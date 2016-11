OSLO/BERGEN (VG) I nesten seks år har hun vært værdame på TV 2. Onsdag melder Desta Marie Beeder (28) været for siste gang.

For henne har det største med denne jobben vært å utgjøre en liten forskjell for barn som har samme tokulturelle bakgrunn hun selv har og som

kanskje sliter med å finne sin identitet.

– Med min bakgrunn som halvt norsk og halvt etiopisk har det betydd veldig mye for meg å få tilbakemeldinger fra foreldre til barn som står midt i to leire, som kanskje sliter med å finne sin identitet, at de har sett meg på TV og synes det er flott. Nettopp det er kanskje det beste for meg med å ha vært på TV, sier Desta Marie Beeder til VG.

Selv har hun norsk mor og etiopisk far – og det er særlig etter at hun var med i NRK-programmet «Hva har du i bagasjen?», at hun fikk mange reaksjoner.

– Jeg husker godt at jeg fikk en melding fra en mor i Møre og Romsdal som fortalte at datteren hennes sett meg på TV – og sagt at «der er Desta og hun ligner jo på meg». Det er litt trist å vite at noen har det slik, samtidig er det fint at de ser noen som er som dem – og som er på TV, sier Desta Marie.

Men etter værmeldingen på TV 2 i kveld er det slutt på TV-tilværelsen. Torsdag morgen begynner Desta Marie i ny jobb i det TV 2-eide selskapet Vimond som marketing manager.

GODE KOLLEGER: Desta Marie Beeder har fått mange gode venner og kolleger gjennom værmelder-jobben. En av dem er værsjefen selv, Eli Kari Gjengedal, Foto: Håvard Solem/TV 2

– Å ha fått lov til å jobbe med været i TV 2 har betydd utrolig mye for meg. Jeg ser på det som en stor del av 20-årene mine. Jeg var bare 22 år da jeg begynte, kom rett fra universitet. Det ble en stupbratt læringskurve, men jeg har fått mange gode kolleger og venner, sier Desta Marie.

For henne er været aldri blitt det samme etter at hun har jobbet med det nesten seks år.

– Jeg har lært veldig om været, så mye at det ikke er helt lett for meg lenger å føre en vanlig samtale om været, sier Desta Marie.

Men det er ikke bare været i seg selv hun har lært mye av etter disse årene i TV 2-systemet.

– Jeg har kanskje først og fremst lært at ting som regel ordner seg, rett og slett ikke være for selvkritisk selv om dette er en «offentlig» jobb. Det har vært dager jeg har vært veldig fornøyd med sendingene, andre dager har jeg bare hatt lyst til å ta en pute over hodet og bare gjemme meg, fortsetter Desta Maria.

Hun legger ikke skjul på at en av de virkelig store utfordringene med jobben har vært å måtte lære seg alt hun skal si utenat.

FORTSETTER I TV 2-SYSTEMET: GDesta Marie Beeder fortsetter i TV 2-systemet, men forsvinner fra TV-skjermen etter onsdagens værmelding på TV 2 Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Vi har ingen tekst som ruller og går foran oss når vi er på TV. Jeg har virkelig blitt god til å lære og memorer tekster. Noen ganger har jeg tenkt at jeg kanskje burde tatt en og annen eksamen på nytt igjen. Vi har brukt systemer hvor målet er å forstå værsituasjonen. Ikke bare pugge, og så gjenfortelle med egne ord når vi er på TV. Forstå hvordan været påvirker folk og deres hverdag.

Desta Marie stortrives i Bergen og hun er glad for at hun bor i en by med mye vær – og at hun gjennom jobben har lært seg til å forstå været.

– Melder vi regn, er jeg glad når det regner. Det er viktig at varselet stemmer, det er viktigere enn at solen skinner. Men for all del, jeg kan bli værsyk jeg også, sier den populære værmelderen.

Mange har fått med seg at Desta Marie nå takker for seg i TV 2-været.

– Jeg har bare fått hyggelige meldinger. Mange sier at de synes at det er trist jeg slutter, men samtidig ønsker meg lykke til videre. Det betyr mye for meg at folk føler at de kjenner meg etter at jeg har vært på besøk hjemme i stuene deres så mange ganger.

Desta Marie har i det hele tatt få ubehagelige opplevelser knyttet til sin TV-tilværelse.

– Jeg er litt overrasket over nettopp det. Man har jo hørt at når man er på TV, så er det mange som har hatt ubehagelige opplevelser. Folk har vært mye snillere enn jeg hadde trodd. Jeg har faktisk aldri fått negative meldinger rett til meg, sier Desta Marie Beeder.