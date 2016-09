Redaksjonsklubben i TV 2 går nå langt i å antyde at ledelsen ikke har gjort nok for å unngå at 177 personer må gå fra tv-kanalen.

Nestleder i TV 2s klubbstyre, Stein Akre, sier til VG at de ansatte må ta for stor del av belastningen når TV 2 skal kutte 350 millioner i kostnader frem mot 2020.

– Vår mening er at man ikke har gjort nok for å unngå det svært høye tallet som nå må gå. Sparekniven burde ha vært mer rettet på områder som ikke går utover personalet, sier Akre, som presiserer at klubbstyret er enig i de strukturelle endringene som kanalen nå er i gang med, men at ledelsen kunne ha valgt en annen strategi.

Det ble i går klart at til sammen 177 medarbeidere forsvinner fra TV 2. Innbakt i dette tallet er de 63 som fikk innvilget sluttpakke i forrige uke.

Nå har TV 2 gått ut med tilbud om nok en sluttpakke-runde med søknadsfrist 31.oktober. Med dette håper TV 2-ledelsen at de unngår masseoppsigelser, og at avgang skjer gjennom frivillighet.

– Vi har et klart ønske om å oppnå vårt mål gjennom frivillighet. Det er det vi jobber for. Derfor har vi også gått ut med et nytt sluttpakketilbud, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG.

Klubbens nestleder, Stein Akre, er ikke like optimistisk med tanke på frivillig avgang av ytterligere 113 ansatte.

– Jeg prøver å være optimist og håper i det lengste at vi får det til med frivillighet. Men 113 ansatte er svært mange, så jeg frykter masseoppsigelser, sier han.

I motsatt fall blir TV 2 det første norske mediehuset som ikke klarer å unngå nedbemanningsprosessene med frivillighet, noe både redaksjonsklubb og ledelse for all del vil unngå.

På spørsmål om ledelsen har kuttet på rett sted, sier Sarah Willand at ledelsen «selvfølgelig har sett på alle kostnadspostene i TV 2».

– Vi har vurdert hva som vil gi minst konsekvenser for våre seere og for våre medarbeidere. Min opplevelse er at det er stor forståelse internt for at vi gjør strukturelle endringer. Hadde vi ikke gjort vesentlige endringer i vår organisering nå, så ville tallene som ble presentert i går vært høyere. Så er det viktig å si at vi fortsatt vil være det klart største redaksjonelle miljøet utenfor NRK etter de grepene vi tar nå, sier TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør.