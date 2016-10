Klubbleder i TV 2: – Vi står nå overfor masseoppsigelser

Fagforeningsleder Henrikke Helland i TV 2 tror det vil bli mange rettssaker i etterkant av nedbemanningen i kanalen.

– Det kommer til å bli en ganske krevende vår for Norsk Journalistlag med rettssaker, sa Helland på Norsk Journalistlags landsstyremøte i Bergen fredag, ifølge fagnettstedet Medier24.

– Det er ikke flere som har søkt sluttpakke den siste måneden i TV 2, så vi står nå overfor masseoppsigelser. Vi har vært i drøftinger og vi er uenige om kriteriene. For oss ser det ut som at bedriften vil bruke sin styringsrett og kjøre lukkede kretser i stor grad.

– Hvis TV 2 velger å kjøre lukkede kretser ser de vekk fra ansiennitetsprinsippet. Prinsippet er hjemlet i hovedavtalen og arbeidslivet forøvrig. Vi i klubben mener derfor at TV 2 i en nedbemanningsprosess må se bedriften som en helhet og ikke benytte seg av lukkede kretser, som for eksempel kan være å se Bergen og Oslo hver for seg, utdyper Stein Akre, nestleder i TV 2s fagforening til VG.

Helland sier ifølge Medier24 at de er i dialog med ledelsen om nedbemanningsprosessen, og at de håper å få forlenget sluttpakkefristen med ytterligere en måned.

– Det er et bilde som tegner seg nå, og vi er skuffet og bekymret over det. Dette er den største enkeltnedbemanningen som har skjedd i et mediehus, sier hun.

– Det er først når sluttpakkefristen går ut og en ny organisasjon er satt vi kan se på overtallet, sier Akre.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra hverken Helland selv eller Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2.

TV 2 varslet i slutten av september at de vil nedbemanne med 177 årsverk. 64 ansatte, derav profiler som Nils Gunnar Lie og Mah-Rukh Ali, har allerede fått innvilget sluttpakke som en del av de 350 millionene kronene kanalen må kutte i kostnader til 2020.

Det betyr at 113 årsverk til skal kuttes i TV 2.

Samtidig med varselet om nedbemanningen kom også beskjeden om at kanalen utvidet fristen for de ansatte til å søke frivillige sluttpakker, en frist som snart går ut.