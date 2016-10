TV 2-direktør: – Vi kommer ikke i mål

Ledelsen utvidet sluttpakkefristen med en måned, men det var ikke nok.

Tidligere i høst hadde 64 takket ja til sluttpakke i TV 2, men ytterligere 113 årsverk skal bort i kanalen.

– Vi kan være åpne på at vi ikke kommer i mål med antallet overtallige etter at det åpne tilbudet går ut ved midnatt, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand og legger til at de ønsker frivillig avgang. Nå går de derfor inn i individuelle dialoger i nedbemanningsprosessen

– Ut i neste uke har vi oversikt over hva vi har klart å lande av sluttpakker, sier hun videre.

– Det kommer til å bli en ganske krevende vår for Norsk Journalistlag med rettssaker, sa klubblederen Henrikke Helland på Norsk Journalistlags landsstyremøte i Bergen fredag, ifølge fagnettstedet Medier24.

– Det er ikke flere som har søkt sluttpakke den siste måneden i TV 2, så vi står nå overfor masseoppsigelser. Vi har vært i drøftinger og vi er uenige om kriteriene. For oss ser det ut som at bedriften vil bruke sin styringsrett og kjøre lukkede kretser i stor grad, sa hun videre.

Alt Henrikke Helland vil si til VG fredag ettermiddag er at «vi forventer at det gjenstår mye», men kan ikke uttale seg nærmere om antall før til uken.

Kampanje skriver fredag at TV 2-klubben hadde bedt ledelsen i kanalen om å utvide fristen for å søke sluttpakker med ytterligere en måned, men at dette forslaget ble avvist.

– Det er trist, sier Henrikke Helland til Kampanje.

TV 2 varslet i slutten av september at de vil nedbemanne med 177 årsverk. 64 ansatte, derav profiler som Nils Gunnar Lie og Mah-Rukh Ali, har allerede fått innvilget sluttpakke som en del av de 350 millionene kronene kanalen må kutte i kostnader til 2020.

Da kom det frem at TV 2 blant annet gjør disse endringene:

• Nyhetskanalen skal stå for produksjonen av begge nyhetssendingene på hovedkanalen TV 2. I tillegg skal de også produsere «God morgen, Norge», været og all annen nyhets- og aktualitetsproduksjon.

• Nyhetsavdelingen skal kutte 23 årsverk.

• I overkant av 30 personer må slutte i avdeling for innholdsproduksjon.

• Lokalkontoret i Kristiansand legges ned, i tillegg skal bemanningen på de andre lokalkontorene reduseres til én reporter hvert sted.

• TV 2 leter etter en egen TV 2 Sumo-direktør.

• TV 2 understreker i en pressemelding at de ønsker å fortsette som en kommersiell allmennkringkaster i fremtiden, med hovedkontor i Bergen, men fremholder at de ønsker «relevante motytelser» i en konsesjonsutlysning fra staten.