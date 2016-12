Vendela Kirsebom (49) trengte ikke betenkningstid da hun ble spurt om å være med «Kjendis-Farmen».

«Farmen»-vinneren 2016 har knapt nok sovet ut seiersrusen før TV 2 er i gang med lanseringen av neste «Farmen»-prosjekt. Vendela Kirsebom er de tolv deltakerne i den første sesongen av «Farmen kjendis 2017» som programmet egentlig heter.

– Jeg sa ja med en gang. Dette ville jeg være med på. Jeg ville ut av komfortsonen – og det gjorde jeg så til de grader, sier Kirsebom til VG.

Mandag var det både presselansering hos TV 2. Sesongpremieren er allerede 2. januar.

– Jeg likte nok beste å være sammen med dyrene. Men hele oppholdet var hardt arbeid hele tiden. Man får ingenting gratis. Noen ganger var jeg så sliten at jeg ikke visste hvilken tid på døgnet det var. Jeg synes det ikke er så ulikt militæret og de tøffe øvelsene de har der hvor det viktigste er å psyke deg ut, sier Kirsebom.

DETTE ER «KJENDIS-FARMEN»: Fra venstre Ingeborg Luedlow, Lars-Einar Lothe, Tore Petterson, Tonje Blomseth, Lavrans Solli, Ida Gran-Jansen, Aylar Lie, Jarl Goli, Vendela Kirsebom, Petter Pilgaard, Kari Jaquesson, Lars Barmen og programleder Gaute Grøtta Grav.

Hun presenteres som supermodell og gründer – og legger ikke skjul på mange av de andre deltakerne var veldig opptatt av det til å begynne med.

– Det var mye snakk om det. Jeg elsker det livet, reise rundt på første klasse og bli vartet opp. Det innrømmer jeg gjerne. Men dette har faktisk vært like deilig. Livet i «Farmen» er jo så langt fra det glamorøse livet som man kan komme, sier den tidligere supermodellen.

Til daglig består også hennes liv av å «selge» sine skjønnhetprodukter. Men de var det ikke mye anledning til å ta med seg på «Farmen».

– Et lite såpestykke var alt jeg hadde og det skulle holde både til kropp og hår. Ikke var det dusj heller, men jeg badet mye i vannet. For meg er dette en fin måte å få vist en annen side av meg selv på.

TV 2 satser hardt på at Kjendis-Farmen skal bli en like stor suksess som den «vanlige» Farmen som søndag avsluttet med over en million seere på det meste. Programmet skal sendes tre ganger i uken og til sammen blir det fire timer «Farmen» hver uke i seks uker.

– Jeg er faktisk overrasket over hvor bra deltakerne leverte, sier programleder Gaute Grøtta Grav.

Han synes ikke det er så stor forskjell på de to «Farmen»-satsingene.

Handlingen er lagt til Storøy gård i Bamble kommune i Telemark. Seere med god «Farmen»-hukommelse vil huske at det var på denne gården Tommy Rodahl gikk seirende ut av kampen for tilværelsen i 2011.

- Det var trangt og vi bodde tett oppå hverandre, særlig til å begynne med. Men jeg ble der en stund og det jeg savnet mest underveis var kontakten med jentene mine. Vi hadde ingen kommunikasjonsmuligheter, sier Kirsebom.

Selv om hun ble på «Farmen» en god stund, tenker hun ikke på seg selv som en klassisk «Farmen»-intrigemaker.

– Jeg ble jo både glad, lei meg, sint, ja alt mulig underveis. Men noen ganger ble man så sliten at kunne glemme det meste, fortsetter hun.

Men hun tror likevel ikke at konfliktnivået blir like høyt på «Kjendis-Farmen» som vi er vant til å se vanlige «Farmen».

– Jeg tror at det har noe med å gjøre at vi er profesjonelle, dette blir nok mer et prosjekt for oss. Vi var ikke helt ukjente for hverandre da vi kom inn til gården – og mange av oss skal kanskje jobbe sammen på andre prosjekter senere. Det tenker jeg påvirker konfliktnivået.