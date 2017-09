TV 2-redaktør raser over lekkasje: – Ingen plass til dem som skiter i eget reir

Sportsredaktør sendte en mail til sine ansatte hvor han skrev at lekkasje til VG gjorde en navngitt medarbeiders jobb utrygg.

Som VG omtalte forrige uke, samlet et dusin ansatte i TV 2 Sporten seg i sommer om et tre sider langt brev til sportsredaktør Vegard Jansen Hagen, hvor de slo alarm om frykt og utbredt forskjellsbehandling.

Blant avsenderne var kjente TV 2-navn som Davy Wathne, Fin Gnatt, Annemarta Giske og Ingrid Halstensen.

I kjølvannet av VGs sak har sportsredaktøren sendt en epost til alle de ansatte i Sporten, som VG har fått tilgang til.

Han åpner mailen med å rose de ansatte for jobben de har gjort på Sykkel-VM i Bergen, men fortviler over at saken om det interne brevet har stjålet oppmerksomheten.

Sportsredaktøren anerkjenner gode intensjoner med det første brevet, og kaller dialogen i etterkant for konstruktiv. Så går han hardt til verks på lekkasjen, og sier det verken lar seg forklare eller forsvare.

«Det er totalt destruktivt internt så vel som eksternt. Denne type illojalitet representerer en fare for vår viktigste felles ressurs, TV 2 Sporten, og skader forholdet mellom kolleger», heter det i mailen.

Videre gjør han det blant annet klart at det er «ingen plass til dem som skiter i eget reir».

«Brønnpissing er vi ferdig med. Brevskriving også», skriver han også.

TAUS: Davy Wathne. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sportsredaktøren understreker at det ikke bare er lederne i TV 2 som rammes av en slik lekkasje, men at det også rammer andre ansatte.

«Du kødder med NN og gjør jobben til XX utrygg», skriver han.

I mailen er de to personene navngitt, VG velger ikke å skrive navnene.

XX sier til VG at vedkommende ble kontaktet av sportsredaktøren før den interne eposten ble sendt ut.

– Han spurte om det var greit, og det var helt uproblematisk for meg. Jeg opplever hele dialogen som konstruktiv og stemningen som svært god, sier den ansatte.

Vedkommende ønsker ikke å kommentere sportsredaktørens utblåsning videre.

Verken TV-profilene Davy Wathne og Fin Gnatt eller TV 2 Sportens vaktsjefer Asgeir Svardal og Kyrre Øvrebø ønsker å kommentere eposten.

– Dette er interne forhold. Jeg kan ikke og vil ikke kommentere det i media, sier Øvrebø.

Angrer ikke

Vegard Jansen Hagen tror de ansatte setter pris på klar tale fra sjefen.

– Dette er jo en løypemelding til en lukket krets. I enkelte miljøer er det kanskje utenkelig, men i TV 2 Sporten jobber det engasjerte mennesker som setter pris på tydelig tale, sier Hagen til VG.

MÅ LE: Vegard Jansen Hagen. Foto: TV 2

– Bidrar du ikke til en fryktkultur med en slik melding?

– Jeg tror lekkasjer i mye større grad er med på å skape frykt i arbeidsmiljøet enn en leder som er tydelig på hva han mener om denne typen håndtering av intern informasjon, sier Hagen, som forsvarer både innhold og ordvalg.

– Har du fått noen negative reaksjoner?

– Nei, egentlig ikke. Det som er litt spesielt er at dette er en mail som påtaler alvoret i det å lekke intern informasjon og så blir den lekket. Da er vi nesten ferdig parodiert, så akkurat i kveld må jeg nesten bare le av det, sier han på telefon fra Italia tirsdag kveld.

– Angrer du?

– Nei. Det er for mange som angrer og skal legge seg flat hele tiden. Det er bedre å stå opp for det en mener og akkurat på denne type lekkasjer har jeg nulltoleranse.

– Uttrykk for frustrasjon

Sarah Willand, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i TV 2, mener sportsredaktørens epost er et uttrykk for frustrasjon over at interne dokumenter er lekket til media midt i det hun beskriver som et konstruktivt og godt samarbeid mellom medarbeidere og ledelse.

– Det er lett å forstå frustrasjonen bak eposten, det er det, sier Willand til VG.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Sarah Willand. Foto: NTB SCANPIX

– Men er denne ordlyden grei?

– Det er først og fremst uttrykk for frustrasjon. Det er et fargerikt språk i Sporten, men han kunne nok ha ordlagt seg annerledes for å få frem samme poeng.

Willand opplyser at de ansatte og ledelsen i TV 2 Sporten har tatt tak i problemstillingene som de ansatte slo alarm om i et brev til kanalens sportsredaktør.

– Jeg tror man må ha forståelse for at når det jobbes skikkelig for å løse utfordringene så kan det være frustrerende at interne dokumenter lekkes til media. Men vi er et mediehus, vi lever av informasjon, og må selvsagt være forberedt på at også interne dokumenter blir tilgjengelig for pressen, sier Willand.

– Mulig uheldig ordvalg

Klubbleder Henrikke Helland i TV 2 opplyser at det er en god dialog mellom ledelsen og de ansatte på sporten.

– Det er takhøyde på sporten, så det brukes kanskje litt sterke begreper. Men dette var en intern mail til en gruppe som var i en god prosess, sier Helland til VG.

KLUBBLEDER: Henrikke Helland. Foto: NTB SCANPIX

– Det er nok et uttrykk for frustrasjon, men det er et mulig uheldig ordvalg, legger hun til.

– Hva synes du om at Jansen Hagen navngir ansatte i forbindelse med at jobben deres kan bli utrygg?

– Jeg tror ikke det er reelt, sier Helland.