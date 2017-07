Jan Ove Årsæther slutter i TV 2

Etter 17 år som reporter, redaktør og direktør slutter nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther i kanalen.

I en pressemelding fra TV2 står det at Jan Ove Årsæther nå slutter i kanalen.

– Det er en tid for alt. Jeg har jobbet i TV 2 siden jeg var i tjueårene og nå er det på tide å flytte hjemmefra. I lengre tid har jeg ledet en total omorganisering av vår avdeling, der alle nå jobber i Nyhetskanalen. De siste måneders store nyhetshendelser har dokumentert at dette var et helt riktig redaksjonelt valg, selv om det har fordret en imponerende innsats og kraftanstrengelse fra de ansatte, som leverer hver eneste dag, døgnet rundt. Det er et veldig godt tidspunkt å overlate roret til andre. Skal jeg først finne på noe annet utenfor TV 2, så er det akkurat nå, sier Årsæther i pressemeldingen.

Kanalen skriver at Årsæther slutter i TV 2 i august. Deretter har han en viss karantenetid, står det i pressemeldingen.

– Så får jeg komme tilbake til hva jeg skal gjøre når den utløper. Jeg har imidlertid takket ja til å representere TV 2 i styret i flere av datterselskapene framover, blant annet i Faktisk. Så skal jeg lete fram fluestanga som jeg ikke har brukt på flere år og teste ut hvordan det er å slå av mobiltelefonen i korte perioder, forteller Årsæther i pressemeldingen.