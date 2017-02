TV 2-veteran får beholde jobben

TV 2-reporteren Ronnie Baraldsnes får bli i TV 2 etter at kanalen har snudd i nedbemanningsprosessen.

I januar fikk 45 ansatte i TV 2 beskjed om at de ikke hadde fått plass i TV 2s nye redaksjon. En av dem var reporter Ronnie Baraldsnes, som har jobbet i TV 2 siden 1992 og er en av de ansatte med lengst ansiennitet.

Baraldsnes ville ikke takke ja til tilbudet om styrt sluttpakke, og han sa til VG at han ville «ta saken så langt som nødvendig».

– I flere dager forholdt jeg meg til det om det var gjort en feil, eller som jeg hadde drømt det. Det kunne ikke stemme. Det har mange av mine kolleger også gitt uttrykk for, også fra andre mediehus, sa Baraldsnes til VG da.

Nå har TV 2-ledelsen snudd og Baraldsnes får beholde jobben, skriver Dagens Næringsliv.

På Facebook-støttegruppen «Behold Ronnie i TV 2» skriver Baraldsnes at han torsdag fikk beskjed om at han ikke mister jobben.

«I dag fikk jeg beskjeden om at jeg fortsetter i TV2 Nyhetene som fast ansatt, slik jeg har vært i 25 år. Jeg bobler av glede for at jeg kan fortsette å lage de historiene så mange av dere har sagt dere setter så stor pris på. Tusen takk for støtten alle sammen! Dere har innflytelse!» skriver han torsdag kveld.

I Facebook-innlegget takker han for all støtten fra kolleger og TV-seere.

«En hevet knyttneve fra dere kan ha vært aller viktigst, dere som er våre seere som vi lever av og leverer til, det gjør mest inntrykk av alt, også på ledelsen i TV 2», skriver han.

Fant en løsning

Baraldsnes forteller til VG at han ser på de gode nyhetene som en tillitserklæring fra TV 2-ledelsen.

– Jeg ble fortalt i går at det har blitt jobbet for å finne en løsning for meg, og at det falt på plass denne uken, sier Baraldsnes til VG.

– Det tar jeg som en tillitserklæring og som et ønske fra ledelsen om at jeg skal fortsette å jobbe med gode reportasjer, sier han.

Etter at han fikk tilbud om styrt sluttpakke i januar, har han fortsatt i jobben som vanlig.

– Det har vært godt å jobbe. Jeg har levert ting hver dag som jeg har fått positive tilbakemeldinger på fra både ledelsene og kolleger. Det eneste riktige for meg har vært å være på jobb i disse ukene, sier Baraldsnes.

– Jeg har ikke sett på dette som en konflikt mellom meg og TV 2, men en konflikt mellom meg og en prosess som TV 2 har fått tredd ned over seg og som alle opplever som vanskelig. I denne prosessen, som ledelsen har blitt pålagt å gjennomføre, så har folk stått sammen, sier han.

TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl vil ikke kommentere Baraldsnes sak overfor VG.

– De sakene hvor medarbeider nå likevel blir innplassert er det en helhetsvurdering i forbindelse med momenter i drøfting og annet ledig arbeid i TV 2 som er årsaken. Vi har ikke anledning til å gå inn på detaljer i hver enkelt sak, skriver Dahl i en SMS.

I mai kunngjorde TV 2 at de skulle kutte 350 millioner kroner i kostnader innen år 2020. Det tilsvarer 177 årsverk.

TV 2-klubben har hele tiden kjempet for at ansiennitet skal være det førende prinsippet i nedbemanningen.

TV 2 gjennomførte en kompentansekartlegging for noen måneder siden, og da ble det varslet at blant annet digital kompetanse og sosiale forhold også ville bli vektlagt når de skulle innplassere de ansatte i den nye organisasjonen.