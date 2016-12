Pål T. Jørgensen raser mot TV 2

TV 2-reporteren er i harnisk over TV-kanalens kompetansekartlegging av de ansatte.

Det er Dagens Næringsliv som melder at den kjente utenriksreporteren Pål T. Jørgensen på TV 2s interne diskusjonssider gir svært klart uttrykk for hva han synes om måten ledelsen håndterer den store nedbemanningsprosessen.

«Hva i all verden slags sirkusforestilling er dette? Hvis ledelsen allerede sitter med fasit, har bestemt seg for om jeg er god nok eller ikke, hvorfor skal jeg da gjennom dette tøvet? Svært mange finner hele prosessen direkte ydmykende», skriver en opprørt Jørgensen i innlegget ifølge DN.

Avisen skriver at TV 2-sjef Olav T. Sandnes ikke har ønsket å kommentere saken fordi han ikke har lest meldingen fra TV 2-profilen.

Pål T. Jørgensen skal ha gitt innlegget tittelen «Mot en kald jul» og bruker ord som «uverdig» og «ulogisk» om kompetansekartleggingen. Han hevder også i innlegget at mange ansatte er så nervøse at de tyr til tårene på jobb, skriver avisen og opplyser at Jørgensen blant annet skriver at «Det er et opplegg som skriker «trynefaktor»».

Det var også DN som før helgen meldte om at TV 2-ledelsen skal gjennomføre en omfattende kompetansekartlegging av sine ansatte. I tillegg til å sende inn sin egen CV må de ansatte svare skriftlig på rundt 30 spørsmål i et skjema, som igjen skal diskuteres med hver enkelts nærmeste leder.

De ansatte må selv rangere hvordan de står på ulike fagfelt, som erfaring med deskarbeid og rapportering ved «breaking news», kildenett, produktivitet og produksjon av godt innhold under tidspress.

Klubbleder i kanalen, Henrikke Helland, beskrev prosessen som «tung og forferdelig» og forklarte at de ansatte ikke mener spørsmålsrunder er måten å nedbemanne på, og at ledelsen heller burde benyttet ansiennitetsprinsippet.

VG har vært i kontakt med Pål T. Jørgensen, som ikke vil utdype synspunktene sine.

– Nei, dette er en intern debatt, svarer han i en tekstemelding.

TV 2-ledelsen har laget en ny organisasjonsplan, og etter kompetansesamtalen mellom medarbeideren og nærmeste leder skal de vurdere hvem som er best egnet til stillingene som skal lyses ut allerede før jul.

Alvoret har hengt over kanalens ansatte siden i vår da TV 2 varslet kutt for 350 millioner kroner. I slutten av oktober ble det klart at 71 medarbeidere i TV 2 har fått innvilget søknader om sluttpakke. TV-kanalen har som mål at i alt 177 årsverk må bort for å oppfylle spareplanen på 350 millioner kroner. Dermed gjenstår 106 årsverk.