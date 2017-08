TV-anmeldelse «Vendela + Petter»: Størst av alt er luft og kjærligheten

Alltid drømt om å se en supermodell på en gjenvinningsstasjon? Dette er serien du leter etter.

Petter Pilgaard er hele Norges TV-seriemonogamiet. Han må være den eneste som har fått til flere TV-serier om seg selv og kjærlighetslivet sitt. Blant annet dumpet han eksen i Bliss-serien «Tigerstaden».

Hvilket i alle fall viser en ekstrem og imponerende vilje og evne til å iscenesette og kapitalisere på seg selv.

At vårens mest omtalte «hæ?»-forhold med Vendela Kirsebom også blir en serie skulle egentlig ikke være noen overraskelse.

Det som er overraskende er at den ikke er så verst.

For er dette det tynneste grunnlaget for en norsk realityserie noensinne? Sannsynligvis. Har det egentlig noen ting å si? Egentlig ikke.

«Jeg tror vi kommer til å være forelsket for alltid, jeg», sier Vendela i introen. «Dette er ekte, og jeg skal gjøre det jeg kan for at det skal vare livet ut», sier Pilgaard.

«Vendela+Petter» er en positiv, blid og glad serie om kjendislivet og kjærligheten, med masse kyssing og klemming. Den snubler av gårde i den obligatoriske blandingen av glamour og hverdag, der hverdagen består av å lære seg veggmaling og lete etter smågodt og UFF-bokser. «Vi har på en måte hverdag, men vi har en hektisk hverdag», som Pilgaard sier.

Glamouren representeres av blant annet Kirsebom på fotoshoot i Nice mens Pilgaard sjokkeres over hvor mye han savner henne i Oslo. Som alltid en like kameravant sitatmaskin: «Hver gang jeg savner Vendela drar jeg fram Se og Hør for å minnes på at hun faktisk er glad i meg». Og litt tidligere: «Jeg skjønner ikke hvorfor folk skal være så entusiastiske for å se akkurat meg da. Har jo ikke utrettet noe som helst, føler jeg»

Kirsebom virker mer nedpå og søkende etter å formidle forholdet riktig. Hun fremstår dessuten som betraktelig mer hverdagskompetent enn Pilgaard. Han har ikke engang fått med seg at det er en UFF-container like utenfor huset sitt, noe som gir oss muligheten til å for første gang se en Louis Vitton-papirpose på vei til gjenvinning.

«Vendela+Petter» er historien om et nyforelsket par som tilfeldigvis heter Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard. To fine folk i en ganske lite interessant serie, der birollene bidrar til å styrke ideen om at TV2 bygger sitt eget Marvelunives av realitykjendiser: Lothepus er direkte og indirekte med i de tre første episodene. Senere dukker både Alex Rosén og Jan Thomas opp. Sistnevnte har sin egen oppsummering av forholdet: «Det er ekte og ikke påtatt, og against all odds».

Akkurat dét har han helt rett i.

Anmeldelsen er basert på de tre første episodene