TV 2-krisen: Ingen avklaring om oppsigelser

Selv om søknadsfristen for sluttpakker i TV 2 løp ut natt til lørdag, blir det neppe klart om kanalen unngår oppsigelser før mot slutten av uken.

Kommunikasjonsdirektør i TV 2, Jan-Petter Dahl, opplyser til VG mandag klokken 17.30 at ingenting blir klart i løpet av dette døgnet. TV-kanalen kommer ikke i mål med å behandle alle søknadene.

Derfor vil Dahl heller ikke gå ut med hvor mange søknader som hadde kommet inn før tidsfristen løp ut i helgen.

TV 2s klubbleder Henrikke Helland må derfor sitte på gjerdet og vente ytterligere noen dager på vegne av seg selv og sine ansatte.

– Prosjektet er ikke konkludert, og vi kan ennå ikke vite om vi unngår oppsigelser – vi vet heller ikke omfanget av hvor mange som har søkt sluttpakke, selv om det har blitt antydet rundt 60. Dette får vi ikke bekreftet før det totale er sluttført, så et endelig tall vil nok ikke komme før mot slutten av uken, sier Helland til VG.

Hun presiserer at klubben har respekt for at ledelsen bruker god tid på samtaler med de ulike sluttpakke-søkerne slik at «en avgjørelse ikke blir tatt som et resultat av venstrehåndsarbeid», som hun sier.

Helland frykter likevel oppsigelser i forbindelse med spareprosjektet der TV 2 skal spare hele 350 millioner kroner frem mot 2020.

– Vi har blitt varslet om at det må forventes oppsigelser i dette prosjektet, men vi jobber hele tiden mot at avgang skal skje ved frivillighet, sier hun.

Det var i mai i år at nyheten om at TV 2 må spare 350 millioner kroner innen 2020 sprakk.

– Tiden for gradvise endringer i bransjen er over, og tiden for gradvise endringer i TV 2 vil også være ved veis ende. Nå handler det om å ruste oss best mulig for videre vekst, uttalte sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 i en pressemelding den gangen.

Før helgen ble det kjent at rundt 60 ansatte i TV 2 skal ha bedt om sluttpakke da fristen for å søke gikk ut i helgen.

Blant disse finnes en rekke profilerte navn. Programleder og reporter Nils Gunnar Lie har takket ja til sluttpakke. Det samme har programleder Jan Øivind Helgesen og nyhetsankrene Jan Ove Ekeberg og Mah-Rukh Ali.

Programleder Signe Tynning har også takket for seg. Det samme har den profilerte journalisten Asbjørn Olsen.

I tillegg har fotballprofiler som Jahn-Ivar «Mini» Jakobsen, Freddy dos Santos, Aleksander Schau, Thomas Aune og Ole Martin Årst ikke fått forlenget sine kontrakter som ekspertkommentatorer etter at TV 2 mistet rettighetene til Tippeligaen.

Også tidligere programleder Troy Guldbrandsen tar sluttpakke etter 18 år i kanalen.