Rønningen slutter i TV3 – går til TV 2

Trygve Rønningen går fra stillingen i MTG og tar over Trond Kvernstrøms jobb i TV 2.

Mandag ble det klart at Trygve Rønningen gir seg som administrerende direktør i MTG Norge, og begynner som kanaldirektør og publisher i TV 2.

Det var Dan Børge Akerø som i 1991 vervet Trygve Rønningen fra VG til det nystartede TV 2. Siden da har han vært kjent som programleder for «God ettermidag, Norge!», «Jeopardy!», og var daglig leder i Mastiff før han ble hentet til TV3-eier MTG.

Bakgrunn: Krise i TV 2: – Tror det blir blodig.

– Trygve får hovedansvaret for kanalene i TV 2 og planleggingen av disse. Hans erfaring gjennom et langt TV-liv i ulike kanaler vil være en styrke for vår organisasjon i tiden fremover, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes i en pressemelding.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgavene i TV 2, sammen med tidligere og nye kolleger. Alle vet at bransjen vår står foran betydelige utfordringer. I jobben som kanaldirektør i TV 2 får jeg muligheten til å komme enda nærmere TV-produktet og utformingen av TV-kanalene, sier Rønningen i samme melding.

Kvernstrøm slutter ved nyttår



Mens Trond Kvernstrøm slutter ved nyttår, er det ikke avklart når Rønningen begynner i TV 2.

Har du lest: TV 2 varsler kutt for 350 millioner.

– Trond signaliserte før sommeren at han i løpet av det neste året ønsket seg nye utfordringer utenfor TV 2. Trond har gjort en flott innsats for TV 2 og jeg jeg vil ikke være overrasket om samarbeidet fortsetter i en annen form, sier Sandnes.

Kvernstrøm selv ønsker ikke å kommentere hva han skal gjøre når han slutter i TV 2, ifølge pressemeldingen. Han har i dag ansvar både for både Kanal og Program i TV 2, og Sandnes vil nå starte arbeidet med å finne Kvernstrøms erstatter på programområdet.

Midt i nedbemanning



Nyheten kommer midt i TV 2s store innsparingsprosess, der alle ansatte har fått tilbud om sluttpakker. Fristen for å takke ja til tilbudet gikk ut denne helgen.

Klubbleder om intern e-post: – Skulle gjerne vært foruten.

Redaksjonklubben i TV 2 mener pakkene er for dårlige, og har frarådet sine medlemmer å takke ja, mens TV 2-ledelsen mener tilbundene er gode.

Rønningen har 11 års fartstid i MTG, og finansdirektør Pål Falck-Pedersen blir konstituert administrerende direktør til MTG finner en etterfølger.

– Trygve har utviklet MTG Norge til et moderne mediehus, og han har bidratt sterkt til MTGs suksess i løpet av den tiden han har vært i selskapet. Nå sier vi takk for innsatsen og ønsker ham lykke til videre, skriver styreformann i det nordiske MTG-styret, Anders Jensen, i en pressemelding.

Mediehuset MTG Norge består av radiogruppen P4, MTG-TV-kanalene og Viasat.