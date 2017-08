«Vendela + Petter» satte seerrekord på TV 2 Livsstil

185.000 så første episode av parets nye serie.

TV-serien om Vendela Kirsebom og Petter Pilgaards første sommer som kjærester satte seerrekord for TV 2 Livsstil, skriver TV 2 i en pressemelding.

– Kjærligheten seiret, og Norges mest omdiskuterte par, Vendela og Petter, sørget for tidenes premiere på TV 2 Livsstil med 185.000 seere, sier programredaktør Jarle Nakken i TV 2.

TV-anmeldelse: Størst av alt er luft og kjærligheten

– Dette er vi strålende fornøyd med, og om jeg ikke tar feil vil nok episodene bli sett av minst like mange digitalt på TV 2 sumo også de nærmeste dagene, legger han til.

Den tidligere rekorden på TV 2 Livsstil ble satt av «Bloggerne» med 117.000 seere.

Vendela om forholdet: – Kom helt uventet på meg

Saken fortsetter under videoen

VGs anmelder trillet terningen til en treer på serien, og skriver at serien er positiv, blid og glad serie om kjendislivet og kjærligheten:

«At vårens mest omtalte «hæ?»-forhold med Vendela Kirsebom også blir en serie skulle egentlig ikke være noen overraskelse.

Det som er overraskende er at den ikke er så verst.

For er dette det tynneste grunnlaget for en norsk realityserie noensinne? Sannsynligvis. Har det egentlig noen ting å si? Egentlig ikke.»

Husker du? – Jeg tror vi kommer til å være forelsket for alltid

Paret møttes under «Farmen kjendis», og tiden etter hadde de mye kontakt og ble gode venner. Det var først i mai at de bekreftet at de to var i et forhold. Da hadde ryktene rundt dem svirret i flere måneder.