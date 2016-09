Nyhetsanker Arill Riise om nedbemanningen: – Det er brutalt

Mangeårig programleder og nyhetsanker Arill Riise sier at de ansatte i TV 2 forbereder seg på tøffe tak. Etter det VG erfarer har han all grunn til det.

Lave seertall og sluttpakker har så langt preget høsten for TV 2. 63 ansatte, derav profiler som Nils Gunnar Lie og Mah-Rukh Ali, har allerede fått innvilget sluttpakke som en del av de 350 millionene kronene kanalen må kutte i kostnader til 2020.

I dag klokken 11.30 er de ansatte kalt inn til allmøte, der de kan bli servert flere dårlige nyheter.

Klokken 11.49 kom pressemeldingen fra TV 2 som bekreftet det VG erfarte i forkant: 113 flere en de 64 som så langt har takket ja til sluttpakke, må gå.



– Vårt mål er å oppnå flest mulig frivillige løsninger. Nå skal vi sammen med tillitsvalgte drøfte den videre prosessen, sier Olav T. Sandnes i pressemeldingen.

VG snakket med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i forkant av allmøtet. Hun understreket overfor VG at hun ikke var informert om grepene TV 2 ville informere om.

Konfrontert med VGs opplysninger om at opp mot 180 måtte gå totalt, sier statsråden at hun først og fremst føler med dem som blir berørt dersom kanalen må gå til drastiske kutt:

– Hvis dette stemmer, viser det hvor alvorlig og krevende situasjonen er for hele den internasjonale mediebransjen. På en dag som denne, så føler jeg med dem som blir direkte berørt. Og så vet jeg at det ikke finnes en enkel løsning på den globale utfordringen mediene står opp i. Det handler om strukturendringer over tid, og vi er i gang med å se på løsninger for dette.

Ifølge bt.no skal hele nettdesken til TV-kanalen flytte fra Bergen til Oslo. Det skal utgjøre fire til fem stillinger som forsvinner fra hovedkontoret på Nøstet i Bergen. Avisen skriver også at det tekniske apparatet rundt sendingene er under hardt press.

– Det er brutalt



Arill Riise i TV 2 kjenner ikke selv til det eksakte tallet som vil få beskjed om å gå på allmøtet. Ledelsen har ifølge nyhetsankeret holdt kortene tett til brystet gjennom prosessen med nedbemanning.

– Folk er spente på hva som vil skje, det er vi alle. Vi forbereder oss på tøffe tak, sier han, og legger til:

– Det blir en tøff beskjed mange kommer til å få, og det er brutalt. Slik det er i alle næringer når du får beskjed om å gå, sier han.

Nyhetsankeret reflekterer over TV 2s nedadgående seertall.

– Vi har ikke andelen konsumenter som vi skal ha, og det er skuffende. Vi har levert på nyhet- og sportsfronten, men vi har ikke vært gode nok på underholdning, sier Riise.

Han forteller samtidig at de ansatte er innforståtte med at det er en nødvendig nedbemanning som kommer.

– Jeg tror det er en felles forståelse i TV 2 at vi rigger kanalen for fremtiden. Vi må bare innrette oss etter situasjonen og håpe på det beste, sier Riise.

Cathrine Fossum, programleder i «God Morgen, Norge», er også spent.

– Vi er forberedt på at det kommer nyheter som ikke er hyggelige. Men det skal bli godt å få vite konkret hva som skjer, i stedet for å gå og være usikre. Jeg ser frem til å få vite hva slags virkelighet som møter oss. Det er en usikkerhet som preger mange av mine kolleger, sier hun.

USIKKER: Cathrine Fossum, programleder i God Morgen Norge, mener det blir godt å vite de konkrete tiltakene kanalen vil foreta seg for å komme i havn med sparetiltakene. FOTO: Espen Solli , TV 2

Klubbleder Henrikke Helland og kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl ønsker ikke å kommentere den eventuelle nedbemanningen før allmøtet.

Kan måtte betale tilbake reklamepenger

I tillegg til innvilgede sluttpakker og varslet nedbemanning, har seerne sviktet kanalen - og for flere av storsatsingene denne høsten har pilene bare pekt nedover.

Det gjelder ikke minst underholdningsformatene.

«Senkveld med Thomas og Harald» har for eksempel mistet over 200.000 seere fra sesongpremieren og til forrige ukes program. «Live på direkten» har fått halvert antall seere i løpet av høsten. Nysatsingen «Rett fra hjertet» gikk fra 294.000 seere og helt ned til 113.000 i løpet av noen uker.

«The Stream», som tross alt er mer stabile hva antall seere angår enn «Senkveld», har så langt levert 200.000 færre seere enn «Norske Talenter» gjorde i fjor høst.

– Det betyr også at kanalen leverer langt færre seere til sine annonsører enn det de har betalt for. Mye av reklameplassen for denne høsten er solgt i fjor høst, og i sin ytterste konsekvens kan det bety at TV 2 må betale tilbake penger til annonsørene, sier TV/radio-sjef Morten Wiberg i Carat til VG.

– De håpet at det skulle gå over

Marie Nilsson i Medievision er en av Nordens fremste eksperter på medieutviklingen. Hun vil ikke si noe spesifikt om TV2s situasjon, men lar seg ikke overraske av at nordiske mediehus for tiden må gjennom store nedbemanning- og sparetiltak.

– Jeg er ikke det dugg overrasket, ettersom man må spare i den gamle modellen for å investere i den nye. Tradisjonell TV nærmer seg sitt «tipping point» også gjennom distribusjonen. Hvordan skal du skreddersy programtilbudet? Vi er ikke interesserte i store pakker med lineære TV-kanaler lenger, det er ikke relevant. Og det er iallfall ikke relevant for neste generasjon TV-seere, sier hun.

– Tror du utviklingen har skjedd så raskt at krisen kommer brått på for mediehusene?

– Nei, jeg tror ikke de er overrasket, men kanskje hadde de håpet at dette skulle gå over. Men vi har pekt på dette siden 2010. Siden da har lineær TV vist en sterkt nedadgående trend – spesielt hos den viktigste målgruppen opp til 50 år. Du kan ha topper under enkeltarrangementer som OL, men trenden er glassklar.

– For tidlig å felle en dom

TV 2s kommunikasjonssjef Jan Petter Dahl sier dette i kommentar til VG onsdag ettermiddag:

– Det er for tidlig å felle noen dom over høsten ennå - spesielt siden sommeren først slapp taket for en uke siden og det selvsagt har medført noe lavere seing generelt for alle TV-kanalene. Noen programmer leverer lavere enn forventet, mens mange leverer svært gode tall og fortsetter å øke. Vi ser også at både opptaksseing og seing på TV 2 Sumo er sterk for flere av våre konsepter. Så gleder vi oss veldig til neste uke, som er en stor premiereuke her på TV 2, med blant annet «Farmen», «Best av de Beste», «På tur med Dag Otto» og «Vårt Lille Land». Senere i høst kommer også endelig sesong to av dramaserien «Frikjent».