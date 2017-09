TV 2 har søkt om å bli kommersiell allmennkringkaster

TV-kanalen søkte fredag om å bli kommersiell allmenkringkaster med sete i Bergen.

Det var i august i fjor TV 2 unnlot å søke om forlenget avtale som allmennkringkaster. Samtidig ga kanalen uttrykk for at de ønsker å fortsette, men uten å forplikte seg til daglige nyhetssendinger og base i Bergen dersom de ikke ble kompensert, noe andre medier av konkurransehensyn har stilt seg kritiske til.

Siden den gang har Stortinget behandlet saken og kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.

Nå er ny søknad inne fra TV 2, hvor de forplikter seg til hovedredaksjon og sentral nyhetsredaksjon i Bergen, ifølge en pressemelding fra TV 2 lørdag ettermiddag. TV 2 har hatt rollen som kommersiell allmennkringkaster siden 1992, og søknadsfristen for ny avtale utløp lørdag.

– TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell allmennkringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet. Dette ønsker vi å videreføre, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Videre i pressemeldingen opplyser de at TV 2 søker på avtalen med hovedkanalen, som har hatt allmennkringkaster­forpliktelser også tidligere. De andre kanalene og TV 2s øvrige virksomhet er ikke en del av oppdraget. TV 2s hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjonen har alltid vært i Bergen, og i høst flytter TV 2 inn i nye lokaler i Media City Bergen.

I fjor ble det også klart at TV 2 som følge av kutt på 350 millioner skulle kutte 177 personer i kanalen i en storstilt nedbemanning.

Når staten inngår en ny allmennkringkater-avtale med en TV-kanal, vil det kompenseres med inntil 135 millioner kroner per år i fem år. Den kanalen som får avtalen, kan altså få 675 millioner kroner fra staten i løpet av avtaleperioden.

MTG, som omfatter kanalene TV 3, Viasat 4 og TV 6, samt P4-gruppens radiokanaler, har også vært nevnt som en aktuell kandidat til å søke på allmennkringkaster-avtalen. Men MTG-sjef Morten Aas bekrefter til NTB lørdag at de ikke har søkt.

Blant kravene som stilles i utlysningen er at norskspråklige programmer må fylle minst 50 prosent av sendetiden og at hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen i kanalen må ligge i Norge og minst 100 kilometer fra Oslo.

De aktuelle søkerne må i utgangspunktet ha en bred programprofil for å bli vurdert, og kulturminister Linda Hofstad Helleland mener at TV 2 har det som skal til.

– Jeg er glad for at TV 2 har søkt om avtale med staten for å drive kommersiell allmennkringkasting. Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier hun.

Kulturdepartementet tar sikte på å inngå en avtale senest i desember. Avtalen trer i kraft senest åtte måneder etter at den er inngått.