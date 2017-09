HBOs nye epokedrama har et enkelt innsalg: pornoens fremmarsj i New Yorks sexindustri på syttitallet.

«The Deuce»



Amerikansk TV-serie i 8 episoder

HBO Nordic

Med: James Franco, Maggie Gyllenhaal, Gbenga Akinnagbe, Gary Carr, og Margarita Levieva.

Sist HBO prøvde seg på syttitallets New York, fikk vi Scorseses hule kostymedrama,«Vinyl». Når dramagiganten David Simon begir seg ut på cirka samme tid og sted, er det en naglende skildring av en håpløs by og dens skjebner som går seeren i møte.

«The Deuce» handler om menneskene som frivillig eller ei befinner seg i storbyens mest syndige pøl, delen av 42nd street som møter Times Square. Glem dagens familieturisme og glorete teaterbannere – tidskoloritten er den lugubre byen vi ble kjent med gjennom blaxploitation-filmer og som taxisjåføren Travis Bickle helst ville se spylt ned i dass.

Forsøplede gater belyst av neon, livstrette horer som blir behandlet som kveg av halliker med like skarpe hatter som kniver, og Curtis Mayfields ord i «If there’s a hell below, we’re all going to go».

Det er lite nostalgisk glamour å spore opp i Simon og George Pelecanos fordomsfrie portretter av menneskene i midtown Manhattans sexindustri. Om du er ute etter litt mykbelyst HBO-erotikk, se andre steder: her er sexen det døde avfallsstoffet til amerikansk kapitalisme.

Vi møter opportunistiske prostituerte, korrupte politifolk og to tvillingbrødre (begge spilt av en magnetisk James Franco) som allierer seg med mafiaen i seriens kanskje litt for rike karaktergalleri. Men det er gründersjelen Candy (Gyllenhaal), en frilans gatepike med blikket mot en gryende pornobransje, som leder retningen denne historien skal ta – fra kroppsvæsker i skitne bakgater til, hvis serien lever lenge nok, kroppsvæsker på kornete VHS-opptak.

Det blir gledelige gjensyn med Gbenga Akinnagbe og Larry Gilliard Jr. som spilte Chris Partlow og D’Angelo Barksdale i «The Wire», spiller henholdsvis den truende halliken Larry Brown og Chris Alston, byens reneste politimann. Rapperne Black Thought og Method Man får oppfylt pimp-«drømmen» her.

Men serien gir også et uvanlig kjønnsnøytralt perspektiv på en misogynistisk verden – halvparten av episodene er regissert av kvinner, og både horene og hallikene farges med like humane trekk. Serieskaperne undervurderer aldri seeren, og de tvinger deg til å bli ukomfortabelt lenge i virkelighetsnære samtaler og situasjoner, noe som etter hvert bygger en finfølelse av mekanismene som skjuler seg bak denne kyniske bransjen.

Den mest påfallende av Simon og Pelecanos styrker er hvor raskt figurene deres forvandles til ekte mennesker, splittet mellom moral og overlevelse. De setter seg raskere enn i «Treme», deres forrige samarbeid.

Ja, «The Deuce» er deres skjønneste og mest vellykkede nedbrekk av menneskelige primærfarger siden «The Wire».