergen» gått mot hverandre på TV 2 og TV3. TV3 har tapt seere første sendekveld, men tar flesteparten igjen i ekstrarunder.

TV3 hadde premiere på sin advokatserie med Odd-Magnus Williamson i hovedrollen 22. september, og har sendt den torsdager klokken 21.55 i høst.

Torsdag 27. oktober klokken 21.40, startet TV 2 sesong 2 av den populære dramaserien «Frikjent», og TV3 mistet en tredjedel av førstegangseerne, fra et snitt på 107.000 til 60.000.

Mottiltak



Programdirektør i TV3, Andreas Bakka Hjertø, fortalte da VG at de for å møte konkurransen ville øke antall repriser og gjøre «Aber Bergen» mer tilgjengelig på nett, for å øke den totale seingen av serien. Den måles i såkalt total screen rating (TSR), som inkluderer repriser, opptak og nettall. TSR-tallet vil dermed øke jo lenger tid som går – så fremt serien er tilgjengelig.

I går kveld gikk episode fire av «Frikjent 2» og episode ni av «Aber Bergen». «Frikjent 2» fikk 466.000 førstegangsseere mens «Aber Bergen» landet på 56.000. Snittet for de fem episodene uten konkurranse fra en stor dramaserie i samme sendetid er 107.000, mens snittet førstegangsseere for de fire episodene som har gått mot «Frikjent 2» er 71.000.

NÅDD MILLIONEN: Nicolai Cleve Broch som Aksel Borgen i «Frikjent 2» er nå sett av én million seere. Foto: Eirik Evjen , TV 2

Likevel viser TSR for «Aber Bergen»-episodene så langt at TV3 har klart å veie delvis opp for frafallet første visningskveld. Mens sammenlagttallet for de fem første episodene er 223.000 seere i snitt, er snittet for de tre neste 204.000 TSR. Da må man ha i bakhodet at totaltallet for de ferskeste episodene som nevnt fremdeles vil øke.

Mens episodene uten dramakonkurranse fikk en drøy dobling av seere fra førstegangseeing til TSR, er seermassen fra førstegangseeing til TSR nesten tredoblet om en ser på snittet for de tre etterfølgende episodene - fra 75.000 første gang til 204.000 totalt.

Jobber med sesong 2 av «Aber Bergen»



TV3 jobber fremdeles med å realisere sesong 2 av «Aber Bergen». I oktober fikk ITV, som lager serien for TV2, avslag på en søknad om midler til å utvikle manus, men de venter fremdeles på svar fra Norsk Filminstitutt på om de får produksjonstilskudd til sesongen.

– Sesong 2 av «Aber Bergen» er i full gang med utvikling, manusskriving og planlegging. Vi håper å få finansiert serien, men dramafinansiering er komplisert. For oss som er i startgropa i vår dramasatsning er det utrolig viktig å treffe på de finansieringsordninger som eksisterer og venter derfor i stor spenning på NFI, sier programdirektør Hjertø.

VIL HA MER: TV3 jobber med finansieringen av sesong 2 med Ellen Dorrit Petersen og Odd-Magnus Williamson. Foto: Rune Bendiksen , ITV/TV3

Produsent Eldar Nakken i ITV forteller at de ikke regnet med støtte til manusutvikling.

– Vi visste egentlig at pengene var oppbrukt, og har selv utviklet manuset vi trengte for å kunne søke om produksjonsstøtte, sier han til VG.

NFI skal angivelig ha en vurdering klar i starten av desember.

Én million seere til «Frikjent 2»



Fredag er det klart at én million seere har fått med seg første episode av «Frikjent 2» målt i TSR, hvorav 631.000 så den første sendekveld. Ifølge tall fra TV 2 er dette en økning fra premieren på sesong 1, som fikk TSR på 961.000 i samme periode i fjor.

– Dette er jo en tendens som vi ser på alle de store dramaseriene på TV. Mange ser førstegangsseingen på TV, men nesten like mange ser den i opptak, gjennom reprisen eller via TV 2 Sumo. At seertallene for første episode har økt med nesten 400.000 seere etter at den ble vist på TV er formidabelt, sier TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.

I løpet av de fire første episodene har «Frikjent 2» hatt 514.750 førstegangsseere i snitt, og en markedsandel i seergruppen over 12 år på 34,85 prosent i snitt.