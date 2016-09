«Åndenes makt»-nykommer: – Det klarsynte sier er ikke fasiten

I kveld dukker Michel Winger opp i «Åndenes makt». Men selv vil han helst ikke bli kalt klarsynt, og mener han ikke har noen fasitsvar.

– Jeg ønsker å normalisere dette. Jeg kan dra på alternativmessa og holde foredrag, men ellers vil jeg ikke være der, for jeg synes det er så mye rart og så mye svevende, sier Michael Winger til VG.

Det nyeste tilskuddet til TV-serien «Åndenes makt» er rett og slett kritisk til det alternative miljøet.

På spørsmål om hva han selv vil kalle seg, svarer han:

– Michael Winger.

Så fortsetter han:

– Jeg fikk tittelen «klarsynt» da jeg vant «Jakten på den 6. sans» i 2011. Jeg har aldri likt det begrepet, men jeg vet ikke hva annet en skulle kalt det. «Klarsynt» er ødelagt både av media og useriøse aktører. Det er noe nedverdigenende ved om jeg sier jeg er klarsynt, som om jeg ser mer enn andre. Jeg håper jeg kan bli kjent nok så folk skjønner hva driver med.

Intuisjon og magefølelse



– Hva vil du selv kalle det?

– Spesielle egenskaper.

– Hvordan vil du forklare det du mener er dine evner?

– Intuisjon. Det å få en magefølelse på noe, og beskrive hva det er. Det er ikke så vanskelig, det handler om å være observant på hva som foregår i kroppen, sier Winger.

– Begrepet klarsynt er jo omstridt. Hvilke reaksjoner opplever du når du forklarer hva du driver med?

– Da har jeg fått alle reaksjoner, fra folk som synes det er veldig spennende til folk som hater meg før de i det hele tatt vet hvem jeg er. Du kan sammenligne det med diskriminering eller rasisme. Det er ikke noe hyggelig, sier han og utdyper:

– Jeg har opplevd alt fra at mennesker oppkaller barna etter meg, til at de vil dedikere livet sitt til å «ta meg». Jeg tror de tenker at det jeg gjør er noe helt annet enn det det er - som en religion eller noe sånt. Jeg tenker at dette er noe alle kan. Det handler om magefølelsen, og noen har den mer utviklet enn andre.

SAVNETJAKT: Fra da Michael Winger var i Bergen for å hjelpe med Dung Tran Larsen-saken i 2014. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Han lever blant annet av å holde klarsyntkurs, og mener alle kan lære den egenskapen. Men at man har ulikt potensial.

– Vi mennesker er forskjellige. Jeg kunne ikke stått på en scene og sunget, men om jeg trener veldig mye kan jeg kanskje synge for familien. Noen har lettere for det enn andre, sier han.

Påstått bløffmaker



Blogger Gunnar Tjomlid er blant dem som har kritisert Winger, og som på bloggen Saksynt har argumentert for at Winger er en bløff. Kritikken har spesielt gått på Wingers deltakelse i søk etter savnede personer, som TV 2 laget en dokumentar om.

– Hva tenker du om kritikken?

– Jeg synes det er ganske dårlig gjort av en person å angripe ikke bare meg, men også pårørende jeg vil hjelpe. Han skriver at å tro på meg er som å tro på påskeharen. Men de som tror på det han sier er jo enda verre. Sånn jeg ser det dikter han opp ting og angriper meg som jobber gratis for å prøve å hjelpe til. På den annen side er det en stor ære at han gidder å bruke tid på å skrive om meg. Jeg bærer ikke noe sinne eller nag. Tvert imot, de gangene han skriver om meg, selger jeg mer av kurs og bøker enn noen gang. Så jeg har takket skeptikerne på Facebook, sier Michael.

Tjomlid selv har dette å si om Wingers utsagn:

– Jeg registrerer at Winger på den ene siden hevder at han arbeider gratis, men i neste åndedrag innrømmer at dette primært handler om å skape PR rundt sine kurs og bøker som han lever av å selge. Å utnytte sørgende og etterlatte til egen økonomiske vinning er kynisk og usmakelig, og det er kjent taktikk fra alternativbransjen at de anser kritiske spørsmål rundt metode og påstander som personangrep.

