Nettavisen: Ytterligere 60 må gå i TV2

Nedskjæringene i det kriserammede mediehuset fortsetter.

Fra før har 63 personer fått innvilget sluttpakke i den pågående spareprosessen. Fristen for å søke gikk ut 16. september.

De ansatte er kalt inn til allmøte torsdag.

Nettavisen får opplyst av flere kilder i TV 2-systemet at ytterligere 60 ansatte må gå. Noen kilder er imidlertid langt mer pessimistiske og nevner langt høyere tall.

Må spare 350 millioner kroner



Klubbleder i TV2 Henrikke Helland ønsker ikke å kommentere opplysningene overfor VG.

– Jeg kan ikke kommentere noe før det eksakte tallet er kjent, sier hun.

Heller ikke Jan-Petter Dahl, kommunikasjonssjef i TV 2, vil kommentere saken før allmøtet i morgen.

Forrige uke opplyste organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand til Medier24 at det vil være et ytterligere behov for å redusere antall ansatte, men at det konkrete tallet vil bli gjort kjent på torsdagens strategiframleggelse.

Allerede i januar kom første tegn på at TV 2 skal stramme inn da de gikk ut og uttalte at de skal spare 350 millioner kroner frem til 2020. Selv om alt ikke kan tas med nedbemanning, er det spekulert på at mellom 100 og 200 ansatte må gå fra kanalen, skrev Medier24.

TV 2-profil: – Her er det bare å ta pengene og løpe

Styret vil ta stilling til kuttplanene torsdag morgen. Planene presenteres for de ansatte i et allmøte klokken 11.30, med påfølgende avdelingsvise møter.

En rekke profiler har gått



Blant de ansatte som har uttrykt bekymring rundt kanalens nedskjæringer er den profilerte sportskommentatoren Davy Wathne.

– Jeg tror det blir blodig og fryktelig tøft – mye styggere og smertefullt enn vi har gått rundt og trodd, sa han til VG i slutten av august.

Blant TV-profilene som har tatt sluttpakke er Nils Gunnar Lie, Jan Øyvind Helgesen, Signe Tynning, Mah-Rukh Ali og Jan Ove Ekeberg.

I sportsavdelingen forsvinner Jahn Ivar «Mini» Jacobsen, Thomas Aune, Freddy Dos Santos, Ole Martin Årst og Aleksander Schau, men ikke alle disse har vært fast ansatte i kanalen.

Fikk du med deg?: Desta Marie slutter som værdame

Også seertallene har stupt denne høsten. Tall fra mediebyrået RED viser at TV2 har hatt en nedgang fra 46 minutter seertid i september 2015 til 38 minutter så langt i september, skriver Nettavisen.

Også de større programmene har slitt med seertiden denne høsten. Forrige fredag noterte flaggskipet «Senkveld» sesongens foreløpige bunnotering med skarve 337.000 seere.



VG/NTB