Kristina Kvistad Hustad (27) er TV 2s nye værdame

TV 2 brukte ikke lang tid på å finne ny værmelder etter Desta Marie Beeder. Ikke trengte de å gå så langt heller.

Nå er det klart at Kristina Kvistad Hustad, kjent fra «God Morgen, Norge» og «God kveld, Norge» overtar den ettertraktede jobben.

– Jeg gleder meg veldig, sier 27 år gamle Kristina Kvistad Hustad til VG.

Hun er allerede godt i gang med forberedelsene til å bli TV 2-værets nye ansikt sammen med Eli Kari Gjengedal som er værsjef i TV 2 og Maiken Fosen som er kanalens andre værmelder.

– Det har vært mange som tok direkte kontakt da det ble klart at Desta skal slutte. Og det er jo veldig kjekt for oss å se at så mange ønsker å jobbe med å melde vær. Vi inviterte noen få til en prat og audition. Og så var vi så heldige å finne Kristina i første runde. Og hun takket ja uten å blunke, sier Eli Kari Gjengedal.

Kristina Kvistad Hustad (27) er fra Sæbø på Sunnmøre. Hun har bachelor i journalistikk fra Volda (2013). I TV 2 har hun jobbet som reporter i «God morgen, Norge» siden 2013 og i «God sommer, Norge» som reporter og vaktsjef. For tiden jobber hun i «God kveld, Norge» som reporter.

TRIVES: Jeg trives veldig godt foran kamera og som vestlending er jeg veldig glad i vær, så dette er en god kombinasjon for meg, sier Kristina. Foto: Alex Iversen, TV 2

Selv om værmelderstillingen, som formelt er underlagt Storm Geo, bare er en 60 prosent-stilling, velger Kristina å ha dette som fulltidsjobb.

– Jeg vil ha fullt fokus på været. Det er mye å tenke på, det er mye å lære seg. Teknikken, lage kart, du skal lære deg å stå i studio og peke på en blå vegg, skrive manus, time det til riktig lengde, huske hva du skal si - samtidig som du skal se riktig vei - og styre kartene. Samtidig er man helt alene, så det mye som skjer på en gang. Man må virkelig holde tunga rett i munnen, sier Kristina Kvistad Hunstad.

Foreløpig vet hun ikke helt når hun skal på skjermen første gang, men hun har allerede vært på trening i studio to ganger, gjort seg kjent med de digitale programmene - og begynt å bygge sin egen værmelding.

– Nå handler alt bare om været for meg. Kjenner at jeg nesten kan bli litt nerdete av dette. Jeg får jo undervisning og hjemmelekser - og det hender at jeg sitter på bussen og må bare google en bestemt sky for å finne ut hva den heter. Jeg liker dette - og har virkelig lyst til å være best fra dag én, sier Kristina Kvistad Hundstad.

Hun sammenligner jobben som værmelder med det å ta førerkort.

– Det er først når du har lappen at du virkelig lærer. Jeg tenker at veien blir til mens jeg går.

Kristina legger ikke skjul på at hun lenge har hatt lyst til å på en slik jobb som dette.

– I «God morgen, Norge» jobbet jeg sammen med Eli Kari, og da nevnte jeg for henne at det hadde vært gøy å prøve seg som værmelder. Jeg trives veldig godt foran kamera og som vestlending er jeg veldig glad i vær, så dette er en god kombinasjon for meg, sier Kristina.

– Kristina sitter som et skudd i TV-ruten og jeg vet at seerne vil få god kontakt med henne, Eli Kari Gjengedal.

Hun er opptatt av at værmelder-jobben ikke bare er en rett opp og ned jobb som har endret seg mye de siste årene.

– Vi vil krydre sendingene våre, ikke være så oppramsende, reise ut, treffe folk - være mer pedagogisk og ikke minst mye mer journalistisk, sier Eli Kai Gjengedal.

Ikke minst derfor er hun glad for å ha fått med Kristina på laget med hennes bakgrunn fra «God Morgen, Norge» og «God Kveld, Norge». For Kristina, som privat er singel, betyr den nye jobben også at hun må flytte fra Oslo til Bergen.

– De fleste av vennene mine bor i Oslo, så jeg beholder leiligheten min der. Men samtidig har jeg søsteren min og en god venninne her i Bergen. Dessuten er jeg nærmere Sunnmøre - og bare det å våkne om morgen og se fjell gjør at jeg føler meg hjemme, sier Kristina.