Tillitsvalgt slutter i TV 2 - vil redde jobben til en av de oppsagte kollegaene

Sportsjournalist og tillitsvalgt i TV 2, Geir Økland inngikk nylig en sluttavtale med TV 2. Nå forventer han at det kan redde jobben til en av kollegene som må slutte.

Fredag ble det kjent at fem TV 2 ansatte går rettens vei for å få beholde jobbene sine etter at de er blitt erklært overtallige og nå sagt opp av TV 2. Tre av disse er organisert i Norsk Journalistlag.

– Jeg ser at mine tre kolleger som er organisert i Norsk Journalistlag kjemper hardt for jobbene sine. De ønsker sterkt å fortsette i TV 2, mitt ønske er ikke like sterkt. Derfor er det mitt håp at en av dem kan gå inn i min stillingshjemmel. Det er «mine» medlemmer jeg kjemper for, sier Geir Økland til VG.

Det var Journalisten som først omtalte denne saken. Overfor VG understreker Økland at han ikke har tatt sluttpakke, men inngått en sluttavtale for relativt kort tid tilbake. Han forteller at selv var han aldri i faresonen for å bli sagt opp. Dermed blir hans stillingshjemmel ledig og kan besettes på nytt.

– Men dette er ingen martyrhandling fra min side. La oss si det slik at det er et sammenfall av interesser, sier Økland som har vært i TV 2 i ti år og som jobber i kanalen ut juli måned.

– Hva jeg skal gjøre etter det ønsker jeg ikke å kommentere nærmere. Foreløpig har jeg ingen håndfaste planer, fortsetter Økland.

VG skrev fredag om Helene Husvik (27). Den tidligere programlederen for «FotballXtra» er en av de fem som nå trekker TV 2 for retten, etter at hun fikk beskjed om at hun ikke beholder jobben.

Men etter at kanalen mistet rettighetene til Discovery, og senere gikk gjennom en stor nedbemanningsrunde, fikk Husvik i vinter beskjed om at hun var overtallig. Det betyr at TV 2 sa hun ikke fikk beholde sin jobb, og tilbød en sluttpakke. Denne har hun ikke godtatt, og nå har hun stevnet TV 2 for retten.

– Jeg mener oppsigelsen er usaklig, og ser frem til å prøve saken for retten, sa hun tidligere i dag.

VG har vært i kontakt med Helene Husvik fredag kveld, men hun ønsker ikke å kommentere at Økland slutter.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra ledelsen i TV 2, men organisasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 svarte dette på spørsmål fra Journalisten om Helene Husvik som sportskollega til Geir Økland nå vil få beholde jobben.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå inn på de enkelte sakene akkurat nå. Men når det kommer åpninger for stillinger vil de som har fortrinnsrett i form av oppsagte stillinger få tilbud om stillingen sa Willand.