Winger beskriver gjerne hvordan han opplever det han kaller intuisjon og magefølelse:

– Om vi for eksempel tar en husrens på «Åndenes makt»: Når jeg begynner å beskrive personen, så ser jeg ikke mennesket. Jeg merker et nærvær fra noen som er der. Det er som om jeg har møtt noen før, som dukker opp i minnet mitt, men som om det er kjempelenge siden så jeg må konsentrere meg for å huske. Det oppleves som om mennesket er i mitt eget minne, forteller han.

Mediterer til rap



De gangene han har blitt involvert i søk etter savnede personer, foregår det litt annerledes. Da mediterer han, og helst til musikk av 50 Cent eller Eminem.

– Jeg liker å ikke vite noe. Jo mer jeg har hørt, jo mer farger det hva jeg tenker. Jeg liker å ha et bilde av den savnede, og så fokuserer jeg på kroppen, at den skal slappe av. Etter det lukker jeg opp øynene og ser på bildet av den savnede, så lenge at jeg klarer å bare se det ansiktet i mitt indre. Da begynner jeg å merke at kroppen og pusten forandrer seg. Jeg kan begynne å føle uro, angst eller andre følelser, og kan kjenne kulde eller få fysiske smerter. Mens jeg kjenner på dette, skiftes bildene ut på et blunk, som om jeg har opplevd det selv, beskriver Winger.

MEDITERER: Michael Winger avbildet i finaleprogrammet av «Jakten på den 6. sans» i 2011. Foto: , TVNorge

Ifølge ham opplever han inntrykkene gjennom øynene på offeret, samtidig som han kan se ting fra utsiden. Det er ofte en stor påkjenning, for ofte er den savnede død.

– Jeg har alltid gått og kjent på andres plager, både fysisk og psykisk. Det var en byrde, og det psykiske er verst å kjenne på. Jeg kan ikke skru det av, men jeg overser det og vet at det ikke er mitt. Men jeg er blitt en sær person som liker å være for meg selv eller med mine nærmeste. Jeg er åpen på at jeg er «han rare klarsynte», sier Winger med lett latter i stemmen.

– Hva med de gangene du bommer?

– De gangene det ikke stemmer har jeg lyst til å gi opp alt og er kjempesint på meg selv, fordi jeg føler jeg skuffer de pårørende. Da har jeg bare lyst til å gå og gjemme meg.

Gir ingen garanti



Winger innrømmer at han kan ta feil og mistolke inntrykk.

– Jeg kan ikke gi noen garanti for at det stemmer. Jeg kan mistolke ting. For eksempel er det mange som når du tenker på en hytte, tenker på en rød hytte med hvite karmer, fordi det er det de forbinder med hytte. Så om det gjelder en savnet-sak og jeg får følelsen av at en person er gått på en hytte, kan det komme oppe et bilde jeg forbinder med hytte. Man må ha litt trening i å tolke alt.

– Hva får du flest spørsmål om du kan gjette eller se?

– De vanligste tingene er «Katta mi er borte, hvor er den blitt av?» og «Er jeg gift med riktig mann?» Det er veldig mange damer som er usikre på om de er sammen med rett person. Jeg svarer ikke på noen sånne ting. Jeg mener det er feil av dem som er klarsynte å fortelle noen at drømmemannen er sånn eller sånn. Det klarsynte sier er jo ikke fasiten, det trenger ikke være riktig i det hele tatt, fastslår Winger.

At han kommer med slike utsagn har ikke gjort ham bare populær blant dem som haller seg healere eller klarsynte.

– Jeg trodde jeg skulle være et forbilde eller en som bryter vei, men vet det er flere lukke grupper som snakker dritt om meg, hevder Michael og legger til:

– Det er så mange som misbruker tilliten fra sårbare, syke mennesker og begår overtramp. Jeg blir så forbannet.