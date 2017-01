Nå blir det mer «Petter Uteligger» på TV 2

Petter «Uteligger» Nyquist blir å se i tre dokumentarserier på TV 2 denne våren.

For omtrent ett år siden ble dokumentarserien «Petter Uteligger» en stor suksess for TV 2. TV-seerne fikk følge Petter Nyquist (38) som levde på gata i Oslo i 52 dager.

Denne våren er Nyquist tilbake med flere nye programmer på TV 2.



«Petter Uteligger: Gata til Nordkapp» er en serie på ti episoder, som har premiere på TV 2 mandag 6. mars. Her tar Nyquist med seg åtte mennesker med ulike tilknytninger til rusmiljø ut på en rusfri reise.

De skal reise fem uker på tur gjennom Norge – fra gata til Nordkapp.

– Denne programserien skiller seg fra det jeg har gjort tidligere, men hadde samtidig ikke vært mulig å gjennomføre uten mitt forrige prosjekt. Jeg ønsket å gi disse menneskene nye opplevelser utenfor miljøet, og på den måten bidra til mer innsikt og forståelse. Dette gjelder både for dem som var med på turen, men også for dem vi møtte underveis - og for TV-seerne selvsagt, sier Nyquist i en pressemelding.

De åtte deltakerne i i «Petter Uteligger: Gata til Nordkapp» er Lars (49), Arild (61), Thomas (36), Lili (32), Liza (29), Siv (48), Lasse (34) og Kent (29).

Les også: To skadet etter paragliderulykke under «Petter uteligger»-innspilling

Reiser til Afrika

Fra 19. februar blir det tre søndager på rad med programmer under «Petter Uteligger»-vignetten på TV 2: Først to programmer med fokus på pårørende til rusavhengige, før Nyquist reiser på tur til Afrika sammen med Kjell Gunnar, som Nyquist ble kjent med under sitt 52 dager lange opphold på gata i Oslo.

– Jeg tilbrakte mange timer med Kjell Gunnar i parkeringshus da jeg bodde på gata. Han fortalte meg om en av sine største drømmer, nemlig å komme til Afrika. Der og da tenkte jeg at det virket ganske urealistisk at han skulle få det til på egenhånd i hans livssituasjon – derfor bestemte jeg meg for å prøve å få realisert hans drøm, sier Nyquist i pressemeldingen.

Fikk du med deg denne? Toppbloggeren ler av sin egen sminketabbe

Nyquist, som vant publikumsprisen under fjorårets «Gullruten», er glad for at turen med Kjell Gunnar lot seg realisere.

– Det ble en fantastisk tur, som gjorde at han tok grep. Vi var innom alt fra safari til townships i Sør-Afrika. På turen ble han sett på som en vanlig fyr, uten å få blikkene man får på gata her hjemme. Og så ble det jo en del spesielle og fine øyeblikk, som for eksempel da Kjell Gunnar ga av sine egne penger til tiggere på gata, sier han.

Fikk du med deg denne? Tone Damli røper trusetrikset bak comeback-drakten