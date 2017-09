TV-anmeldelse «Gutta på tur»: – Søtt, men uinspirert

«Gutta på tur» velger minste motstands vei når de gjør comeback på TV2.

Hvis man vil lage kose-TV i Norge er noe av det sikreste man kan gjøre å sende kjente personer opp i fjellheimen. Når «Gutta på tur» er tilbake etter 15 års opphold, er hyggen overveldende, men de fire turkameratene virker så uinspirerte at en skulle tro det eneste de ville var å komme seg hjem fortest mulig.

I løpet av fire gjensyns-episoder skal programleder Arne Hjeltnes, kokken Arne Brimi og skiløperne Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie dra på tur med Petter Northug og Aksel Lund Svindal. I første episode er det selveste Dronning Sonja som akkompagnerer den mannstunge kvartetten.

Selv om det utvilsomt er mange som vil benke seg foran tv-skjermen for å se dronningen spise den varmrøkte fisken til Arne Brimi i naturskjønne omgivelser, har nok tiden løpt litt fra «Gutta på tur»-konseptet. Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang har ikke den heltestatusen de engang hadde, og selve tittelen på programmet – «Gutta» på tur – har fått et nokså komisk tilsnitt – som om det å dra på tur er noe bare gutter gjør. Det er med andre ord vanskelig å se for seg at programmet kunne blitt lansert for første gang i dag.

DRAR LASSET: Til tross for at alle «gutta» - Vegard Ulvang, Arne Brimi, Arne Hjeltnes og Bjørn Dæhlie - er med i den nye sesongen, er det Hjeltnes og Dronning Sonja som drar lasset i første epiosde, mener VGs anmelder.



Så hvordan klarer «Gutta på tur» seg i 2017? Takket være en overbærende, munter og sprek Dronning klarer Arne Hjeltnes og co. akkurat å dra episoden i land, slik at det i hvert fall ikke blir pinlig.

De 40 minuttene serien varer er nokså tamme og tause. «Gutta» er rett og slett ganske dårlige til å samtale, både med dronningen og med hverandre. Turen starter i Ullensvang kommune, der dronningen viser Hjeltnes rundt på en utstilling hun har kuratert. Deretter går turen opp i fjellet, langs stier, forbi fossefall og utsiktspunkt. Dialogene på selve turen går mye i utvekslinger som «Det lukter bål». «Ja, det lukter bål» og «Jeg er sulten, ja».



Det er Arne Brimi og Dronning Sonja som drar hele lasset i denne episoden. Det er nesten mistenkelig hvor tause både Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang er. Det er såvidt de åpner munnen for å gjøre noe annet enn å spise og drikke, og skal serien løfte seg de neste episodene bør de to rettferdiggjøre at de er med.

«Gutta på tur» er et comeback uten overraskelser og uten overskudd. Det er flott mat, flott natur, men lite inspirasjon og lite motstand – de bratte bakkene til tross.

