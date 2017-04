«Petter Uteligger» har mistet over 200.000 seere

Gullrute-vinneren «Petter Uteligger», har så langt denne våren mistet over 200.000 seere i forhold til første sesong av den populære dokumentarserien.

Seertall fra TV 2 viser at mens «Petter uteligger»-programmene høsten 2015 og våren 2016 hadde et snitt på 595.000 seere ved første gangs visning, er tilsvarende tall for 2017-sesongen «Petter uteligger – fra gata til Nordkapp» så langt 360.000 seere.

– Den første sesongen med «Petter Uteligger» der han bodde på gata i Oslo var helt unik og ble også sendt på en tid på året med svært høy TV-seing. Hans nye serie er helt i tråd med våre forventninger og ligger godt over kanalsnittet på TV 2 hva gjelder seingen på lineær-TV, sier programdirektør Jarle Nakken i TV 2 til VG.

I vinter har TV 2 også vist to programmer av «Petter Uteligger - de pårørende» som ved første gangs visning hadde et snitt på 389.000 seere og programmet «Petter Uteligger – Kjell Gunnars drøm» som ble sett av 376.000 seere første gang programmet ble vist.

Felles for alle Petter Uteligger-programmene i 2017 er imidlertid at seertallene øker tildels ganske betydelig når man får med seg de seerne som har sett programmene i reprise eller på betal-TV kanalen TV 2 Sumo.

– Når det gjelder seingen på TV 2 Sumo har seriene til Petter Uteligger vært blant våre største suksesser og en viktig bidragsyter til at Sumo er blitt en så stor plattform for norske seere, sier Nakken.

Dermed kan for eksempel årets «Petter uteligger – fra gata til Nordkapp» notere seg for et snitt på 573.000 seere pr. episode så langt, når vi snakker det man på fagspråket kaller Total Screen Rating (TSR). Det betyr også at første sesong av «Petter Uteligger» nå har kommet opp i et snitt på 780.000 pr. episode.

– Dette er en vanskelig utvikling, sier TV-ekspert Morten Wiberg i Carat Media til VG

– Vi ser at seingen fordeler på flere plattformer og at lineær-TV faller noe tilbake, samtidig som andelen digitalseing er høyere. Men når det er færre som ser programmene lineært, betyr det mye for reklameinntektene, som er basert på det som skjer på skjermen, fortsetter Wiberg.

– Vi kommenterer av prinsipp aldri detaljerte spørsmål rundt våre reklameinntekter, men når det gjelder reklamen på TV 2 Sumo så er den lik den reklamen du ser på TV 2 når du følger Sumo sine direktekanaler, sier programdirektør Jarle Nakken.

Petter Nyquist, alias «Petter Uteligger» inntok norske TV-skjermer med storm høsten 2015.

Gjennom TV 2-serien «Petter uteligger» fulgte vi ham gjennom 52 dager på gaten i Oslo, et opphold som ikke bare var av stor betydning for Petter selv, men også for de menneskene han møtte og for nordmenn flest og oppfatning av gatemiljøet. TV-serien mottok i midten av mai to Gullruten-priser.

– Jeg blir stolt. Jeg blir veldig rørt, sa Nyquist etter prisutdelingen.

– Dette prosjektet betyr så mye for meg, for disse menneskene har lært meg så mye. Det er folk som fortjener å møtes med respekt på linje med alle oss andre. Dette er en pris til oss alle, understreket han overfor VG den gangen