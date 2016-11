TV-anmeldelse «Snøfall»: Dønn koselig

Det blir kilende magisk, trist og litt skummelt når NRK serverer sin nyeste 24-retters julestemning.

«Snøfall»



Norsk adventsserie i 24 deler

Sendes daglig i desember frem til julaften på NRK Super kl. 18.00, NRK1 kl. 18.35 og er ute på NRK TV fra 06.00

Nei da, det er ikke så originalt, men la oss være enige: I jula er det gode, gamle oppskrifter vi vil ha. «Snøfall» følger den tradisjonelle grunnfortellingen (jamfør Astrid Lindgren, C.S. Lewis, Roald Dahl og J.K. Rowling) om et barn som føler seg utenfor og som finner en portal/inngangsbillett til en magisk verden der det hører hjemme og får en viktig funksjon. Vi så det også i forrige NRK-julekalender, «Julekongen», og vi ser det med hell her.

Siri Skjeggedal spiller niårige Selma med så mye sjarm at man smelter foran skjermen. Hun ble foreldreløs som treåring, og har siden bodd hos nabodamen Ruth mens hun venter på et fosterhjem. Livet hennes er tidvis grått og ensomt, i hvert fall til nabogutten Håkon flytter inn.

KOLLEGER: Julius (Trond Høvik) og Winter (Vidar Magnussen) er to av figurene vi møter i «Snøfall». Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Håkon, perfekt snålt spilt av Even Akre, er ivrig julenisse-troende og adopterer umiddelbart Selma som sin beste venn. Hans far, varme vaktmester Kjell (Håvard Lilleheie), er en fin kontrast mot Kjersti Elviks stramme Ruth.

Og så, i et parallelt univers, finner vi julelandsbyen Snøfall. Der opererer nissen Julius (Trond Høvik) som reneste Robin Williams i «Good Morning, Vietnam» og vekker alle med sine muntre morgenradiosendinger. Faktisk hører også Selma sangen hans i det fjerne, noe vi snart skjønner grunnen til.

273-årige Julius venter på å få utpekt en lærling, og det har både den muntre unggutten Pil (Kevin Haugan) og den grettenpertentlige sekretæren Winter (Vidar Magnussen) lyst til å bli. Vi aner selvsagt en kime til konflikt. Innbyggerne lever stort sett i muntre og varme omgivelser i Snøfall, men skogen Mørke er en nærliggende fare.

SMART VENN: Håkon (Even Akre) blir Selmas nabo og er en forkjemper for julen og julenissen. Foto: Jon Anton Brekne , NRK

Magnussens Winter med forkjærlighet for orden, og som får nervøse rykninger ved øyet ved for mye lek og moro, er en figur det er vanskelig får nok av. Og han gjør mer ut av seg etter hvert (moahahaha! (ond latter)).

«Snøfall»-universet er forfattet av familiebedriften Klaus Hagerup med døtrene Hanne og Hilde Hagerup, som i samarbeid med regissør Synne Teksum har fylt det med komiske vrier, varme skråglimt og fiffige snurrepiperier.

Selma tegnes finurlig som en fargeklatt i den ellers grå og kalde Verden Utenfor (VU). Serien ser bra ut, og Henrik Skrams musikk høres grandiost eventyrlig ut, traktert av KORK.

Så da er det vel bare å si «digg innpå!» om NRKs ferskeste juletradisjon!

Anmeldelsen er basert på de seks første episodene.