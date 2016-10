Ida Fladen kastet opp i restaurantkjøkken på tur med Dag Otto

Krystallsyken tok knekken på Ida Fladen (30) da Dag Otto Lauritzen (60) overtok ansvaret for en restaurant i Italia.

Onsdag er den tidligere toppsyklisten tilbake med ti nye episoder av «På tur med Dag Otto» på TV 2. Med seg har han sin faste turkamerat, Kristian Ødegård, og diverse, kjente gjester.

I programmet reiser han verden rundt og tøyer sine og andres grenser. I byen Lucca i Toscana overtaler han eieren av en veldrevet restaurant til å overta driften for en kveld - ikke minst fordi han lurer eieren til å tro at Kristian Ødegård er kjent kokk fra Norge.

Dag Otto stiller selv som hovmester, Ødegård som mesterkokk. Gjestene, programlederne Marcus Bailey og Ida Fladen, som henholdsvis servitør og kjøkkenassistent. Ingenting gikk tilsynelatende helt etter planen, men spesielt for Fladen gikk det ekstra galt. Flere ganger i løpet av kvelden måtte hun kaste opp.

– Jeg har en kronisk form for krystallsyke som kan gjøre meg både kvalm og svimmel. Noen dager kan det bli ekstra ille, og dette var enkelt og greit en sånn dag. Det er sjelden det blir så ille at jeg kaster opp, men som dere ser, så skjer det en gang i blant. Men sånn er det å ha denne sykdommen, og det klarer jeg stort sett fint å leve med, forklarer Ida Fladen via TV 2.



HJEMME IGJEN: Ett år har Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen jobbet med en ny runde av «På tur med Dag Otto» Foto: Trond Solberg , VG

Utrolig nok kom firkløveret fra det hele med æren i behold - og den italienske restauranten rimelig intakt. For som eieren av Ristorante Al’Olivo, Antonella Antonini, skriver i en e-post til VG, formidlet via det norske reiseselskapet 2italia:

– Jeg syntes ideen var god og alle fire var meget sympatiske og flinke. Korrekte, engasjerte og det var morsomt, men som eksperter og kokker – kanskje litt skuffende.

Turene for øvrig har bydd på mye variert, blant annet en utfordrende tur til Amazonas.

– Vi følte oss ikke veldig høye i hatten der vi ble plassert et par hundre meter unna resten av reisefølget langt inne i regnskogen. Tidligere på dagen hadde vi sett spor etter jaguar i området - og det ble ikke mye søvn den natten. Vi fikk virkelig kjenne på frykten, sier Dag Otto Lauritzen.

– Alt var farlig i Amazonas, legger Kristian Ødegård til.

KALENDERGUTTER: Dag Otto ville leve ut drømmen som brannmann og fikk med seg Henrik Thodesen, Kristian Ødegård og Odd Magnus Williamson som alle mer enn gjerne poserte som kalendergutter. Foto: TV 2

Spesiell tur



Ifølge forhåndsomtalen ville Dag Otto leve som Tarzan, og hjelpe Regnskogfondet med å finne nye spor i jungelen. Her lever han og Kristian med indianere, overnatter ute, spiser krokodille til frokost og edderkoppapesuppe til middag.

– Vi dro så langt inn i Amazonas som det nesten var mulig å komme, to døgn i kano. Vi opplevde at de innfødte fanget en alligator bare 20 meter fra der vi sov. Det var en veldig spesiell tur. Men det viser også at man klarer mer enn det man tror, sier Dag Otto og Kristian.

Men det var ikke bare Amazonas-turen som ble dramatisk. Komikeren Kevin Vågenes skadet seg stygt og endte opp med brudd i ryggen da han skulle konkurrere mot Kristian Ødegård i parallell-slalåm i en alpinbakke i Tromsø da gutta skulle prøve seg som skiboms i Nord Norge.

– Men heldigvis gikk det bra med ham etter hvert, sier Kristian Ødegård.

Kastet opp på restaurant



Det er ikke akkurat å sies å være vanlige reisereportasjer Dag Otto og Kristian har vært på det siste året når de har vært på tur verden rundt.

– Vi må få realisert disse drømmene før Dag Otto blir for gammel. Reisen er nesten ikke med i programmene. Det er Dag Ottos drømmer som tar oss til forskjellige steder, sier Kristian.

